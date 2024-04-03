Вратарь «Урала» попал коленом в голову Пиняеву, прыгнув за мячом. Судья не назначил пенальти

Сергей Пиняев получил удар в голову в матче против «Урала».

На 69-й минуте игры Фонбет Кубка России голкипер в прыжке поймал мяч, но попал полузащитнику « » коленом в область глаза.

19-летнему игроку железнодорожников была оказана медицинская помощь. У него сформировалась гематома.

Главный судья ознакомился с видеоповтором и принял решение не назначать пенальти в ворота « ».

, несмотря на повреждение, смог продолжить игру.