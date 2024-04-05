Тухель заявил, что «Бавария» хочет в финал ЛЧ: «Каким бы неудачным ни был сезон, у нас все еще есть одна цель – попасть на «Уэмбли»

Томас Тухель заявил, что у «Баварии» осталась одна цель на сезон.

После поражения от «Боруссии» (0:2) в предыдущем туре Бундеслиги «Бавария» отстала от лидирующего «Байера» на 13 очков.

«Мы хотим видеть конкуренцию и иметь возможность для разных тактических решений. Для этого нужны разные варианты.

Я очень недоволен тем, как мы сыграли против «Дортмунда». Причин прятаться и хандрить нет. Мы не остановимся. Мы снова попытались подтолкнуть команду. До конца мы будем идти с высоко поднятой головой. Нас ждет хорошая заключительная тренировка, затем мы отправимся в Хайденхайм.

Каким бы неудачным ни был сезон, у нас все еще есть одна цель – попасть на « » (там пройдет финал – Sports). Нужно выкладываться по полной каждый день. Мы не можем позволить нашим уверенности и амбициям ослабнуть даже на один процент. Мы недовольны сложившейся ситуацией, но сделаем все, что в наших силах, чтобы выжать из нее максимум», – сказал .

Завтра, 6 апреля, «Бавария» сыграет против « » в рамках 28-го тура Бундеслиги. 9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против « ».

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