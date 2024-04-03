«Локо» выложил кадр с попаданием вратаря «Урала» коленом в голову Пиняеву: «Разве не фол?»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Кирилл Левников соцсети Алексей Мамин Сергей Пиняев Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на инцидент с Сергеем Пиняевым и Алексеем Маминым.

На 69-й минуте игры Фонбет Кубка России голкипер «Урала» в прыжке поймал мяч, но попал полузащитнику железнодорожников коленом в область глаза. Главный судья Кирилл Левников ознакомился с видеоповтором и принял решение не назначать пенальти.

В телеграм-канале «Локомотива» был опубликован кадр с ударом в голову Пиняеву.

«Разве это не фол?» – сказано в сообщении.

Изображение: t.me/fclokomotiv

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24 комментария
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Нет не фол и никогда не считалось фолом. Вратарь всегда выходит коленом вперёд
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-5
+24
Ответ Петр Чумаков
Если кипер первый на мече, то нет. Галактика! Харе цепляться за подобные фолы! Иди, чемодан собирай, локоубивец.
Борьба за меч.
+16
0
+16
Нет
+10
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+7
Нет.
Выглядит жутко, но Пиняев виноват сам: нет никакого резона лететь в опасный стык, если ты очевидно опаздываешь на мяч.
+5
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+2
Ответ Денис Чуев
Нет не фол и никогда не считалось фолом. Вратарь всегда выходит коленом вперёд
Сейчас это считается фолом! Вратарям запрещено так играть! Странно, конечно...
+5
-3
+2
Ответ Денис Чуев
Нет не фол и никогда не считалось фолом. Вратарь всегда выходит коленом вперёд
Самое забавное, что игрок Локо в борьбе за мяч не участвует и даже не мог его получить.
+2
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+1
Ответ Петр Чумаков
Если кипер первый на мече, то нет. Галактика! Харе цепляться за подобные фолы! Иди, чемодан собирай, локоубивец.
На мече, мня.. 😂
+1
0
+1
Конечно не фол и размещение этого фото говорит о понимании футбола в клубе.
Надо увольнять и тренера и того кто это фото из Локо выложил, чтоб не позорили клуб со славными традициями.
Тут надо наказывать Пинаева больше, чтоб он дальше включал мозги , а не голову под удар подставлял.
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Коленом вперëд в древние времена учили выходить, это верно. Но коленом в голову никогда играть нельзя было. Если бы он был во вратарской были бы оправдания какие-то. Он весит чуть ли не два раза больше Пиняеву и разбегу в прыжке коленом в голову! Голову защищают особенно. Жëлтую дают, если случайно даже отмахнулся и вскользь задел кистью не сжатой в кулак. А тут кипер видел, что делает и делал это специально. Красная бетонная.
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Дак он сам на вратаря побежал, на мяч всё равно не успевал. Зачем прыгать на вратаря с мячом?
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Такие пенальти только Аргентине ставили на ЧМ. Помните, как Щесный выбивает мяч и только потом попадает в голову игроку - пенка. В любых других ситуация не пенка
Тут больше вопросы к Галактионову, почему он не снял Пиняева с игры с такой травмой
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Ответ Илья Потехин
Сейчас это считается фолом! Вратарям запрещено так играть! Странно, конечно...
когда покажешь как ты прыгаешь отрываясь от земли вверх коленом назад, тогда и поговорим. а пока бред бредом.
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Ответ Илья Потехин
Сейчас это считается фолом! Вратарям запрещено так играть! Странно, конечно...
А есть правила игры вратарей?
Подскажите где это написано.
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Ответ Денис Чуев
Нет не фол и никогда не считалось фолом. Вратарь всегда выходит коленом вперёд
Там фол - нападение на вратаря. Решали, возможно, дать ли Пиняеву красную.
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Это не колено напало на парня. А Пиняев очевидно летел и целился головой в колено. Все честно.
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Ответ Александр Зубков
Борьба за меч.
Рыбу
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Заныли, значит точно не фол!
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Ответ alexman1996
Нет. Выглядит жутко, но Пиняев виноват сам: нет никакого резона лететь в опасный стык, если ты очевидно опаздываешь на мяч.
Пиняев не летел в стык. Он наоборот в сторону от вратаря начинал двигаться перед столкновением.
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