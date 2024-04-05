Новиков о «Спартаке»: «Был лидер – Джикия, но он полирует скамейку по решению тренера, которое никто не понимает. Абаскаль доработает сезон – если бы «Лукойл» хотел что-то поменять, давно бы сделал»
Кирилл Новиков высказался о Георгии Джикии и Гильермо Абаскале.
В 23-м туре Мир РПЛ «Динамо» примет «Спартак».
«В таких матчах фаворитов не бывает. Это дерби! Ожидаю интересного и результативного матча, ведь обе команды действуют агрессивно, с уклоном на атакующие действия, поэтому забивают и пропускают достаточно много.
Никого не стал бы выделять, ни в одной, ни в другой команде. Пока не видно, что кто-то претендует на лидерские позиции на футбольном поле. В «Спартаке» был лидер – Джикия, но сейчас он полирует скамейку по тренерскому решению, которое, по-моему, никто не понимает и не принимает.
Не удивлюсь любому исходу в этом матче. Что касается Абаскаля, думаю, он доработает до конца сезона. Если бы «Лукойл» хотел что-то поменять, он давно бы это сделал, а так видимо руководителей клуба все устраивает», – заявил бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.
Как они все достали, эксперты и недотренеры. Сделали сами легенду из игрока почему-то и сами в нее слепо верят. Жора объективно снизил к себе требования или просто стал хуже, стал медленным, с пузцом, поэтому вместо него играют другие. У меня до фига претензий к Абаскалю, по по поводу Джикии вопросов нет.