В «МЮ» обсуждали Зидана, Тухеля, Нагельсманна, Поттера и еще 5 тренеров на замену тен Хагу

Теги Бавария Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Спортинг Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Тоттенхэм Зинедин Зидан ESPN Роберто Де Дзерби Брайтон Рубен Аморим Томас Тухель Брентфорд Хулен Лопетеги Эндж Постекоглу Юлиан Нагельсманн Грэм Поттер Томас Франк Джим Рэтклифф Футбол

В «Манчестер Юнайтед» обсуждали девять кандидатур на замену Эрику тен Хагу.

По сведениям ESPN, руководство манкунианцев пока не решило, как поступить с нынешним главным тренером, но на случай расставания с ним изучает альтернативы.

В клубе шли дискуссии о таких специалистах, как Гарет Саутгейт (сборная Англии), Грэм Поттер, Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд»), Томас Тухель («Бавария»), Хулен Лопетеги, Зинедин Зидан, Рубен Аморим («Спортинг») и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).

Также не исключено, что совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф свяжется с Энджем Постекоглу из «Тоттенхэма».

Материалы по теме

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зидан тупо боится идти и строить команду. Я не про МЮ даже. Ждет максимально готовое все. Чтобы не рушить свой образ победителя)

Не смотря на победы Реала, так и не понятно, какой у него уровень, как тренера. Победы были, по игре у многих вопросы
+74
-12
+62
Ответ red7
Где Хаби Алонсо?
В Байере
+29
0
+29
В МЮ обсуждали Зидана, Тухеля, Нагельсманна, Мостового, Юрана, Талалаева и еще 5 тренеров
+20
-6
+14
Ответ Born is the King
Что то не верится,что серьёзные клубы до сих пор рассматривают Зидана,как тренера
Не верится, что Мостового не рассматривают
+11
-2
+9
Было бы интересно посмотреть на Нагельсмана
+9
-1
+8
Ответ Только Крылья
Зидан тупо боится идти и строить команду. Я не про МЮ даже. Ждет максимально готовое все. Чтобы не рушить свой образ победителя) Не смотря на победы Реала, так и не понятно, какой у него уровень, как тренера. Победы были, по игре у многих вопросы
Зидана тащили на себе игроки, в первую очередь великое трио BBC, а игрой дирижировали Модрич с Кроосом
+20
-12
+8
Ответ Только Крылья
Зидан тупо боится идти и строить команду. Я не про МЮ даже. Ждет максимально готовое все. Чтобы не рушить свой образ победителя) Не смотря на победы Реала, так и не понятно, какой у него уровень, как тренера. Победы были, по игре у многих вопросы
То есть 4,5 года, 11 трофеев, сотни матчей, титулы Лучший французский тренер года по версии France Football: 2016, 2017, Тренер года в Европе: 2016/17, 2017/18, Тренер года по версии FIFA: 2017, Лучший клубный тренер мира по версии МФФИИС: 2017, 2018, Лучший тренер года по версии RMC: 2017, Лучший тренер года по версии ESPN: 2017, Лучший тренер года по версии Globe Soccer: 2017, победы над лучшими тренерами мира, тактические ходы, которые обсуждало все футбольное сообщество, недостаточны для кого-то, чтобы подтвердить уровень Зизу? Глупые журналисты и футболисты, мечтавшие поиграть под его руководством, глупый Гвардиола, который после матча оставался с Зиданом наедине, чтобы обсудить тактику, да что они понимают в футболе?

Ах ну да, это же все игроки были, Роналду с Бейлом тащили. Зато не сомневаюсь, что в твоих списках крутых тренеров числятся Бенитес и Лопетеги)
+10
-6
+4
Ответ Денис Ширинов
В МЮ обсуждали Зидана, Тухеля, Нагельсманна, Мостового, Юрана, Талалаева и еще 5 тренеров
... и ещё 5 тренеров из ФНЛ.
+5
-1
+4
Ответ akaAzazello
Нужно поменять погоду в Манчестере, чтобы Зидана заманить ;) upd: А вот Эндж - это интересный вариант! (он и шотландском климате потрясающе ранее поработал)
Ага. Так он и рванул в разваленный МЮ
+4
-1
+3
Ответ Денис Ширинов
В МЮ обсуждали Зидана, Тухеля, Нагельсманна, Мостового, Юрана, Талалаева и еще 5 тренеров
А фаворитом сиал Миодраг Божевич
+4
-1
+3
Зидан не потянет
+3
-1
+2
Поттер😂.Этот чего там выкруживает
+2
-1
+1
Ответ Arthurino
То есть 4,5 года, 11 трофеев, сотни матчей, титулы Лучший французский тренер года по версии France Football: 2016, 2017, Тренер года в Европе: 2016/17, 2017/18, Тренер года по версии FIFA: 2017, Лучший клубный тренер мира по версии МФФИИС: 2017, 2018, Лучший тренер года по версии RMC: 2017, Лучший тренер года по версии ESPN: 2017, Лучший тренер года по версии Globe Soccer: 2017, победы над лучшими тренерами мира, тактические ходы, которые обсуждало все футбольное сообщество, недостаточны для кого-то, чтобы подтвердить уровень Зизу? Глупые журналисты и футболисты, мечтавшие поиграть под его руководством, глупый Гвардиола, который после матча оставался с Зиданом наедине, чтобы обсудить тактику, да что они понимают в футболе? Ах ну да, это же все игроки были, Роналду с Бейлом тащили. Зато не сомневаюсь, что в твоих списках крутых тренеров числятся Бенитес и Лопетеги)
Ну был Бенитес с таким же составом, но у него что то не выгорело)
+4
-3
+1
Ответ Analjinn
Тренер тоже часть всего этого. Он должен иметь представление о нормальных процессах и их продавливать. Имхо у Юлиана опыта для этого нет. Как тренер он красавчик, но ему проще и безопасней для карьеры нормальные варианты типа Ливерпуля.
Без негатива - меня не интересует карьера Юлиана и как она может сложиться.
Я рассуждаю исключительно из-за потенциальной сходимости клуба и тренера
+1
0
+1
Половина тренеров - специалисты по середнякам , каким был сульшер. Против топов интересно и круто, против автобусов ватокатание. Хотите топ уровень? Нужен топ тренер (Анчелотти, Пеп, Клопп и т.д.)
+3
-2
+1
Ответ Алексей Мишин
Не верится, что Мостового не рассматривают
Его рассматривали, но потом выяснилось что у него нет бумажки
+2
-1
+1
Почему нет Станислава?
+1
0
+1
Ответ Макс Голубцов
У Юлиана есть отличный опыт с воспроизводимым результатом с "Хоффенхаймом", "РБ" и "Баварией". Это клубы с разными возможностями, бюджетами и задачами. Везде был результат. Если бы не Хасан и Кан - неизвестно чем бы закончился поход "Баварии" в ЛЧ. Что меня потенциально беспокоит - это то, как он сработается с кальянными рэперами типа Рэшфорда и Санчо(если их не продадут из клуба на все 4 стороны).
О том и речь. Пеп в каждом клубе который тренировал ломал через колено самых наглых (кроме Месси) и выстраивал порядок так как он его видел. У Нагельсманна же были норм коллективы. Как к тренеру к нему вопросов никаких. Но МЮ особый случай.
0
0
0
Ответ Denis Nikitin
Хватит продавливания. Тен Хаг вон продавил игроков. Которых купили в итоге за 500 млн
Дело не в трансферах, а в том о чём жаловался Роналду. Базы, культура и т.п.
0
0
0
Ответ The1993Diablo
Смысл 10хага убирать? Нынешний состав на большее не способен, ни один тренер из него больше не выжмет
Лол
0
0
0
Ответ kpvhmsvb2g
Половина тренеров - специалисты по середнякам , каким был сульшер. Против топов интересно и круто, против автобусов ватокатание. Хотите топ уровень? Нужен топ тренер (Анчелотти, Пеп, Клопп и т.д.)
Это штучный вариант,пальцев одной кисти хватит.
0
0
0
Ответ Analjinn
Тренер тоже часть всего этого. Он должен иметь представление о нормальных процессах и их продавливать. Имхо у Юлиана опыта для этого нет. Как тренер он красавчик, но ему проще и безопасней для карьеры нормальные варианты типа Ливерпуля.
У Юлиана есть отличный опыт с воспроизводимым результатом с "Хоффенхаймом", "РБ" и "Баварией". Это клубы с разными возможностями, бюджетами и задачами.
Везде был результат.
Если бы не Хасан и Кан - неизвестно чем бы закончился поход "Баварии" в ЛЧ.

Что меня потенциально беспокоит - это то, как он сработается с кальянными рэперами типа Рэшфорда и Санчо(если их не продадут из клуба на все 4 стороны).
0
0
0
Ответ efremovms@gmail.com
Поттер😂.Этот чего там выкруживает
Видимо пособие по безработице заканчивается..
0
0
0
Ответ Analjinn
Тренер тоже часть всего этого. Он должен иметь представление о нормальных процессах и их продавливать. Имхо у Юлиана опыта для этого нет. Как тренер он красавчик, но ему проще и безопасней для карьеры нормальные варианты типа Ливерпуля.
Хватит продавливания. Тен Хаг вон продавил игроков. Которых купили в итоге за 500 млн
0
0
0
Ответ Макс Голубцов
МЮ нужен сильный спортивный менеджмент(чем сейчас Рэтклиф и занимается), который сформирует правильный спортивный проект и подберет под него тренера
Тренер тоже часть всего этого. Он должен иметь представление о нормальных процессах и их продавливать. Имхо у Юлиана опыта для этого нет. Как тренер он красавчик, но ему проще и безопасней для карьеры нормальные варианты типа Ливерпуля.
0
0
0
Ответ Analjinn
МЮ нужен не тренер, а чистильщик. Нагельсманн там только карьеру себе угробит.
МЮ нужен сильный спортивный менеджмент(чем сейчас Рэтклиф и занимается), который сформирует правильный спортивный проект и подберет под него тренера
0
0
0
Ответ Макс Голубцов
На мой взгляд, Юлиан в принципе единственный адекватный кандидат из этого списка
МЮ нужен не тренер, а чистильщик. Нагельсманн там только карьеру себе угробит.
+1
-1
0
Ответ Сергей Иванов
Было бы интересно посмотреть на Нагельсмана
На мой взгляд, Юлиан в принципе единственный адекватный кандидат из этого списка
+1
-1
0
Ответ Arthurino
То есть 4,5 года, 11 трофеев, сотни матчей, титулы Лучший французский тренер года по версии France Football: 2016, 2017, Тренер года в Европе: 2016/17, 2017/18, Тренер года по версии FIFA: 2017, Лучший клубный тренер мира по версии МФФИИС: 2017, 2018, Лучший тренер года по версии RMC: 2017, Лучший тренер года по версии ESPN: 2017, Лучший тренер года по версии Globe Soccer: 2017, победы над лучшими тренерами мира, тактические ходы, которые обсуждало все футбольное сообщество, недостаточны для кого-то, чтобы подтвердить уровень Зизу? Глупые журналисты и футболисты, мечтавшие поиграть под его руководством, глупый Гвардиола, который после матча оставался с Зиданом наедине, чтобы обсудить тактику, да что они понимают в футболе? Ах ну да, это же все игроки были, Роналду с Бейлом тащили. Зато не сомневаюсь, что в твоих списках крутых тренеров числятся Бенитес и Лопетеги)
С тобой и фактами трудно не согласиться, но чел прав. Чего Зизу боится?
+1
-1
0
Ответ Только Крылья
Зидан тупо боится идти и строить команду. Я не про МЮ даже. Ждет максимально готовое все. Чтобы не рушить свой образ победителя) Не смотря на победы Реала, так и не понятно, какой у него уровень, как тренера. Победы были, по игре у многих вопросы
Он ждёт 2086 года когда Дешам освободит место в сборной Франции.:)))))))))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий