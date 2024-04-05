Левников – судья матча «Динамо» – «Спартак» и другие назначения 23-го тура РПЛ
Назначены судьи на матчи 23-го тура Мир РПЛ.
6 апреля (суббота)
«Урал» – «Крылья Советов»
Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Ян Бобровский; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Мартынов.
Судья – Евгений Буланов, ассистенты – Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Хральцов.
«Ростов» – «Сочи»
Судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Константин Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.
7 апреля (воскресенье)
ЦСКА – «Факел»
Судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Алексей Воронцов, Павел Новиков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.
«Зенит» – «Балтика»
Судья – Алексей Сухой, ассистенты – Андрей Болотенков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.
«Ахмат» – «Локомотив»
Судья – Василий Казарцев, ассистенты – Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Динамо» – «Спартак»
Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Анатолий Цветнов.
8 апреля (понедельник)
«Оренбург» – «Рубин»
Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Олег Соколов.
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* - по мнению болельщиков московских клубов
Зенит за всю историю ЕК принес больше в них наших клубов в ТК.
https://www.sovsport.ru/football/articles/954941-evrorejting-zenit-nabral-bolshe-vseh-ochkov-dlja-rossii-spartak-tretij