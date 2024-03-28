Кукуян обслужит матч «Динамо» – «Ростов», Москалев с Опейкиной на ВАР назначены на «Спартак», Безбородов – на «Локо» с «Краснодаром»
РФС назначил арбитров на матчи 22-го тура Мир РПЛ.
29 марта (пятница)
«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Олег Соколов.
30 марта (суббота)
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.
«Сочи» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Виктор Кулагин.
«Балтика» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Игорь Панин; инспектор – Сергей Зуев.
«Спартак» – «Урал»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Вера Опейкина; AВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.
31 марта (воскресенье)
«Факел» – «Оренбург»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Владимир Сельдяков; инспектор – Александр Гончар.
«Рубин» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.
А какие еще могут быть варианты?)