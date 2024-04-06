Гончаренко после 1:2 от «Крыльев»: «Кукуян просто прибил «Урал». Не разбирается в элементарных ситуациях… Это еще надо уметь»

Виктор Гончаренко раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов».

« » потерпел поражение со счетом 1:2 в 23-м туре Мир .

– За исключением гола, который пропустили в необязательной ситуации, в первом тайме действовали хорошо. И отыгрались в конце концов, все было по делу. Замена перерыве была одна. Нам нужна было скорость на фланге.

– С чем связано большое количество фолов и карточек?

– С тем, что безобразно судил . Он просто не понимает, что он делал на поле. Вот и все. Это его судейство. Он просто нас прибил. Не разбирается в элементарных ситуациях… Это еще надо уметь, – сказал главный тренер екатеринбургской команды.