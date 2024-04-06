Гончаренко после 1:2 от «Крыльев»: «Кукуян просто прибил «Урал». Не разбирается в элементарных ситуациях… Это еще надо уметь»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Урал Виктор Гончаренко Матч ТВ Павел Кукуян Футбол

Виктор Гончаренко раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов».

«Урал» потерпел поражение со счетом 1:2 в 23-м туре Мир РПЛ.

– За исключением гола, который пропустили в необязательной ситуации, в первом тайме действовали хорошо. И отыгрались в конце концов, все было по делу. Замена перерыве была одна. Нам нужна было скорость на фланге.

– С чем связано большое количество фолов и карточек?

– С тем, что безобразно судил Кукуян. Он просто не понимает, что он делал на поле. Вот и все. Это его судейство. Он просто нас прибил. Не разбирается в элементарных ситуациях… Это еще надо уметь, – сказал главный тренер екатеринбургской команды. 

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29 комментариев
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Жесть, как такое можно говорить? Урал с первых минут вышел играть жестко, 12-3 по фолам в первом тайме, несколько жёлтых Кукуян вообще не дал игрокам Урала. Мне кажется если кто и должны жаловаться, то это КС
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Действительно. Не показать две жёлтых Фелипенкову в первом тайме надо суметь.
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Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Виктор Михайлович, мы вас узнали....
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Расскажите, что там натворил Кукуян? Руками выбил мяч из ворот Крыльев?
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+10
Как же надоело это вечное нытьё на судей. Прям в каждом туре после каждого результата. Везде судьи плохие. На футбол своих команд бы посмотрели, бедолаги ноющие.
+13
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+8
Кукуян сам в футбол никогда не играл и чеканить не умеет)
+12
-5
+7
Удивительно конечно, там 2-3 кк смело можно было давать костоломы
+4
-1
+3
Ответ Михаил1970
Кукуян сам в футбол никогда не играл и чеканить не умеет)
Александр Мостовович, здесь такое не прокатит, Кукуян играл))
+4
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Одна победа в последних 17 матчах РПЛ, одна!!! И он ещё ноет про судейство?
+5
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+2
Урал давно должен был играть в пердиве из-за того,что с Тереком договорняки катал
+4
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+2
Ну, во всяком случае, ганчар еще не сбежал в белорусь) считаем, что прогрессирует!
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Пенальти бесспорный, Помазун сам виноват, что так пошел на уходящий мяч. Горшков и сам это понимал, скорее всего, поэтому и шел за мячом в надежде на оплошность Ильи
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0
+1
Картофель как обычно после поражений ищет виновных вокруг
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0
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Ответ Eugene88
Ну, во всяком случае, ганчар еще не сбежал в белорусь) считаем, что прогрессирует!
На прессуху не пришел - сразу свинтил со стадиона. Поэтому не факт, может уже на пути в Минск
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Михалыч, тебе давно пора домой. Возвращайся в чемпионат Беларуси, в родной БАТЭ, например. А то Криушенко и Капский-младший вернут клуб в первую лигу
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В принципе Урал душил Крылья именно фолами. И Кукуян не особо Урал наказывал. Ситуация переменилась, когда была вторая ЖК и КК игроку Урала. По сути же Урал "наиграл" как минимум ещё на одну КК. Пусть спасибо скажет Кукуяну, что тот так либеральничал с Уралом. Вон, (М)Орозко, которого костолом уральский уронил стал про то возмущаться и уже за это ЖК получил.
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Пора в Беларусь товарищу. Отдохнуть душой
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Ответ Eugene88
Ну, во всяком случае, ганчар еще не сбежал в белорусь) считаем, что прогрессирует!
Ждём римейк на Скрипченко от Гриши Иванова, как он вёз на своей Ниве Гончаренко в аэропорт ничего не подозревая ))
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Ответ U*R*A*L
Кукуян продажный или некомпетентный.
Тоже так думал, когда он позволял игрокам Урала ломать игроков Крыльев. Но потом у Кукуяна прояснение случилось ))
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Удивительно конечно, там 2-3 кк смело можно было давать костоломы
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Ответ Stouns
Расскажите, что там натворил Кукуян? Руками выбил мяч из ворот Крыльев?
Ага )) А ещё руками заносил мяч в ворота Урала и показывал после этого на точку )))
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