«Локо» выложил кадр с попаданием вратаря «Урала» коленом в голову Пиняеву: «Разве не фол?»

В «Локомотиве» отреагировали на инцидент с Сергеем Пиняевым и Алексеем Маминым.

На 69-й минуте игры Фонбет Кубка России голкипер « » в прыжке поймал мяч, но попал полузащитнику железнодорожников коленом в область глаза. Главный судья ознакомился с видеоповтором и принял решение не назначать пенальти.

В телеграм-канале « » был опубликован кадр с ударом в голову .

«Разве это не фол?» – сказано в сообщении.

Изображение: t.me/fclokomotiv