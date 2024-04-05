Гендиректор «Спартака» не верит, что Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили: «Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает – без выходных и отдыха»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» не верит в то, что Гильермо Абаскаль хочет своей отставки.

Московский клуб дома уступил «Зениту» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.

После возобновления сезона красно‑белые победили в одном матче из пяти.

– Не раз в медиа обсуждалась тема о том, дескать, Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили. Вы согласны с такой трактовкой?

– Не верю в это. Вижу работу тренерского штаба, вижу работу на тренировках. Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает – без выходных, без отдыха.

Он делает все возможное, чтобы улучшить игру команды и зарядить игроков на победы, – сказал Олег Малышев

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За 3 млн € за 2 году боюсь каждый на этом сайте готов был бы без выходных пахать - это 300 млн и по сути безбедная старость! Даже на проценты на вклад положи - 48 млн руб годовых 4 млн руб/мес это уже вполне себе отличная старость ) И юность )))
+5
-1
+4
Просто он хреновый тренер, — добавил Малышев.
+4
-1
+3
так результата нет! пусть он хоть вокруг стадиона бегает, нет результата, да и игры по сути нет, хоть бы кто здравый купил Спартак, а вы рук-во амёбы!!!
+3
-1
+2
Ответ T622222
За 3 млн € за 2 году боюсь каждый на этом сайте готов был бы без выходных пахать - это 300 млн и по сути безбедная старость! Даже на проценты на вклад положи - 48 млн руб годовых 4 млн руб/мес это уже вполне себе отличная старость ) И юность )))
как хорошо, что тренерами клубов становится не каждый с этого сайта
+1
0
+1
А работа Малышева видимо заключается в том, чтобы смотреть, как работает Абаскаль. То он в ОАЭ месяц любуется, пока в Москве поле не могут подготовить, теперь вот на базе видимо смотрит, как Абаскаль тренит, а не в офисе свои дела разгребает.
0
0
0
ждём Юрана
0
0
0
как не становиться?
0
0
0
Смайлик с единорогом.
0
0
0
Ответ Никита Давыдкин
как хорошо, что тренерами клубов становится не каждый с этого сайта
Как жаль….
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий