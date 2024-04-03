Вратарь «Урала» попал коленом в голову Пиняеву, прыгнув за мячом. Судья не назначил пенальти

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Кирилл Левников видеоповторы Алексей Мамин Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев получил удар в голову в матче против «Урала».

На 69-й минуте игры Фонбет Кубка России голкипер Алексей Мамин в прыжке поймал мяч, но попал полузащитнику «Локомотива» коленом в область глаза.

19-летнему игроку железнодорожников была оказана медицинская помощь. У него сформировалась гематома.

Главный судья Кирилл Левников ознакомился с видеоповтором и принял решение не назначать пенальти в ворота «Урала».

Пиняев, несмотря на повреждение, смог продолжить игру.

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23 комментария
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какое пенальти?))вратарь забирает мяч и попадает в голову пиняева.игровой эпизод.к киперу вопросов вообще нет
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Да ну, за такое пенальти назначать смех. Зачем вообще ВАР судью звал?
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Жаль Пиняева, но голову тоже надо включать. Пенальти и рядом не было. Это как бросаться на летящий на тебя паровоз
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Ответ Андрей Рыжков
Ну там за такое 15 суток должны дать, пенальти то ладно хрен с ним 50/50 было не было. Но почему Галактионов не заменил пеняева, я не врач конечно, но после такого, даже если дай Бог сотрясения нет, человек явно не в своей тарелке находится. Странное решение оставить молодого парня на поле, а заменить Миранчука
15 суток Галактионову?
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Пенка не знаю, но покушение на убийство есть
+7
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Ну там за такое 15 суток должны дать, пенальти то ладно хрен с ним 50/50 было не было. Но почему Галактионов не заменил пеняева, я не врач конечно, но после такого, даже если дай Бог сотрясения нет, человек явно не в своей тарелке находится. Странное решение оставить молодого парня на поле, а заменить Миранчука
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О каком пенальти речь вообще?! Вратарь играл, как и должен был. Так сыграл бы любой на его месте. Игровой момент, ничего более. Футбол - мужской, контактный вид спорта, так бывает.
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Вратарь был первый на мяче и врезался по инерции. О каком пенальти речь? (Фан Ботева)
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Игровое столкновение. Вратарь с огромным запасом первый на мяче.
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Ответ Честный контроль
Что там за неуч на ВАР сидел, что вызвал судью несуществующий пенальти смотреть. Набрали по объявлению со спортсру наверное знатоков.
а тебя уже выгнали оттуда?
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Ответ TheSportNik
Судей на ВАРе надо выгонять из арбитража, там пенальти и близко не было, там Пинаев больше виноват, сразу вспомнился Сережа Перхун, надо голкиперов уважать и не лезть с ними в борьбу, если тот первый на мяче, это не полевой игрок и их надо беречь. В хоккее бы Пинаева за такое закатали бы в лед защитники.
Перхуна не тронь.
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Ответ nikitosdaipoltos
Боня не твоя, вот ты и бесишься
Я черными дырами не интересуюсь.
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Ответ TheSportNik
Судей на ВАРе надо выгонять из арбитража, там пенальти и близко не было, там Пинаев больше виноват, сразу вспомнился Сережа Перхун, надо голкиперов уважать и не лезть с ними в борьбу, если тот первый на мяче, это не полевой игрок и их надо беречь. В хоккее бы Пинаева за такое закатали бы в лед защитники.
Еще костолом мясной сразу вспоминается, тот кто потом под юбками эскортниц прятался от таксистов в центре Москвы. По фамилии Веллитон.
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Ответ TheSportNik
Судей на ВАРе надо выгонять из арбитража, там пенальти и близко не было, там Пинаев больше виноват, сразу вспомнился Сережа Перхун, надо голкиперов уважать и не лезть с ними в борьбу, если тот первый на мяче, это не полевой игрок и их надо беречь. В хоккее бы Пинаева за такое закатали бы в лед защитники.
Комментарий удален пользователем
Ответ Xm.md
15 суток Галактионову?
Никаких 15 суток -галактионова в топку , однозначно ! )
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Ответ Xm.md
15 суток Галактионову?
Было бы не плохо
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Зачем Пиняев до конца бежал, вратарь однозначно первый на мяче, себя чуть не прибил и вратаря мог травмировать.
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Там в другом моменте надо посмотреть, был ли пенальти
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