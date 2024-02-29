Карасев назначен на матч «Зенит» – «Спартак», Кукуян будет отвечать за ВАР
РФС назначил арбитров на матчи 19-го тура Мир РПЛ.
1 марта (пятница)
«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.
2 марта (суббота)
ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.
«Краснодар» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.
«Ахмат» – «Урал»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.
«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гончар.
3 марта (воскресенье)
«Пари НН» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Андрей Бутенко.
«Динамо» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.
«Балтика» – «Сочи»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Вячеслав Харламов.
Московский судья работает на матче московской команды.
Выводы напрашиваются сами собой.
надеюсь, всё решат команды на поле