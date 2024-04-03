Гильермо Абаскаль высказался о спортивной злости игроков «Спартака».

Сегодня «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Первый тайм усыпил « »? Ваши игроки не смогли перестроиться на основу « »? Почему только Угальде бился все 90 минут?

– То, что вы видели, очевидно. Если посмотрим по миру, если у тебя есть это в крови, ты будешь играть до конца. Если тебе не интересен футбол, ты не побежишь. Если у тебя нет страсти, то вон из футбола. В футболе нельзя останавливаться, пока есть эта страсть. А что мы можем сделать? Укол, чтобы побежать до конца? В футболе побеждают за счет техники, настроя. Вы все видели правильно.

– По такой игре можете отметить что‑то позитивное в команде?

– Конечно. Первый тайм команда провела великолепно. Все было хорошо, хорошо прессинговали. Но мы не можем играть два разных тайма. Так быть не должно, должна быль злость. В футболе есть люди, которые работают постоянно, знают, что не сыграют ни минуты, но тренируются каждый день. Они не обижаются, продолжают работать, понимая, что не сыграют.

Есть те, которые заслуживают играть в стартовом составе. Это ценится. Положительные моменты были, но были и отрицательные, – сказал главный тренер « » .

Ответная игра состоится в Санкт‑Петербурге 16-18 апреля, точная дата станет известна позже.