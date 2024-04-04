Глава «Урала» об ударе Мамина коленом в голову Пиняеву: «Какой непонятный момент? Я думал, что покажут желтую за нападение на вратаря, а тут на пенальти смотреть начали. Что тут обсуждать?»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы судьи Урал Григорий Иванов Виталий Мешков Кирилл Левников видеоповторы Матч ТВ Алексей Мамин Сергей Пиняев Футбол

Григорий Иванов высказался о неназначенном в пользу «Локомотива» пенальти.

Вчера «Урал» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» (1:0) во втором четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России и выбил москвичей из турнира.

На 69-й минуте игры вратарь хозяев Алексей Мамин, пытаясь поймать мяч, попал полузащитнику железнодорожников Сергею Пиняеву коленом в область глаза. Вингеру «Локо» была оказана медицинская помощь, он доигрывал матч с гематомой. Главный судья Кирилл Левников ознакомился с видеоповтором и принял решение не назначать пенальти в ворота «Урала».

– Конечно, я не могу быть объективным при оценке команды. Кому как, а мне наша игра нравится. В матче с «Локомотивом» было отличная самоотдача, очень старались, хотели победить. Свой момент реализовали, не дали забить сопернику, хотя моменты были и у них, и у нас еще. Хорошая игра, может, не самая зрелищная для болельщиков. Хотя наши фанаты провожали нас аплодисментами.

– Многие начали обсуждать момент с Маминым и Пиняевым. Что там было, на ваш взгляд?

– Не знаю, для чего арбитр на ВАР позвал смотреть момент главного. Понять не могу, это как, объясните мне, пожалуйста. Вратарь выходит, первый на мяче, одной ногой отталкивается, другой, естественно, вверх. Поймал мяч, Серега Пиняев в него сам бежал, хотя мог бы остановиться или увернуться.

Я изначально подумал, что сейчас Сереге покажут желтую карточку за нападение на вратаря, а тут на пенальти смотреть начали. Если бы поставили пенальти, я бы этого не понял. Что тут обсуждать, вы сами видели момент?

– Для меня спорно…

– Ну как спорно? У меня фотография, что Леха [Мамин] на мяче, а Серега еще в двух метрах от него. Вы чего, какой непонятный момент? Попробуй подпрыгнуть, чтобы колено не было высоко поднято. Как у тебя получится это? Вратарь ловил мяч в самой высшей точке, естественно, ему нужно было так выпрыгивать.

Очень удивлен, что пошли такие разговоры после момента. На ВАР был Виталик Мешков, очень опытный арбитр. Что он там увидел? Хорошо, что Левников разобрался, – сказал президент «Урала».

Фингал Пиняева от колена вратаря – разве не пенальти? Без него «Локо» вылетел, а Галактионов захотел в отставку

Пиняев об ударе коленом в голову от вратаря «Урала»: «Господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в пенальти, видимо. Повезло, что нет последствий, но такое судейство я не понимаю»

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42 комментария
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Тут на ветках просили показать где в правилах об этом сказано.
Правило 12. стр.101. Опасная игра.
Опасная игра подразумевает любое действие, когда игрок, пытаясь сыграть в мяч, угрожает нанести травму кому-либо (в том числе самому себе), и включает в себя помеху ближайшему сопернику играть в мяч из-за боязни получить травму.
А теперь прошу прислать мне ссылку на пункт правил, где написано, что вратарь может прыгать с выставленным вперёд коленом.
Аргументы, что так играли всегда со времён Ивана Грозного не состоятельны.
На дворе 2024год и эпизод нужно рассматривать исходя из правил, действующих на сегодняшний день.
+17
-7
+10
Ответ Дима
вот из-за таких быдло как Иванов наши судьи боятся судить по правилам и судят по понятиям. Давайте разбираться: это штрафная, не вратарская. И единственное преимущество какое есть у вратаря перед полевыми игроками в штрафной это игра руками. Играть коленом в голову нельзя. Это фол на любом участке поля. Неважно: специально или по неосторжности. И кстати, часто вратари ловят мяч с угловых. И как часто там вратарь летит коленом вперед? Практически никогда - т.к. есть риск ушатать своего. Здесь же вратарь умышленно выставлял ногу. Это нифига не естественный момент при прыжке в высоту. ВАР молодцы позвали судью . Может Левников криков Иванова на бровке испугался пока смотрел повторы. ХЗ почему не назначил пенальти. https://t.me/aloref/4483 по ссылке это момент как судят такие эпизоды арбитры УЕФА.
Если честно, мне непонятно, за что на видео по ссылке пенальти. Вратарь прыгает за мячом, вратарь первый на мяче, вратарь забрал мяч. Нап бежит сам на вратаря, не успевает к мячу, сталкивается с вратарем, оба упали, понятное дело, что у вратаря ноги выше были - он за мячом прыгал, но столкнулись ОБА, а на мяче первый как раз кипер
+9
-3
+6
Ответ Фут.Боль
Тут на ветках просили показать где в правилах об этом сказано. Правило 12. стр.101. Опасная игра. Опасная игра подразумевает любое действие, когда игрок, пытаясь сыграть в мяч, угрожает нанести травму кому-либо (в том числе самому себе), и включает в себя помеху ближайшему сопернику играть в мяч из-за боязни получить травму. А теперь прошу прислать мне ссылку на пункт правил, где написано, что вратарь может прыгать с выставленным вперёд коленом. Аргументы, что так играли всегда со времён Ивана Грозного не состоятельны. На дворе 2024год и эпизод нужно рассматривать исходя из правил, действующих на сегодняшний день.
Вы пробовали в игре прыгать за мячом?
Вот также, в движении к мячу, толкаясь вверх и вперед.
Не выставить вперед колено возможно только при прыжке на месте, отталкиваясь двумя ногами. Для этого нужно стоять на месте.
В движении человек всегда отталкивается одной ногой - толчковой. А вторая автоматически поднимается. Как и произошло.
+7
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+5
тоже не понял момента, вратарь идёт на выход, забирает мяч и по инерции врезается в игрока который к мячу не успевает...простой момент без нарушения...
+15
-11
+4
Ответ Александр Васильев
кто первый был на мяче? куда Пиня летел? всё по Правилам было
на мяче не было вратаря. он ушатал Серегу и забрал мяч руками. играй руками, ок, но удар коленом в голову это фол на любом участке поля.
+7
-3
+4
В глаз получил Пинаев, а с гематомой играл голкипер. Полина Антохина - Вы сами поняли, что написали?
+7
-4
+3
вот из-за таких быдло как Иванов наши судьи боятся судить по правилам и судят по понятиям.
Давайте разбираться:
это штрафная, не вратарская.
И единственное преимущество какое есть у вратаря перед полевыми игроками в штрафной это игра руками.
Играть коленом в голову нельзя. Это фол на любом участке поля. Неважно: специально или по неосторжности. И кстати, часто вратари ловят мяч с угловых. И как часто там вратарь летит коленом вперед? Практически никогда - т.к. есть риск ушатать своего.
Здесь же вратарь умышленно выставлял ногу. Это нифига не естественный момент при прыжке в высоту.
ВАР молодцы позвали судью . Может Левников криков Иванова на бровке испугался пока смотрел повторы. ХЗ почему не назначил пенальти.
https://t.me/aloref/4483
по ссылке это момент как судят такие эпизоды арбитры УЕФА.
+3
-1
+2
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Спорный вопрос про нарушен Сергеева на Селихове, повторы отвратительные, возможно и игрок Спартака подталкивал Сергеева в спину. Тогда никакого нарушения нет.
Ну, а про красную Алипу - совсем смешно. Там либо обоим по желтой, либо обоим по красной. Какой неумышленный толчок от Угальде, когда он просто ударил сзади по ногам игроку без мяча?🤦🏻‍♂️
+2
0
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Ответ </c/>
Комментарий скрыт
фанаты спартака кажется крышей поехали, это сколько же зенит унизил вас, чтоб такую чушь написать 🤦‍♂️
при том что сами забили гол после игры рукой
+4
-2
+2
Ответ Евгений - 79
В глаз получил Пинаев, а с гематомой играл голкипер. Полина Антохина - Вы сами поняли, что написали?
Гематома на коленке тоже бывает
+3
-1
+2
Сказки рассказывать не надо, все играли. Вратарь так делает специально, выставление и задержка колена это не то же самое , что естественный прыжок. Раньше они так запугивали форвардов
+5
-3
+2
Ответ Александр Васильев
так Пиня сам влетел головой в колено, куда он пёр на вратаря?
штрафная не вратарская не путай. в штрафной единственное преимущество вратаря это игра руками. А удары коленом это фол. Даже если по неосторожности.
Это ФОЛ. это ОПАСНАЯ ИГРА.
+5
-3
+2
интересная игра местоимениями в начале вызказывания Григория Викторовича, со сменой акцента.)) Так то кроме гола моментов, что-бы утверждать , что игра выиграна убедительно и даже местами честно нет. (Может показалось!))) А, так, да , конечно поднять колено выше головы метрового Сереги;( наверное так учать в уральских академиях футбола.
+1
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+1
Ответ Александр Охотко
Пиняев вратаря не видел.Смотрел на мяч,потом уже поздно было реагировать.Из-за ворот этот момент очень четко просматривается.Все очень быстро произошло
Быстро, да, но повтора хорошего не видел. Лучше как раз не из-за ворот, а сверху. И не конец эпизода, а сначала. Так будет видно всё движение вратаря.
Насчет "не видел вратаря" - спорно. Здоровый мужик, выпрыгивает, даже боковым зрением увидишь.
+2
-1
+1
Ответ Mr.Oizo
Вчера уже везде скинули, что это новое правило уефа, по которому это и пенальти и жк, но все равно лапти колхозные ничего не знают, ничего не видят. Идиоты!
Можно ссылку на пункт правил? Были только слова.
0
0
0
Ответ Фут.Боль
Тут на ветках просили показать где в правилах об этом сказано. Правило 12. стр.101. Опасная игра. Опасная игра подразумевает любое действие, когда игрок, пытаясь сыграть в мяч, угрожает нанести травму кому-либо (в том числе самому себе), и включает в себя помеху ближайшему сопернику играть в мяч из-за боязни получить травму. А теперь прошу прислать мне ссылку на пункт правил, где написано, что вратарь может прыгать с выставленным вперёд коленом. Аргументы, что так играли всегда со времён Ивана Грозного не состоятельны. На дворе 2024год и эпизод нужно рассматривать исходя из правил, действующих на сегодняшний день.
Внимательнее читайте правила. Обатите внимание на слово пытаясь. Столкновение произошло, когда вратарь уверенно забрал мяч. А вот Пиняев пытался сыграть в мяч ( абсолютно без шансов) и сознательно своими действиями создал опасную игру.
+1
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Ответ Жорег Борщофф
Я привёл аналогию. Ну да, но именно он бежал на вратаря, который играл в мяч. Зачем он это делал? Не затем ли, чтобы вратарь в него влетел? До мяча он бы никак не дотянулся.
вратарь же может ошибиться, выронить мяч, пролететь мимо мяча.
причин бежать нападающему на одинокого вратаря много
+1
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Ответ Дима
у вас все в порядке?)) Пиняев не на корточках был же
Я привёл аналогию.
Ну да, но именно он бежал на вратаря, который играл в мяч. Зачем он это делал? Не затем ли, чтобы вратарь в него влетел? До мяча он бы никак не дотянулся.
+1
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0
Ответ Жорег Борщофф
А почему вы не хотите применить этот пункт к Пиняеву? Зачем он бездумно бежал на вратаря даже не имея шансов сыграть в мяч? Да, вы в курсе, что если играть головой где-то на уровне колена, то именно у вас зафиксируют опасную игру?
у вас все в порядке?))
Пиняев не на корточках был же
+1
-1
0
Ответ Жорег Борщофф
Можно ссылку на пункт правил? Были только слова.
ниже скинули
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0
0
Ответ Фут.Боль
Тут на ветках просили показать где в правилах об этом сказано. Правило 12. стр.101. Опасная игра. Опасная игра подразумевает любое действие, когда игрок, пытаясь сыграть в мяч, угрожает нанести травму кому-либо (в том числе самому себе), и включает в себя помеху ближайшему сопернику играть в мяч из-за боязни получить травму. А теперь прошу прислать мне ссылку на пункт правил, где написано, что вратарь может прыгать с выставленным вперёд коленом. Аргументы, что так играли всегда со времён Ивана Грозного не состоятельны. На дворе 2024год и эпизод нужно рассматривать исходя из правил, действующих на сегодняшний день.
А почему вы не хотите применить этот пункт к Пиняеву? Зачем он бездумно бежал на вратаря даже не имея шансов сыграть в мяч?
Да, вы в курсе, что если играть головой где-то на уровне колена, то именно у вас зафиксируют опасную игру?
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-2
0
Ответ AlexOldNick
интересная игра местоимениями в начале вызказывания Григория Викторовича, со сменой акцента.)) Так то кроме гола моментов, что-бы утверждать , что игра выиграна убедительно и даже местами честно нет. (Может показалось!))) А, так, да , конечно поднять колено выше головы метрового Сереги;( наверное так учать в уральских академиях футбола.
и это значит что все вратари будут вот так встречать игроков Урала как вчера Пиняева. Ждем пару хетшотов в Каштанова.
Да, Иванов и болельщики из Екб?

Этот комент должен выйти в топ т.к. я тут написал то чем отмазывается Иванов и Екат сейчас )
+1
-1
0
Ответ Фут.Боль
Тут на ветках просили показать где в правилах об этом сказано. Правило 12. стр.101. Опасная игра. Опасная игра подразумевает любое действие, когда игрок, пытаясь сыграть в мяч, угрожает нанести травму кому-либо (в том числе самому себе), и включает в себя помеху ближайшему сопернику играть в мяч из-за боязни получить травму. А теперь прошу прислать мне ссылку на пункт правил, где написано, что вратарь может прыгать с выставленным вперёд коленом. Аргументы, что так играли всегда со времён Ивана Грозного не состоятельны. На дворе 2024год и эпизод нужно рассматривать исходя из правил, действующих на сегодняшний день.
Согласен абсолютно. Есть правило, есть его нарушение. А есть пресловутый "духъ игры", адепты которого и миллиметровые офсайды не засчитывали бы, и микрозацепы, сбившие скорость игроку, не считали бы за фол, "патамушта не упал", и всё в таком духе.
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Ответ Tun
Если честно, мне непонятно, за что на видео по ссылке пенальти. Вратарь прыгает за мячом, вратарь первый на мяче, вратарь забрал мяч. Нап бежит сам на вратаря, не успевает к мячу, сталкивается с вратарем, оба упали, понятное дело, что у вратаря ноги выше были - он за мячом прыгал, но столкнулись ОБА, а на мяче первый как раз кипер
это и назыается опасная безрассудная игра. мяч забирай но сопрника не убивай. вот наверно принцип УЕФА: защитить игроков от тяжелых травм. Не думал про это?
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Ответ Дима
на мяче не было вратаря. он ушатал Серегу и забрал мяч руками. играй руками, ок, но удар коленом в голову это фол на любом участке поля.
так Пиня сам влетел головой в колено, куда он пёр на вратаря?
+2
-2
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Ответ тот самый Кадрус
Правила УЕФА для Иванова и Левникова не писаны?? За весь сезон в ворота соперников Локомотива не назначили ни одного пенальти, так что не удивлен и этому левому решению.
кто первый был на мяче? куда Пиня летел?
всё по Правилам было
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Ответ Anton Novikov
Гематома на коленке тоже бывает
И помощь голкиперам тоже оказывают. Согласен. Но здесь то явно ерунда написана.
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Короче, чего спорить? Опасная игра была со стороны обоих участников эпизода.

Да, вратарь мог бы коленом и не целиться Пиняеву в верхнюю часть тела, где находится голова. Да, сам Пиняев мог бы до конца не идти, видя, что вратарь всё равно на мяче первый.

Исход в итоге мог быть любым: от повреждения вратаря, полученного им при падении, до черепно-мозговой травмы у нападающего.

Не надо спорить. Просто, играя в футбол, будьте людьми: берегите своё здоровье и здоровье соперника.
0
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0
Вчера уже везде скинули, что это новое правило уефа, по которому это и пенальти и жк, но все равно лапти колхозные ничего не знают, ничего не видят. Идиоты!
+1
-1
0
вот из-за таких быдло как Иванов наши судьи боятся судить по правилам и судят по понятиям.
Давайте разбираться:
это штрафная, не вратарская.
И единственное преимущество какое есть у вратаря перед полевыми игроками в штрафной это игра руками.
Играть коленом в голову нельзя. Это фол на любом участке поля. Неважно: специально или по неосторжности. И кстати, часто вратари ловят мяч с угловых. И как часто там вратарь летит коленом вперед? Практически никогда - т.к. есть риск ушатать своего.
Здесь же вратарь умышленно выставлял ногу. Это нифига не естественный момент при прыжке в высоту.
ВАР молодцы позвали судью . Может Левников криков Иванова на бровке испугался пока смотрел повторы. ХЗ почему не назначил пенальти.
https://t.me/aloref/4483
по ссылке это момент как судят такие эпизоды арбитры УЕФА.
+9
-9
0
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