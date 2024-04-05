Пиняев избежал серьезной травмы после удара коленом в голову от вратаря «Урала». Хавбек «Локо» может играть и тренироваться без ограничений («Матч ТВ»)

Медицинское обследование не выявило серьезных повреждений у Сергея Пиняева.

По информации « », полузащитник « » избежал серьезной травмы после столкновения с вратарем «Урала» в матче Фонбет Кубка России (0:1). Голкипер, пытаясь поймать мяч, попал игроку железнодорожников коленом в область глаза.

Как сообщает источник, медицинское обследование Пиняева не выявило никаких серьезных повреждений. Футболист «Локо» может играть и тренироваться без ограничений.

Пиняев об ударе коленом в голову от вратаря «Урала»: «Господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в пенальти, видимо. Повезло, что нет последствий, но такое судейство я не понимаю»