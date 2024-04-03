Абаскаль после 1:2 с «Зенитом»: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца. В первом тайме «Спартак» был великолепен, но мы не можем играть два разных тайма»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о спортивной злости игроков «Спартака».

Сегодня «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Первый тайм усыпил «Спартак»? Ваши игроки не смогли перестроиться на основу «Зенита»? Почему только Угальде бился все 90 минут?

– То, что вы видели, очевидно. Если посмотрим по миру, если у тебя есть это в крови, ты будешь играть до конца. Если тебе не интересен футбол, ты не побежишь. Если у тебя нет страсти, то вон из футбола. В футболе нельзя останавливаться, пока есть эта страсть. А что мы можем сделать? Укол, чтобы побежать до конца? В футболе побеждают за счет техники, настроя. Вы все видели правильно.

По такой игре можете отметить что‑то позитивное в команде?

– Конечно. Первый тайм команда провела великолепно. Все было хорошо, хорошо прессинговали. Но мы не можем играть два разных тайма. Так быть не должно, должна быль злость. В футболе есть люди, которые работают постоянно, знают, что не сыграют ни минуты, но тренируются каждый день. Они не обижаются, продолжают работать, понимая, что не сыграют.

Есть те, которые заслуживают играть в стартовом составе. Это ценится. Положительные моменты были, но были и отрицательные, – сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Ответная игра состоится в Санкт‑Петербурге 16-18 апреля, точная дата станет известна позже.

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37 комментариев
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Просто Гильермо Стэтхэм
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Получается кроме Угальды 24 человека на выход в конце сезона?)
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По-моему, дело не в Спартаке, а в том, что Семак на первый тайм выпустил трех игроков стартового состава (Барриос, Эракович и Караваев), из которых Караваев только после травмы, еще и со схемой в трех центральных, двое из которых вообще не играли в старте с осени. А на второй почти всю основу и схему поменял. А Спартак как играл так и играл)
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+9
Поведение Абаскаля и все его последние интервью наводят на мысли о… Тедеско. Как ему в своё время удалось уйти из Спартака на хорошей ноте? Это ж чуть ли не единственный тренер Спартака в 21 веке, который покинул команду без скандалов или насмешек вслед.
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Ответ Caledon Hockley
То есть у игроков Спартака нет желания играть в футбол? Интересное рассуждение о своих парнях от Гильермо.
А по игре не видно?
+3
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До 55 минуты объявляли об очередном возвращении Спартака в топы?
+5
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«В первом тайме «Спартак» был великолепен, но мы не можем играть два разных тайма, поэтому во втором тайме «Спартак»... тоже был великолепен»
©
+3
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А где цитата Абаскаля про две позорные желтые карточки, сломавшие прессинг? )))
Или такое редакторы Спорца не дают постить? )
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Гильермо Ротенберг!!! Чешет как надо!!
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"Никогда не сдавайся!...Если будет сложно, тогда сдавайся." (с) Дж. Стэтхем
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Ответ Sergeant Squirting
Абаскаль ты чеканить хотя бы умеешь ? Уже сильно в этом сомневаюсь.
А ты кто, Царь что ли, такие вопросы задавать?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Семак конечно тоже не Клопп и не Пеп Гвардиола, но у него хватило квалификации полностью перестроить игру команды во втором тайме. Абаскаль в этом отношении полный профан. Прыгать по бровке и кривляться дело не хитрое, управлять игрой несколько сложнее.
еще в первом.
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Рианчо?
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Ответ Ямальский СБГ
Поведение Абаскаля и все его последние интервью наводят на мысли о… Тедеско. Как ему в своё время удалось уйти из Спартака на хорошей ноте? Это ж чуть ли не единственный тренер Спартака в 21 веке, который покинул команду без скандалов или насмешек вслед.
Просто Тедеско не такой жлоб, сказал что уходит и ушёл по мужски!!! А этот как баба чешет по ушам!!! Даже Кононов на его фоне и то приличней ушёл и неустойку не взял!!!
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Ответ Bleffinho
уже даже тренер устал выгораживать безволие футболистов. Реально достали. Там один Угальде носился, да и тот наверное видя такое отношение остальных скоро забьёт на футбол. Удивительным образом даже Черчесов в студии сказал тоже самое, что играют футболисты и не может быть такого, что вот тут они играют, а потом перестают играть. Гнать надо футболистов, только чистка состава поможет
С этим тренером НЕ ПОМОЖЕТ НИЧЕГО!!!
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Ответ krupin82
В общем,теперь понятно,кому поставлял Промес
Судя по его поведению, он без поставок не остался.)
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Ответ Данко Лазович
Получается кроме Угальды 24 человека на выход в конце сезона?)
Денисова ещё оставить, чтобы на контрасте видеть, что старается как Угальде, вот только уровень совсем другой. Ну и Соболева оставить покекать как он запинается постоянно на ровном месте
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Ответ TimaKadr
И Бабича
Бабич лажает страшно, особенно под прессингом. Даже Дуарте лучше выглядит
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В Спартаке есть только две проблемы: В первом тайме они рвут сами, во втором уже рвут их.
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А в принципе Абаскалем можно и восхищаться он так чётко боссов Лукойла на бабло разводит просто прыгая на бровке несколько лет !!! Тут только с ним по разводу Кокорин потягаться может он столько же лет вроде в Италии на лавке сидел за те же деньги пока в Грецию его не сплавили!!!))))) Абасскаль это такой футбольный Бендер реально!!!
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В конце сезона ждём сборник цитат Абаскаля для чтения в сортире
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Семак конечно тоже не Клопп и не Пеп Гвардиола, но у него хватило квалификации полностью перестроить игру команды во втором тайме. Абаскаль в этом отношении полный профан. Прыгать по бровке и кривляться дело не хитрое, управлять игрой несколько сложнее.
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Мне кажется или его пресс конференции стали похоже на Ротен…ой Йозе Марино?!?!??!
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Спартак ожидаемо абаскался.
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уже даже тренер устал выгораживать безволие футболистов. Реально достали. Там один Угальде носился, да и тот наверное видя такое отношение остальных скоро забьёт на футбол. Удивительным образом даже Черчесов в студии сказал тоже самое, что играют футболисты и не может быть такого, что вот тут они играют, а потом перестают играть. Гнать надо футболистов, только чистка состава поможет
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