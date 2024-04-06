Орлов о «Спартаке»: «Да не устала команда — просто надоел ей тренерский состав. Нет у них единства»
Геннадий Орлов высказался о ситуации с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.
«Да не устала команда — просто надоел ей этот тренерский состав (смеется). Им тоже непонятно, что и как происходит. Мы не видим, что игроки за тренера готовы драться. Нет у них единства.
У меня пожелание к «Спартаку»: когда будете приглашать следующего тренера, вы на титулы-то его обратите внимание. Посмотрите, что он выиграл, где качественно работал. А они взяли и в виде эксперимента поставили тренера без опыта на команду с составом за 100 млн. Не рублей.
Это же богатый клуб. Как можно отдавать его такому малоопытному человеку, вообще еще в футболе ничего не сделавшему? Пригласите вы тренера с именем и послужным списком.
Есть три классических показателя тренера. Первый — это результат. Второй — рост мастерства игроков под его руководством. Чтобы взрослые футболисты у него не падали, а молодые, наоборот, совершенствовались. И третье — это качество игры.
Вы же играете для болельщиков — люди должны получать удовольствие от футбола. Вот на эти три пункта нужно смотреть при подборе тренера», — сказал комментатор.
27 ноября 2023 Геннадий Орлов: «Радует, что в «Спартаке» не пошли на поводу у критиков и оставили Абаскаля. Похоже, Гильермо нащупал игру»
30 ноября «Абаскаля травили журналисты и депутаты. Ребята, вы что, разбираетесь в футболе лучше него? Нет». Орлов о тренере «Спартака»
11 декабря Орлов о «Спартаке»: «Будет смешно, если уволят Абаскаля. Зачем? Хотя Федуна в клубе уже нет, времена непредсказуемых решений, похоже, прошли»
10 марта Орлов о «Спартаке»: «Абаскаля увольнять не надо, игру он поставил. Футбол в Питере приятно удивил. Я бы не сбрасывал их со счетов»
5 апреля Геннадий Орлов: «Ясно же, что Абаскаль – пустой. Центра поля нет, полузащитников нет – должен был подбирать людей под систему. Он не может выразить, какая игра у «Спартака»
6 апреля Орлов о «Спартаке»: «Да не устала команда — просто надоел ей тренерский состав. Нет у них единства»
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Какие бывают флюгера?
1. Флюгер метеорологический – прибор способен с высокой точностью показать направление ветра;
2. Флюгер Вильда – может указать как направление ветра, так и его силу;
3. Флюгер декоративный – нет никакого предназначения, кроме красивого украшения;
Это вряд ли, менеджеры Спартака играют исключительно на свой личный карман, болельщики и спортивные результаты им глубоко по барабану.