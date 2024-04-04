Глава «Урала» об ударе Мамина коленом в голову Пиняеву: «Какой непонятный момент? Я думал, что покажут желтую за нападение на вратаря, а тут на пенальти смотреть начали. Что тут обсуждать?»

Григорий Иванов высказался о неназначенном в пользу «Локомотива» пенальти.

Вчера «Урал» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» (1:0) во втором четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России и выбил москвичей из турнира.

На 69-й минуте игры вратарь хозяев Алексей Мамин, пытаясь поймать мяч, попал полузащитнику железнодорожников Сергею Пиняеву коленом в область глаза. Вингеру «Локо» была оказана медицинская помощь, он доигрывал матч с гематомой. Главный судья Кирилл Левников ознакомился с видеоповтором и принял решение не назначать пенальти в ворота «Урала».

– Конечно, я не могу быть объективным при оценке команды. Кому как, а мне наша игра нравится. В матче с «Локомотивом» было отличная самоотдача, очень старались, хотели победить. Свой момент реализовали, не дали забить сопернику, хотя моменты были и у них, и у нас еще. Хорошая игра, может, не самая зрелищная для болельщиков. Хотя наши фанаты провожали нас аплодисментами.

– Многие начали обсуждать момент с Маминым и Пиняевым. Что там было, на ваш взгляд?

– Не знаю, для чего арбитр на ВАР позвал смотреть момент главного. Понять не могу, это как, объясните мне, пожалуйста. Вратарь выходит, первый на мяче, одной ногой отталкивается, другой, естественно, вверх. Поймал мяч, Серега Пиняев в него сам бежал, хотя мог бы остановиться или увернуться.

Я изначально подумал, что сейчас Сереге покажут желтую карточку за нападение на вратаря, а тут на пенальти смотреть начали. Если бы поставили пенальти, я бы этого не понял. Что тут обсуждать, вы сами видели момент?

– Для меня спорно…

– Ну как спорно? У меня фотография, что Леха [Мамин] на мяче, а Серега еще в двух метрах от него. Вы чего, какой непонятный момент? Попробуй подпрыгнуть, чтобы колено не было высоко поднято. Как у тебя получится это? Вратарь ловил мяч в самой высшей точке, естественно, ему нужно было так выпрыгивать.

Очень удивлен, что пошли такие разговоры после момента. На ВАР был Виталик Мешков, очень опытный арбитр. Что он там увидел? Хорошо, что Левников разобрался, – сказал президент «Урала».

Фингал Пиняева от колена вратаря – разве не пенальти? Без него «Локо» вылетел, а Галактионов захотел в отставку

Пиняев об ударе коленом в голову от вратаря «Урала»: «Господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в пенальти, видимо. Повезло, что нет последствий, но такое судейство я не понимаю»