Пиняев об ударе коленом в голову от вратаря «Урала»: «Господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в пенальти, видимо. Повезло, что нет последствий, но такое судейство я не понимаю»
Сергей Пиняев высказался о столкновении с вратарем «Урала».
«Урал» во втором четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России дома победил «Локомотив» со счетом 1:0.
На 69-й минуте игры вратарь хозяев Алексей Мамин, пытаясь поймать мяч, попал полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву коленом в область глаза. 19-летнему игроку железнодорожников была оказана медицинская помощь, он доигрывал матч с гематомой.
Главный судья Кирилл Левников ознакомился с видеоповтором и принял решение не назначать пенальти в ворота «Урала».
– Что случилось в том эпизоде?
– Не знаю. Видимо, господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в том, что это был пенальти. Насколько я знаю, по новым правилам вратарь не может агрессивно играть на выходах, тем более за пределами вратарской площади. Не знаю, какие должны быть доводы и последствия, чтобы это был пенальти.
Мне очень повезло, что нет никаких последствий [со здоровьем]. Но такое судейство я не понимаю. Есть конкретный эпизод, также были еще моменты со срывом атак, за которые не давали желтые карточки [игрокам «Урала»], а нашим ребятам эти предупреждения были даны.
Ладно, желтыми карточками нельзя убить, но с назначенным пенальти мы могли бы рассчитывать на другой результат, – сказал Пиняев.
Вратарь «Урала» Мамин о попадании в голову Пиняеву: «Все чисто. Я с голосом иду, ему надо было остановиться, но он молодой, пошел дальше»
Серёже здоровья и холодной головы в следующих матчах
Любая блокировка, умышленное движение в сторону вратаря трактуется как фол в атаке. Поэтому Пиняеву бы идти тренироваться лучше, а не пинать то что левый пенальти не дали
То ли подростковый максимализм, то ли Галактионов как-то не так парня настраивает на будущее
Вообще то, помнится, одного нападающего вообще удалили с многоматчевой дисквалификацией за "игру во вратаря" аж в центре поля...