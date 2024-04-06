Орлов о «Спартаке»: «Да не устала команда — просто надоел ей тренерский состав. Нет у них единства» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов высказался о ситуации с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Да не устала команда — просто надоел ей этот тренерский состав (смеется). Им тоже непонятно, что и как происходит. Мы не видим, что игроки за тренера готовы драться. Нет у них единства. 

У меня пожелание к «Спартаку»: когда будете приглашать следующего тренера, вы на титулы-то его обратите внимание. Посмотрите, что он выиграл, где качественно работал. А они взяли и в виде эксперимента поставили тренера без опыта на команду с составом за 100 млн. Не рублей. 

Это же богатый клуб. Как можно отдавать его такому малоопытному человеку, вообще еще в футболе ничего не сделавшему? Пригласите вы тренера с именем и послужным списком.

Есть три классических показателя тренера. Первый — это результат. Второй — рост мастерства игроков под его руководством. Чтобы взрослые футболисты у него не падали, а молодые, наоборот, совершенствовались. И третье — это качество игры. 

Вы же играете для болельщиков — люди должны получать удовольствие от футбола. Вот на эти три пункта нужно смотреть при подборе тренера», — сказал комментатор.

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13 комментариев
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Какие бывают флюгера?

1. Флюгер метеорологический – прибор способен с высокой точностью показать направление ветра;
2. Флюгер Вильда – может указать как направление ветра, так и его силу;
3. Флюгер декоративный – нет никакого предназначения, кроме красивого украшения;
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кто что , а Орлов о Спартаке, классика
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Хахаха, что выиграл Семак до прихода в Зенит? Что, у него была комната титулов, когда ему давали состав за более чем 100 млн? А, извините, это другое. Сюда узколобость ГСО не пускает
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Да весь ,, коллективный Спартак " давно уже не играет в футбол,а ,, борется за свою славу".
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Судя по последним интервью Орлов похоже шарфик красно-белый из тайника вытащил...
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"Вы же играете для болельщиков"
Это вряд ли, менеджеры Спартака играют исключительно на свой личный карман, болельщики и спортивные результаты им глубоко по барабану.
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Ответ TOSHIBA
28 октября 2023 Орлов о «Спартаке»: «Чем дольше Абаскаль продержится, тем лучше для клуба. Игра привлекательна, Гильермо – способный тренер» 27 ноября 2023 Геннадий Орлов: «Радует, что в «Спартаке» не пошли на поводу у критиков и оставили Абаскаля. Похоже, Гильермо нащупал игру» 30 ноября «Абаскаля травили журналисты и депутаты. Ребята, вы что, разбираетесь в футболе лучше него? Нет». Орлов о тренере «Спартака» 11 декабря Орлов о «Спартаке»: «Будет смешно, если уволят Абаскаля. Зачем? Хотя Федуна в клубе уже нет, времена непредсказуемых решений, похоже, прошли» 10 марта Орлов о «Спартаке»: «Абаскаля увольнять не надо, игру он поставил. Футбол в Питере приятно удивил. Я бы не сбрасывал их со счетов» 5 апреля Геннадий Орлов: «Ясно же, что Абаскаль – пустой. Центра поля нет, полузащитников нет – должен был подбирать людей под систему. Он не может выразить, какая игра у «Спартака» 6 апреля Орлов о «Спартаке»: «Да не устала команда — просто надоел ей тренерский состав. Нет у них единства» ___________ Какие бывают флюгера? 1. Флюгер метеорологический – прибор способен с высокой точностью показать направление ветра; 2. Флюгер Вильда – может указать как направление ветра, так и его силу; 3. Флюгер декоративный – нет никакого предназначения, кроме красивого украшения;
Разочаровался дед. А ветер переменчив)
+1
-1
0
Ответ TOSHIBA
28 октября 2023 Орлов о «Спартаке»: «Чем дольше Абаскаль продержится, тем лучше для клуба. Игра привлекательна, Гильермо – способный тренер» 27 ноября 2023 Геннадий Орлов: «Радует, что в «Спартаке» не пошли на поводу у критиков и оставили Абаскаля. Похоже, Гильермо нащупал игру» 30 ноября «Абаскаля травили журналисты и депутаты. Ребята, вы что, разбираетесь в футболе лучше него? Нет». Орлов о тренере «Спартака» 11 декабря Орлов о «Спартаке»: «Будет смешно, если уволят Абаскаля. Зачем? Хотя Федуна в клубе уже нет, времена непредсказуемых решений, похоже, прошли» 10 марта Орлов о «Спартаке»: «Абаскаля увольнять не надо, игру он поставил. Футбол в Питере приятно удивил. Я бы не сбрасывал их со счетов» 5 апреля Геннадий Орлов: «Ясно же, что Абаскаль – пустой. Центра поля нет, полузащитников нет – должен был подбирать людей под систему. Он не может выразить, какая игра у «Спартака» 6 апреля Орлов о «Спартаке»: «Да не устала команда — просто надоел ей тренерский состав. Нет у них единства» ___________ Какие бывают флюгера? 1. Флюгер метеорологический – прибор способен с высокой точностью показать направление ветра; 2. Флюгер Вильда – может указать как направление ветра, так и его силу; 3. Флюгер декоративный – нет никакого предназначения, кроме красивого украшения;
Стязя журналистов, если его можно так назвать-переобуваться на лету. Хотя нельзя сказать, что Спартак выглядел безнадёжно на фоне "бразильской сборной". Был небольшой провал минут на 20,чем Зенит и воспользовался. Ближе к концу матча, считаю Спартак был лучше.
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