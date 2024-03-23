В «МЮ» обсуждали Зидана, Тухеля, Нагельсманна, Поттера и еще 5 тренеров на замену тен Хагу
В «Манчестер Юнайтед» обсуждали девять кандидатур на замену Эрику тен Хагу.
По сведениям ESPN, руководство манкунианцев пока не решило, как поступить с нынешним главным тренером, но на случай расставания с ним изучает альтернативы.
В клубе шли дискуссии о таких специалистах, как Гарет Саутгейт (сборная Англии), Грэм Поттер, Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд»), Томас Тухель («Бавария»), Хулен Лопетеги, Зинедин Зидан, Рубен Аморим («Спортинг») и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).
Также не исключено, что совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф свяжется с Энджем Постекоглу из «Тоттенхэма».
Не смотря на победы Реала, так и не понятно, какой у него уровень, как тренера. Победы были, по игре у многих вопросы
Ах ну да, это же все игроки были, Роналду с Бейлом тащили. Зато не сомневаюсь, что в твоих списках крутых тренеров числятся Бенитес и Лопетеги)
Я рассуждаю исключительно из-за потенциальной сходимости клуба и тренера
Везде был результат.
Если бы не Хасан и Кан - неизвестно чем бы закончился поход "Баварии" в ЛЧ.
Что меня потенциально беспокоит - это то, как он сработается с кальянными рэперами типа Рэшфорда и Санчо(если их не продадут из клуба на все 4 стороны).