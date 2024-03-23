В «МЮ» обсуждали Зидана, Тухеля, Нагельсманна, Поттера и еще 5 тренеров на замену тен Хагу

В «Манчестер Юнайтед» обсуждали девять кандидатур на замену Эрику тен Хагу.

По сведениям , руководство манкунианцев пока не решило, как поступить с нынешним главным тренером, но на случай расставания с ним изучает альтернативы.

В клубе шли дискуссии о таких специалистах, как (сборная Англии), , («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд»), Томас Тухель (« »), Хулен Лопетеги, Зинедин Зидан, Рубен Аморим («Спортинг») и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).

Также не исключено, что совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф свяжется с Энджем Постекоглу из «Тоттенхэма».