Кукуян обслужит матч «Динамо» – «Ростов», Москалев с Опейкиной на ВАР назначены на «Спартак», Безбородов – на «Локо» с «Краснодаром»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Андрей Фисенко Сергей Куликов премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Александр Гвардис Сергей Зуев Факел Владислав Безбородов Александр Колобаев Оренбург Сергей Французов Сергей Карасев Краснодар Евгений Турбин Алексей Тюмин Виталий Мешков Виктор Кулагин Николай Богач Валерий Данченко Алексей Сухой Василий Казарцев Анатолий Жабченко Владимир Сельдяков Владимир Москалев Дмитрий Ермаков Роман Галимов Кирилл Левников Дмитрий Жвакин Адлан Хатуев Рашид Абусуев Дмитрий Сафьян Евгений Буланов Андрей Болотенков Андрей Образко Наиль Сейфетдинов Иван Сиденков Пари НН Артем Чистяков Николай Волошин Сергей Цыганок Павел Кукуян Сочи Евгений Кукуляк Игорь Панин Кирилл Большаков Рафаэль Шафеев Вера Опейкина Футбол

РФС назначил арбитров на матчи 22-го тура Мир РПЛ.

29 марта (пятница)

«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Олег Соколов.

30 марта (суббота)

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.

«Сочи» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Игорь Панин; инспектор – Сергей Зуев.

«Спартак» – «Урал»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Вера Опейкина; AВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

31 марта (воскресенье)

«Факел» – «Оренбург»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Владимир Сельдяков; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

33 комментария
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Ну чего тут? Всем не повезло с судьями? 😁
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+12
Опять этот безбородов
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+6
Ответ Aleksey Yashin
На главный матч тура назначается арбитр, который совершил одну из самых чудовищных ошибок в сезоне? Норм
Главный матч, это какой?
+8
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+6
Без зазрения совести внаглую ставят карманного Москалёва тащить Спартак, и бабу на ВАР, чтоб не мешала.... Позорище...
+8
-4
+4
Желаю удачи Краснодару в матче с Локотивом чтобы матч проходил без травм без карточкек
+5
-1
+4
На главный матч тура назначается арбитр, который совершил одну из самых чудовищных ошибок в сезоне? Норм
+9
-6
+3
Ответ Aleksey Yashin
Пятая и вторая команды чемпионата. У второй еще и тренер сменился, должно быть интересно. А какие еще могут быть варианты?)
Не обратили внимание, что в Москве с Локо частенько Безбородов судит?)
+2
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+2
Ответ jacks76
Главный матч, это какой?
Пятая и вторая команды чемпионата. У второй еще и тренер сменился, должно быть интересно.
А какие еще могут быть варианты?)
+5
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+2
Ответ Ваге Геворгян
Судью которую должны были отстранить на совсем, ожил))) И будет судить Центральный матч не только тура но и главного матча для Краснодара.... После всех передряг на первый финал из 10готовить будет СТАРЫЙ/НОВЫЙ тренер.. А Безбородов очень скандально Судит матчи этих соперников...... Начиная с памятного матча ещё на стадионе Кубань, где Газинского отправили в больницу и не получили КК, в Москве Фолом на Ари отобрали мяч и забили Краснодару.... да да это все Безбородов!!! Есть конечно 5%что он судить будет честно.... но это очень мало вероятно
Любишь истерить? Или это единичный случай?
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Ответ Саша Котляров
Желаю удачи Краснодару в матче с Локотивом чтобы матч проходил без травм без карточкек
Желаю удачи Локомотиву в матче с Краснодаром, чтобы матч прошёл без травм и карточек у Локомотива.
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Ответ Катя СПб
Ищем заговор.
Ищут пожарные, ищет милиция 😁
+2
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+1
Лещук - тренируй отбивать пенальти, а команда - играть вдесятером
+3
-2
+1
Кукуян обслужит «Динамо», а Москалев - «Спартак»
+6
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+1
О, спартачок опять своих фанатов ставит на ВАР
+3
-3
0
Не повезло УРалу.
0
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0
Судью которую должны были отстранить на совсем, ожил))) И будет судить Центральный матч не только тура но и главного матча для Краснодара.... После всех передряг на первый финал из 10готовить будет СТАРЫЙ/НОВЫЙ тренер.. А Безбородов очень скандально Судит матчи этих соперников...... Начиная с памятного матча ещё на стадионе Кубань, где Газинского отправили в больницу и не получили КК, в Москве Фолом на Ари отобрали мяч и забили Краснодару.... да да это все Безбородов!!! Есть конечно 5%что он судить будет честно.... но это очень мало вероятно
+1
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Паша единственный адекватный судья...
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Казарцев опять в деле.
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Опять этот Кукуян)
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Ответ Alex_Prinz
Не обратили внимание, что в Москве с Локо частенько Безбородов судит?)
Нет, детально за назначениями судей не слежу. Главное чтоб после матча не Безбородова в первую очередь обсуждали)
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Ответ jacks76
Главный матч, это какой?
Кажется это похлеще вопросов "быть или не быть" или "в чём смысл жизни", ну или хотя бы на их уровне)
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Ответ Aleksey Yashin
Нет, детально за назначениями судей не слежу. Главное чтоб после матча не Безбородова в первую очередь обсуждали)
Ну да жесткий Судья
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Ответ Bill Gates
Как после Зенит - Динамо в кубке можно ставить Кукуяна? Он же куплен с потрохами :-)
будет дудеть в пользу динамо?
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Ответ Bill Gates
Как после Зенит - Динамо в кубке можно ставить Кукуяна? Он же куплен с потрохами :-)
Фух, опять Зенит Ростову с судьми помогает.
+1
-1
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Кукуян поставит пенальти в ворота Динамо и другие назначения судей
+6
-6
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