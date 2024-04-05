Новиков о «Спартаке»: «Был лидер – Джикия, но он полирует скамейку по решению тренера, которое никто не понимает. Абаскаль доработает сезон – если бы «Лукойл» хотел что-то поменять, давно бы сделал»

Кирилл Новиков высказался о Георгии Джикии и Гильермо Абаскале.

В 23-м туре Мир «Динамо» примет « ».

«В таких матчах фаворитов не бывает. Это дерби! Ожидаю интересного и результативного матча, ведь обе команды действуют агрессивно, с уклоном на атакующие действия, поэтому забивают и пропускают достаточно много.

Никого не стал бы выделять, ни в одной, ни в другой команде. Пока не видно, что кто-то претендует на лидерские позиции на футбольном поле. В « » был лидер – , но сейчас он полирует скамейку по тренерскому решению, которое, по-моему, никто не понимает и не принимает.

Не удивлюсь любому исходу в этом матче. Что касается , думаю, он доработает до конца сезона. Если бы «Лукойл» хотел что-то поменять, он давно бы это сделал, а так видимо руководителей клуба все устраивает», – заявил бывший главный тренер « » Кирилл Новиков.