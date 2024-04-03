Вратарь «Урала» Мамин о попадании в голову Пиняеву: «Все чисто. Я с голосом иду, ему надо было остановиться, но он молодой, пошел дальше»

Алексей Мамин считает, что не фолил на Сергее Пиняеве, когда попал ему в голову.

– Поймал кураж после пары ударов?

– Почувствовал уверенность. Мы каждый день тренируемся, я был готов сыграть сегодня. Хорошо, что помог команде добиться победы и пройти дальше.

– Самый сложный момент у твоих ворот?

– Пиняев хорошо пробил.

– Эпизод со столкновением. Все чисто было?

– Да, все было чисто. Я очень удивился, почему так. Как так, играю в мяч, подумал еще: может, фол в атаке?

– Опасный момент, можно было травмироваться.

– Я с голосом иду, ему надо было остановиться, как мне кажется. Но он молодой, пошел дальше, поэтому столкнулись, — сказал вратарь « ».

Фингал Пиняева от колена вратаря – разве не пенальти? Без него «Локо» вылетел, а Галактионов захотел в отставку