Вратарь «Урала» попал коленом в голову Пиняеву, прыгнув за мячом. Судья не назначил пенальти
Сергей Пиняев получил удар в голову в матче против «Урала».
На 69-й минуте игры Фонбет Кубка России голкипер Алексей Мамин в прыжке поймал мяч, но попал полузащитнику «Локомотива» коленом в область глаза.
19-летнему игроку железнодорожников была оказана медицинская помощь. У него сформировалась гематома.
Главный судья Кирилл Левников ознакомился с видеоповтором и принял решение не назначать пенальти в ворота «Урала».
Пиняев, несмотря на повреждение, смог продолжить игру.