«Локо» выложил кадр с попаданием вратаря «Урала» коленом в голову Пиняеву: «Разве не фол?»
В «Локомотиве» отреагировали на инцидент с Сергеем Пиняевым и Алексеем Маминым.
На 69-й минуте игры Фонбет Кубка России голкипер «Урала» в прыжке поймал мяч, но попал полузащитнику железнодорожников коленом в область глаза. Главный судья Кирилл Левников ознакомился с видеоповтором и принял решение не назначать пенальти.
В телеграм-канале «Локомотива» был опубликован кадр с ударом в голову Пиняеву.
«Разве это не фол?» – сказано в сообщении.
Изображение: t.me/fclokomotiv
Выглядит жутко, но Пиняев виноват сам: нет никакого резона лететь в опасный стык, если ты очевидно опаздываешь на мяч.
Надо увольнять и тренера и того кто это фото из Локо выложил, чтоб не позорили клуб со славными традициями.
Тут надо наказывать Пинаева больше, чтоб он дальше включал мозги , а не голову под удар подставлял.
Тут больше вопросы к Галактионову, почему он не снял Пиняева с игры с такой травмой
Подскажите где это написано.