Пиняев об ударе коленом в голову от вратаря «Урала»: «Господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в пенальти, видимо. Повезло, что нет последствий, но такое судейство я не понимаю»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Кирилл Левников Матч ТВ Алексей Мамин Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев высказался о столкновении с вратарем «Урала».

«Урал» во втором четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России дома победил «Локомотив» со счетом 1:0.

На 69-й минуте игры вратарь хозяев Алексей Мамин, пытаясь поймать мяч, попал полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву коленом в область глаза. 19-летнему игроку железнодорожников была оказана медицинская помощь, он доигрывал матч с гематомой.

Главный судья Кирилл Левников ознакомился с видеоповтором и принял решение не назначать пенальти в ворота «Урала».

Что случилось в том эпизоде?

– Не знаю. Видимо, господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в том, что это был пенальти. Насколько я знаю, по новым правилам вратарь не может агрессивно играть на выходах, тем более за пределами вратарской площади. Не знаю, какие должны быть доводы и последствия, чтобы это был пенальти.

Мне очень повезло, что нет никаких последствий [со здоровьем]. Но такое судейство я не понимаю. Есть конкретный эпизод, также были еще моменты со срывом атак, за которые не давали желтые карточки [игрокам «Урала»], а нашим ребятам эти предупреждения были даны.

Ладно, желтыми карточками нельзя убить, но с назначенным пенальти мы могли бы рассчитывать на другой результат, – сказал Пиняев.

Вратарь «Урала» Мамин о попадании в голову Пиняеву: «Все чисто. Я с голосом иду, ему надо было остановиться, но он молодой, пошел дальше»

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28 комментариев
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Как по мне это была опасная игра со стороны Пиняева. Опасная для самого себя в первую очередь и для вратаря. А это правилами тоже запрещено. Пиняев к мячу никак не успевал, вратарь был первым с запасом и совсем не обязан был с риском для себя ждать когда в него Пиняев врежется и вратарь будет неготовым падать с 2-хметровой высоты.
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Какой важный курица. Ты игру свою играй, мальчик. И не учи других. Сам виноват в этом эпизоде. Попробовал заработать пенальти нахрапом, повезло, действительно, что травмы тяжёлую на получил.
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Ответ Nick Crosier
Комментарий удален модератором
Если мяч вратарский, то можно что хочешь вытворять?
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Если ставить такие пенальти, то каждый атакующий игрок начнёт бросаться под вратаря, как подставляются под фол в нападении в баскетболе. Не дай бог такое. Не успел первым к мячу Пиняев - будь добр, уворачивайся, братан
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Ответ Schiaff1no
Если мяч вратарский, то можно что хочешь вытворять?
Такое ощущение что вратарь взял мяч,а потом стал избивать бедного мальчика.
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Ответ mj23.net
Оба глупо сыграли. Один просто бездумно прыгнул в игрока с коленом и не пытался его даже опустить, а второму не хватило мозгов защитить голову. Вдобавок Пиняев еще присел, чтобы видимо точно прилетело в голову. P.S. Оцениваю по стоп кадрам от спортса xd
В динамике похоже что один не прыгал в Пиняева, а летел к мячу, и уже брал его, а Сергей, разогнавшись, летел во вратаря. Я не знаю, мог ли вратарь не выставлять колено, или инстинктивно это произошло. Но суть в том, что умысла явно не было, как и желания нанести травму. А вот безрассудная игра со стороны Пиняева была. И не присесть он пытался в конце, а уклониться от колена, но слишком поздно, к сожалению. Мне так это всё видится
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А вот это уже совсем лишнее со стороны Сергея. Давайте теперь все будут врезаться в колени (плечи/бёдра/локти) вратаря, выходящего в своей штрафной. Полевым игрокам оценивать ситуацию и думать, прежде чем вступать в борьбу, не надо?
Серёже здоровья и холодной головы в следующих матчах
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Ответ Schiaff1no
Если мяч вратарский, то можно что хочешь вытворять?
В штрафной площади всегда главнее вратарь
Любая блокировка, умышленное движение в сторону вратаря трактуется как фол в атаке. Поэтому Пиняеву бы идти тренироваться лучше, а не пинать то что левый пенальти не дали
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Футбол не для таких как Пеняев,другую работу пусть ищет,в следующий раз опять в пространстве потеряется и врежется в штангу
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Ответ el ruso guapo
Чистый пенальти и удаление. Проблема в том, что такому учат в России ещё с детства и это плохо. Сами вратари до сих пор при этом считают, что трогать их во вратарской вообще нельзя и падают при любом касании.
Видимо мантра Спартака на вас хондрит, там всё чисто, Пинаев сам виноват
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Ээх надо было в МЮ идти к 10Хагу.
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Вратарь был первым на мяче,какое пенальти?
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Ответ Schiaff1no
Если мяч вратарский, то можно что хочешь вытворять?
а куда ему ноги с коленями нужно было деть по вашей логике? в карманы что ли спрятать? он что как каратист специально сгруппировался чтоб ушатать Пиняева? он идет на верховой СВОЙ мяч и максимально корректно это делал, а Пиняев сам в него врезается хотя и дураку было понятно что на такой высоте ты никак этот мяч не достал бы но все равно побежал
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Ответ SGS55
Что там с нвнешними правилами? Расскажи. Вообще то, помнится, одного нападающего вообще удалили с многоматчевой дисквалификацией за "игру во вратаря" аж в центре поля...
Это было в каком году-то? Там по беспределу удалили, потому то Игорь - наше все, его трогать нельзя.
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Ответ Otto Kretschmer
Пиняев не имеет морального права жаловаться на судей, ни к одному костолому так лояльно не относятся как к нему.
Вот кстати, к своему сожалению заметила, что после перехода в Локо Пиня стал каким-то неприятным, как игрок. Да, борется, да, техничный, но появилась куча жёстких необоснованных фолов на соперниках, психи на поле, перебранки с партнёрами по команде. И этот вот момент, да ещё и интервью после него такое... С очередными претензиями.
То ли подростковый максимализм, то ли Галактионов как-то не так парня настраивает на будущее
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Ответ STB
Если ставить такие пенальти, то каждый атакующий игрок начнёт бросаться под вратаря, как подставляются под фол в нападении в баскетболе. Не дай бог такое. Не успел первым к мячу Пиняев - будь добр, уворачивайся, братан
Пиняев не имеет морального права жаловаться на судей, ни к одному костолому так лояльно не относятся как к нему.
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Комментарий удален модератором
Ответ Гамарджоба Генацвале
Играли плохо и сами виноваты, что проиграли.Сереге нужно прибавлять, пока кроме бестолковой беготни ничего не показывает, удара поставленного нет, в завершающей стадии принимает постоянно странные решения. Что касается эпизода с вратарём Урала, то по нынешним правилам - это пенальти. Надеюсь, у Сереги ничего серьёзного нет после этого удара.
Что там с нвнешними правилами? Расскажи.
Вообще то, помнится, одного нападающего вообще удалили с многоматчевой дисквалификацией за "игру во вратаря" аж в центре поля...
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Ответ Mu5ta
В штрафной площади всегда главнее вратарь Любая блокировка, умышленное движение в сторону вратаря трактуется как фол в атаке. Поэтому Пиняеву бы идти тренироваться лучше, а не пинать то что левый пенальти не дали
Не в штрафной а во вратарской .
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Ответ Mu5ta
В штрафной площади всегда главнее вратарь Любая блокировка, умышленное движение в сторону вратаря трактуется как фол в атаке. Поэтому Пиняеву бы идти тренироваться лучше, а не пинать то что левый пенальти не дали
Вы давно АПЛ смотрели последний раз? Вратарь всегда главнее, да.
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Не красит такое высказывание, вратарь был первый на мяче, сам пошёл в стык
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Пиняева надо было удалять за безрассудную игру
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Это говорит человек который в каждом матче прыгает двумя ногами в ногу сопернику. Чистые фолы на Красную. Вратарь первый на мяче и тут несётся Пиняев, да там чисто машинально колено выставишь. Зачем идти в такой стык с вратарём совсем непонятно
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