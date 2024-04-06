Денис Глушаков: «Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу, болельщикам, «Спартаку». Складывается ощущение, что он хочет поехать домой с неустойкой»

Денис Глушаков отреагировал на критику Гильермо Абаскаля в адрес игроков.

После поражения от «Зенита» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2) главный тренер «Спартака» сказал: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца».

– С ним произошло что-то непонятное. Если честно, у меня складывается такое ощущение, что он хочет, чтобы его убрали, поехать домой с неустойкой. Хотя я не хотел бы про это говорить, всегда поддерживал его. Ведь это тренер, если нет результата, надо спрашивать с игроков.

Но в последнее время вижу, что он ведет себя как-то неправильно по отношению к русскому народу, русским болельщикам, к « » – тем более. Но это мое видение со стороны. Не нахожусь в клубе, не знаю, что там происходит.

– Он даже обвинил футболистов «Спартака» в том, что они недостаточно выкладываются. И ему после этого ответил агент Даниила Денисова.

– Выкладываются или не выкладываются футболисты – наверное, ему виднее. Возможно, у него есть датчики и всякие технологии, наверное, тренеры-консультанты, которые следят за тактикой, за работоспособностью. Не могу судить, кто прав, а кто нет. Сложно говорить, – сказал полузащитник « » и бывший капитан «Спартака».