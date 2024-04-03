Вратарь «Урала» Мамин о попадании в голову Пиняеву: «Все чисто. Я с голосом иду, ему надо было остановиться, но он молодой, пошел дальше»
Алексей Мамин считает, что не фолил на Сергее Пиняеве, когда попал ему в голову.
– Поймал кураж после пары ударов?
– Почувствовал уверенность. Мы каждый день тренируемся, я был готов сыграть сегодня. Хорошо, что помог команде добиться победы и пройти дальше.
– Самый сложный момент у твоих ворот?
– Пиняев хорошо пробил.
– Эпизод со столкновением. Все чисто было?
– Да, все было чисто. Я очень удивился, почему так. Как так, играю в мяч, подумал еще: может, фол в атаке?
– Опасный момент, можно было травмироваться.
– Я с голосом иду, ему надо было остановиться, как мне кажется. Но он молодой, пошел дальше, поэтому столкнулись, — сказал вратарь «Урала».
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Вы как раз правила современные и не знаете, а пишете ещё про других.