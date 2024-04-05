Левников – судья матча «Динамо» – «Спартак» и другие назначения 23-го тура РПЛ

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Назначены судьи на матчи 23-го тура Мир РПЛ.

6 апреля (суббота)

«Урал» – «Крылья Советов»

Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Ян Бобровский; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Мартынов.

«Пари НН» – «Краснодар»

Судья – Евгений Буланов, ассистенты – Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Хральцов.

«Ростов» – «Сочи»

Судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Константин Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

7 апреля (воскресенье) 

ЦСКА – «Факел»

Судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Алексей Воронцов, Павел Новиков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Балтика»

Судья – Алексей Сухой, ассистенты – Андрей Болотенков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат» – «Локомотив»

Судья – Василий Казарцев, ассистенты – Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» – «Спартак»

Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Анатолий Цветнов.

8 апреля (понедельник)

«Оренбург» – «Рубин»

Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Олег Соколов.

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13 комментариев
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Ответ свисток батурина
Ахахаха на зените ручной сухой как обычно
А кто у Зенита не ручной, просто интересно узнать мнение эксперта ?
+6
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+5
Левников - это заговор против спартака? Или ещё пока нет? Подскажите, плиз. Я уже запутался
+5
-4
+1
Левников/Иванов...тревожно...
+2
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+1
Очень бы хотелось услышать от Кукуяна, видел он в кубковом матче Спартак -Зенит руку Соболева или он в это время как в старой рекламе " Пиво пил"? Человек проспал на ВАРе, а теперь его назначают главным на матч Урал - Крылья Советов. Не завидую я этим командам.
+2
-1
+1
Ответ Наталья Ларионова
Любой судья, кроме Хусаинова, на матче Спартака - всегда заговор.
Хусаинов за 8 сезонов отсудил 8 матчей Спартака. Чуть повнимательней к истории Спартака. Похвально внимание болельщиков Зенита к истории клуба Спартак, но побольше точности. Занимайтесь, изучайте.
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А, Левников... Ну ждём несколько пенальти тогда в обе стороны))) после кубка за любое касание в штрафной теперь будет свистеть. Будет огненное дерби чувствую.
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Ответ свисток батурина
Ахахаха на зените ручной сухой как обычно
Ахахаха,

https://volgograd-kp-ru.turbopages.org/volgograd.kp.ru/s/daily/217176/4281637/?turbo_uid=AAC-Uz6_UCAYPgoBha1XDFHPja0uZw5qfIdL6Ff6reBsstmoQF_jbr2mWLzpNvPVV8ZZsro_Km1NsXfzn_ualavPuaLu8Cm9VTN57iOTAodNcPW4gFt9SudWjhSCObc5fvbePOYHxOqvy28%2C&turbo_ic=AAAnBycqpK0F25QxUcNUzGKicRqN9O4-KxzKimZEJxCVn6_1O2yrtxc3LZiYJ-b9Hxx702v3gjpVSqbdxGBETqMwmGym5AaQqjShHgNoEFcMFVmafNLFObYoIpWMTj9P3SVUEa0xW6uacUM%2C&sign=0db315c008a974869dc31789fc5788bc84b379da6f832551c29bfcacc57f7c5f%3A1712317597&parent-reqid=1712317597467353-12939822424705662186-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-145-BAL&trbsrc=wb
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Ответ Кирилл Демченко
А кто у Зенита не ручной, просто интересно узнать мнение эксперта ?
Любой судья, назначенный на матч Зенита - ручной судья*
* - по мнению болельщиков московских клубов
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Ответ свисток батурина
В еврокубках были не ручные результаты мы видим это позор каждый раз
....мы видим этот позор каждый раз...
Зенит за всю историю ЕК принес больше в них наших клубов в ТК.

https://www.sovsport.ru/football/articles/954941-evrorejting-zenit-nabral-bolshe-vseh-ochkov-dlja-rossii-spartak-tretij
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