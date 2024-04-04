Глава «Урала» об ударе Мамина коленом в голову Пиняеву: «Какой непонятный момент? Я думал, что покажут желтую за нападение на вратаря, а тут на пенальти смотреть начали. Что тут обсуждать?»
Григорий Иванов высказался о неназначенном в пользу «Локомотива» пенальти.
Вчера «Урал» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» (1:0) во втором четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России и выбил москвичей из турнира.
На 69-й минуте игры вратарь хозяев Алексей Мамин, пытаясь поймать мяч, попал полузащитнику железнодорожников Сергею Пиняеву коленом в область глаза. Вингеру «Локо» была оказана медицинская помощь, он доигрывал матч с гематомой. Главный судья Кирилл Левников ознакомился с видеоповтором и принял решение не назначать пенальти в ворота «Урала».
– Конечно, я не могу быть объективным при оценке команды. Кому как, а мне наша игра нравится. В матче с «Локомотивом» было отличная самоотдача, очень старались, хотели победить. Свой момент реализовали, не дали забить сопернику, хотя моменты были и у них, и у нас еще. Хорошая игра, может, не самая зрелищная для болельщиков. Хотя наши фанаты провожали нас аплодисментами.
– Многие начали обсуждать момент с Маминым и Пиняевым. Что там было, на ваш взгляд?
– Не знаю, для чего арбитр на ВАР позвал смотреть момент главного. Понять не могу, это как, объясните мне, пожалуйста. Вратарь выходит, первый на мяче, одной ногой отталкивается, другой, естественно, вверх. Поймал мяч, Серега Пиняев в него сам бежал, хотя мог бы остановиться или увернуться.
Я изначально подумал, что сейчас Сереге покажут желтую карточку за нападение на вратаря, а тут на пенальти смотреть начали. Если бы поставили пенальти, я бы этого не понял. Что тут обсуждать, вы сами видели момент?
– Для меня спорно…
– Ну как спорно? У меня фотография, что Леха [Мамин] на мяче, а Серега еще в двух метрах от него. Вы чего, какой непонятный момент? Попробуй подпрыгнуть, чтобы колено не было высоко поднято. Как у тебя получится это? Вратарь ловил мяч в самой высшей точке, естественно, ему нужно было так выпрыгивать.
Очень удивлен, что пошли такие разговоры после момента. На ВАР был Виталик Мешков, очень опытный арбитр. Что он там увидел? Хорошо, что Левников разобрался, – сказал президент «Урала».
Фингал Пиняева от колена вратаря – разве не пенальти? Без него «Локо» вылетел, а Галактионов захотел в отставку
Пиняев об ударе коленом в голову от вратаря «Урала»: «Господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в пенальти, видимо. Повезло, что нет последствий, но такое судейство я не понимаю»
Правило 12. стр.101. Опасная игра.
Опасная игра подразумевает любое действие, когда игрок, пытаясь сыграть в мяч, угрожает нанести травму кому-либо (в том числе самому себе), и включает в себя помеху ближайшему сопернику играть в мяч из-за боязни получить травму.
А теперь прошу прислать мне ссылку на пункт правил, где написано, что вратарь может прыгать с выставленным вперёд коленом.
Аргументы, что так играли всегда со времён Ивана Грозного не состоятельны.
На дворе 2024год и эпизод нужно рассматривать исходя из правил, действующих на сегодняшний день.
Вот также, в движении к мячу, толкаясь вверх и вперед.
Не выставить вперед колено возможно только при прыжке на месте, отталкиваясь двумя ногами. Для этого нужно стоять на месте.
В движении человек всегда отталкивается одной ногой - толчковой. А вторая автоматически поднимается. Как и произошло.
Давайте разбираться:
это штрафная, не вратарская.
И единственное преимущество какое есть у вратаря перед полевыми игроками в штрафной это игра руками.
Играть коленом в голову нельзя. Это фол на любом участке поля. Неважно: специально или по неосторжности. И кстати, часто вратари ловят мяч с угловых. И как часто там вратарь летит коленом вперед? Практически никогда - т.к. есть риск ушатать своего.
Здесь же вратарь умышленно выставлял ногу. Это нифига не естественный момент при прыжке в высоту.
ВАР молодцы позвали судью . Может Левников криков Иванова на бровке испугался пока смотрел повторы. ХЗ почему не назначил пенальти.
https://t.me/aloref/4483
по ссылке это момент как судят такие эпизоды арбитры УЕФА.
Ну, а про красную Алипу - совсем смешно. Там либо обоим по желтой, либо обоим по красной. Какой неумышленный толчок от Угальде, когда он просто ударил сзади по ногам игроку без мяча?🤦🏻♂️
при том что сами забили гол после игры рукой
Это ФОЛ. это ОПАСНАЯ ИГРА.
Насчет "не видел вратаря" - спорно. Здоровый мужик, выпрыгивает, даже боковым зрением увидишь.
причин бежать нападающему на одинокого вратаря много
Ну да, но именно он бежал на вратаря, который играл в мяч. Зачем он это делал? Не затем ли, чтобы вратарь в него влетел? До мяча он бы никак не дотянулся.
Пиняев не на корточках был же
Да, вы в курсе, что если играть головой где-то на уровне колена, то именно у вас зафиксируют опасную игру?
Да, Иванов и болельщики из Екб?
Этот комент должен выйти в топ т.к. я тут написал то чем отмазывается Иванов и Екат сейчас )
всё по Правилам было
Да, вратарь мог бы коленом и не целиться Пиняеву в верхнюю часть тела, где находится голова. Да, сам Пиняев мог бы до конца не идти, видя, что вратарь всё равно на мяче первый.
Исход в итоге мог быть любым: от повреждения вратаря, полученного им при падении, до черепно-мозговой травмы у нападающего.
Не надо спорить. Просто, играя в футбол, будьте людьми: берегите своё здоровье и здоровье соперника.
Давайте разбираться:
это штрафная, не вратарская.
И единственное преимущество какое есть у вратаря перед полевыми игроками в штрафной это игра руками.
Играть коленом в голову нельзя. Это фол на любом участке поля. Неважно: специально или по неосторжности. И кстати, часто вратари ловят мяч с угловых. И как часто там вратарь летит коленом вперед? Практически никогда - т.к. есть риск ушатать своего.
Здесь же вратарь умышленно выставлял ногу. Это нифига не естественный момент при прыжке в высоту.
ВАР молодцы позвали судью . Может Левников криков Иванова на бровке испугался пока смотрел повторы. ХЗ почему не назначил пенальти.
https://t.me/aloref/4483
по ссылке это момент как судят такие эпизоды арбитры УЕФА.