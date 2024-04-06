Денис Глушаков: «Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу, болельщикам, «Спартаку». Складывается ощущение, что он хочет поехать домой с неустойкой»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Армения Урарту Денис Глушаков Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Денис Глушаков отреагировал на критику Гильермо Абаскаля в адрес игроков.

После поражения от «Зенита» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2) главный тренер «Спартака» сказал: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца».

– С ним произошло что-то непонятное. Если честно, у меня складывается такое ощущение, что он хочет, чтобы его убрали, поехать домой с неустойкой. Хотя я не хотел бы про это говорить, всегда поддерживал его. Ведь это тренер, если нет результата, надо спрашивать с игроков.

Но в последнее время вижу, что он ведет себя как-то неправильно по отношению к русскому народу, русским болельщикам, к «Спартаку» – тем более. Но это мое видение со стороны. Не нахожусь в клубе, не знаю, что там происходит.

– Он даже обвинил футболистов «Спартака» в том, что они недостаточно выкладываются. И ему после этого ответил агент Даниила Денисова.

– Выкладываются или не выкладываются футболисты – наверное, ему виднее. Возможно, у него есть датчики и всякие технологии, наверное, тренеры-консультанты, которые следят за тактикой, за работоспособностью. Не могу судить, кто прав, а кто нет. Сложно говорить, – сказал полузащитник «Урарту» и бывший капитан «Спартака». 

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14 комментариев
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Глушаков от лица русского народа глаголет)
+28
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+28
"я бы его уже давно слил" - подытожил резиновый
+23
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+19
только глушаков всегда и везде ведёт себя правильно! сколько уже тренеров слил? докатился до второй лиги и чемпионата Армении, а продолжает всех поучать
+11
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+9
Много на себя берешь, гусарский
И за народ и за клуб глаголит
+5
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+4
Как Глушаков увязал в одной мысли всё вместе: ВЕСЬ русский народ, Спартак и Абаскаля?😅
"Не нахожусь в клубе, не знаю, что там происходит"...- вообще шедевр!!!😅
+4
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+4
Ответ pavasaris
Глушаков от лица русского народа глаголет)
Как чиновник заговорил. Даром, что контрацептив.
+3
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+3
Так в чем Абаскаль не прав?Если прессингует один Соболев,а другие в пол позицийи.В итоге они ни мешают и ни отбирают мяч,и своих игроков/зоны не держат.Зенит 2 раза поймал Спартак на контр-атаках и 2 забил.Глушака самому эту ситуацию не смущает?Что Спартак ни атаковал,ни прессинговал ,а пропустил 2 на контр-атаке?!
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Сложно говорить, - заявил опытный сливщик тренеров.
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Смешались в кучу кони, люди. И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой)) Глушак тут наболтал всякого. И обо всяком. Хорошо еще, что рыжий гений не поедает у него христианских младенцев. Верно говорят, заставь дурака богу молиться, так он лоб расшибёт))
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Станислав Салламыч в ожидании, когда ж Абаскаль всё-таки поедет домой..
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Изделие №2 сам дожидался неустойки в Спартаке, когда его весь стадион выгонял. Вел себя правильно).
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Даже голос "Уретры" всё понимает
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Ответ Не уверен!!
Так в чем Абаскаль не прав?Если прессингует один Соболев,а другие в пол позицийи.В итоге они ни мешают и ни отбирают мяч,и своих игроков/зоны не держат.Зенит 2 раза поймал Спартак на контр-атаках и 2 забил.Глушака самому эту ситуацию не смущает?Что Спартак ни атаковал,ни прессинговал ,а пропустил 2 на контр-атаке?!
Позицийя - это круто.
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