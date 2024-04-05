Геннадий Орлов: «Ясно же, что Абаскаль – пустой. Центра поля нет, полузащитников нет – должен был подбирать людей под систему. Он не может выразить, какая игра у «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Алексис Дуарте Чемпионат.com Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов высказался про тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Красно-белые проиграли «Зениту» (1:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Что касается Гильермо Абаскаля – ясно же, что он пустой. Он не может выразить, какая игра у его команды.

Вы что-нибудь можете понять из его высказываний? У него все время «все хорошо и по плану». Что по плану? У него центра поля уже год нет. Нет полузащитников.

Он должен был искать их или как-то иначе выстраивать игру. Но ничего же не меняется.

Вроде бы счет 2:1 оставляет надежды москвичам, но чем им играть в Петербурге, я не вижу. Нужны полузащитники.

– Выходит, Абаскаль ни в чем не виноват?

– Как это не виноват? Он должен был подбирать людей под свою систему.

С Литвиновым у него какая-то странная история: человек один раз ошибся, и Абаскаль его посадил.

А Алексис Дуарте столько раз ошибается, но почему-то продолжает играть, – сказал комментатор Геннадий Орлов.

21 комментарий
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это как минимум 7ой человек за 2 дня, который высказывается об абаскале. и что-то никто слова не сказал, что он в одночасье лишился самого сильного и командного игрока
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Орлов буквально пару недель назад говорил, что ему нравится как тренирует Абаскаль
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Ответ Мартинелли
Орлов буквально пару недель назад говорил, что ему нравится как тренирует Абаскаль
да он уже наверное с трудом понимает кто он сам)))
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Ответ ss_podonok
это как минимум 7ой человек за 2 дня, который высказывается об абаскале. и что-то никто слова не сказал, что он в одночасье лишился самого сильного и командного игрока
Все говорят,только в иной форме,к сожалению.
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Пустой холодильник, пустой кошелёк, пустой Абаскаль — это и есть полная жопа.
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Вот не надо. Перестаньте давать Спартаку желтые карточки - и Абаскаль всех уроет)
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Ясно же, что Орлов болтун
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Ответ ss_podonok
это как минимум 7ой человек за 2 дня, который высказывается об абаскале. и что-то никто слова не сказал, что он в одночасье лишился самого сильного и командного игрока
Джикии? Он в команде самый тяжёлый и сильный!))
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Ответ Ilya_Panchenko
А с Промесом они что в тройке шли или аутсайдерам не проигрывали ?
Ну после трёх туров чемпионами были.
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Ответ Lol Ko
Ну после трёх туров чемпионами были.
А Зенит был ,,чемпион " 1го круга.
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Ответ jwbmwbqvih
Все говорят,только в иной форме,к сожалению.
Да это в основном пёсики Черчеса и Агузарова
А Орлов в принципе любит проехаться по кому-нибудь
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Ответ Мартинелли
Орлов буквально пару недель назад говорил, что ему нравится как тренирует Абаскаль
Ну он это говорил как болельщик команды соперника, так и с поздним Каррерой было, они все орали "дайте ещё поработать"(чтоб Спартак и дальше позорился и ни на что не претендовал). Но тут уже даже ГСО жалость проявил, и вдруг правду сказал, позорище уже ни в какие ворота не лезет
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Ответ Rinat Gazimzyanov
Как он может подбирать центр если не из чего выбирать.
Так два состава же недавно было, говорили) А теперь и половины нет, не в тренере ли дело, что все вообще деградируют...
Не из чего выбирать, говорите? Ну у того же Факела выбор то конечно явно больше, настолько, что он Абаскальку оба раза дернул на классе, вот бы Абаскалю игроков как у Факела, не то что эти вот)
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