Орлов о «Спартаке»: «Да не устала команда — просто надоел ей тренерский состав. Нет у них единства» 

Геннадий Орлов высказался о ситуации с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Да не устала команда — просто надоел ей этот тренерский состав (смеется). Им тоже непонятно, что и как происходит. Мы не видим, что игроки за тренера готовы драться. Нет у них единства.

У меня пожелание к « »: когда будете приглашать следующего тренера, вы на титулы-то его обратите внимание. Посмотрите, что он выиграл, где качественно работал. А они взяли и в виде эксперимента поставили тренера без опыта на команду с составом за 100 млн. Не рублей.

Это же богатый клуб. Как можно отдавать его такому малоопытному человеку, вообще еще в футболе ничего не сделавшему? Пригласите вы тренера с именем и послужным списком.

Есть три классических показателя тренера. Первый — это результат. Второй — рост мастерства игроков под его руководством. Чтобы взрослые футболисты у него не падали, а молодые, наоборот, совершенствовались. И третье — это качество игры.

Вы же играете для болельщиков — люди должны получать удовольствие от футбола. Вот на эти три пункта нужно смотреть при подборе тренера», — сказал комментатор.