Гендиректор «Спартака» не верит, что Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили: «Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает – без выходных и отдыха»

Гендиректор «Спартака» не верит в то, что Гильермо Абаскаль хочет своей отставки.

Московский клуб дома уступил «Зениту» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.

После возобновления сезона красно‑белые победили в одном матче из пяти.

– Не раз в медиа обсуждалась тема о том, дескать, сам делает все, чтобы его уволили. Вы согласны с такой трактовкой?

– Не верю в это. Вижу работу тренерского штаба, вижу работу на тренировках. Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает – без выходных, без отдыха.

Он делает все возможное, чтобы улучшить игру команды и зарядить игроков на победы, – сказал .