Карасев назначен на матч «Зенит» – «Спартак», Кукуян будет отвечать за ВАР

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РФС назначил арбитров на матчи 19-го тура Мир РПЛ.

1 марта (пятница)

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

2 марта (суббота)

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ахмат» – «Урал»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гончар.

3 марта (воскресенье)

«Пари НН» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Динамо» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

«Балтика» – «Сочи»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Вячеслав Харламов.

34 комментария
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Ответ ТрактоПоктер
Шо, опять заговор?
Ну а что это еще может быть если не он?!
Московский судья работает на матче московской команды.
Выводы напрашиваются сами собой.
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Шо, опять заговор?
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Ответ Штаны Габора Кирая
Ручной карась если что обеспечит гегемону нужный результат, если бразильцы не смогут.
Точно! Карасев лично забьет от пяти до семи голов КБ(Кокаино-Бромантановому) клубу. Так ведь всегда и бывает.
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Ответ </c/>
было очевидно что эта парочка будет...кукуян уже засуживал Спартак и не раз...в этот раз снова будет такой же бардак...
А карась в прошлом матче накосячил с пенальти в ворота Зенита
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Ответ удар
Он только в Москве живёт,а кормушка в Питере
И поэтому в прошлом матче спартак - Зенит назначил левую пенальти в ворота Зенита?? Ах да это другое
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Реально будет отвечать, если что?
+3
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Ответ Спартак сила
Зенит не может кукуян поможет
Посмотри матч в С-Пб 2001 года, смеха ради. Там такой красивый пендаль Сухина поставил. Никаким политпроектам в самых розовых снах не снилось))
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Ответ Спартак сила
Зенит не может кукуян поможет
спартак не может и карасев с левым пенальти не поможет
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Ответ </c/>
ахахахааха без кукуяна зенит ничего не может...
А спартак без Карасёва что может?? В первом круге пытался вас вытащить и назначил левую пенальти в ворота Зенита, и даже это вам не помогло уйти от поражения 🤣🤣
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Ответ </c/>
ахахахааха без кукуяна зенит ничего не может...
Семёрку вам конечно лично Кукуян забивал, а четвёрки и пятёрки Карасёв.
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Ответ Костас Костофы
"Смертники": помогут Зениту выйграть, будет грандиозный скандал, помогут Спартаку- и сразу на Колыму, газ добывать. Спасёт только результативная ничья с отыгрышем Зенита на 100-й минуте.
А слово "выйграть" что означает? А то я в русском языке не силён.
+2
-1
+1
Ответ </c/>
было очевидно что эта парочка будет...кукуян уже засуживал Спартак и не раз...в этот раз снова будет такой же бардак...
Я думал ты в теории заговоров давно верить перестал. На дворе 2024 уже. Это тебе не бромонтановые коктейли гонять. Не те времена.
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Значит первой карточкой будет сразу красная
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Всем игрокам удачи и без травм!!!
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А слово "выйграть" что означает? А то я в русском языке не силён.
+)))))))
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пожалуй, идеальный выбор

надеюсь, всё решат команды на поле
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Как Кукуляк начнёт, так судьи весной судить и будут. 😁
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На самом деле, эти судьи сильнейшие сейчас на данный момент в РПЛ, вот и ставят их!
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Ответ Ааа Ссс
спартак не может и карасев с левым пенальти не поможет
когда карась ставил пенальти левые в пользу Спартака?
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