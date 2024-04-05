Геннадий Орлов: «Ясно же, что Абаскаль – пустой. Центра поля нет, полузащитников нет – должен был подбирать людей под систему. Он не может выразить, какая игра у «Спартака»

Геннадий Орлов высказался про тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Красно-белые проиграли «Зениту» (1:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Что касается – ясно же, что он пустой. Он не может выразить, какая игра у его команды.

Вы что-нибудь можете понять из его высказываний? У него все время «все хорошо и по плану». Что по плану? У него центра поля уже год нет. Нет полузащитников.

Он должен был искать их или как-то иначе выстраивать игру. Но ничего же не меняется.

Вроде бы счет 2:1 оставляет надежды москвичам, но чем им играть в Петербурге, я не вижу. Нужны полузащитники.

– Выходит, Абаскаль ни в чем не виноват?

– Как это не виноват? Он должен был подбирать людей под свою систему.

С Литвиновым у него какая-то странная история: человек один раз ошибся, и Абаскаль его посадил.

А столько раз ошибается, но почему-то продолжает играть, – сказал комментатор .