Вратарь «Урала» Мамин о попадании в голову Пиняеву: «Все чисто. Я с голосом иду, ему надо было остановиться, но он молодой, пошел дальше»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Матч ТВ Алексей Мамин Сергей Пиняев Футбол

Алексей Мамин считает, что не фолил на Сергее Пиняеве, когда попал ему в голову.

– Поймал кураж после пары ударов?

– Почувствовал уверенность. Мы каждый день тренируемся, я был готов сыграть сегодня. Хорошо, что помог команде добиться победы и пройти дальше.

– Самый сложный момент у твоих ворот?

– Пиняев хорошо пробил.

– Эпизод со столкновением. Все чисто было?

– Да, все было чисто. Я очень удивился, почему так. Как так, играю в мяч, подумал еще: может, фол в атаке?

– Опасный момент, можно было травмироваться.

– Я с голосом иду, ему надо было остановиться, как мне кажется. Но он молодой, пошел дальше, поэтому столкнулись, — сказал вратарь «Урала».

Фингал Пиняева от колена вратаря – разве не пенальти? Без него «Локо» вылетел, а Галактионов захотел в отставку

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20 комментариев
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Ответ Spaten
Не все вратари летят с коленом, только если специально , вроде этого героя
Почти все наши вратари летят с коленом, сам доигрался до второй лиги на этой позиции. Этому учат с детства во всех школах, как там за рубежом не знаю
+21
-1
+20
Не все вратари летят с коленом, только если специально , вроде этого героя
+19
-12
+7
Ответ свисток батурина
Что скажит Папин?????)))))₽
Скажет, что даже в третьем классе над такими шутками уже не смеются.
+7
-1
+6
По трактовкам УЕФА - это жёлтая вратарю и пенальти.
+9
-7
+2
"...даа, он молодой и крутой, а ты "старый" и никакой!"))))))
+3
-1
+2
Ответ NIK7478
Тут таких много, к сожалению! Люди не имеют никакого представления ни о правилах игры в футбол, ни о спорте вообще! Никакого пенальти, конечно, там и близко нет. )
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3232666.html?sl=1

Вы как раз правила современные и не знаете, а пишете ещё про других.
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Боже, какую же дичь вы пишете. Сами хоть раз в жизни прочитайте правила. Именно правила, а не чьи-то выдумки. Чистый игровой момент.
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Ответ Охинец Сахалинцев
Из-за этих чудаков на букву М масса неразберихи и скандалов. Нельзя три миллиарда раз вносить изменения в правила игры.
Ну раньше мало кто об этом думал. Но момент же дико опасный . Игрока можно инвалидом сделать или вообще летальный исход. Голова - это опасно. Поэтому и игра локтями в голову сейчас пресекается и наказывается сразу желтыми или красными.
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Вратарь всегда выходит коленом. Это больно, но и голову надо включать. Если ты не игрок сборной Аргентины,то сам виноват
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Ответ свисток батурина
Школьник детектед
ещё больше себя выдал
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Ответ Жорег Борщофф
Боже, какую же дичь вы пишете. Сами хоть раз в жизни прочитайте правила. Именно правила, а не чьи-то выдумки. Чистый игровой момент.
Тут таких много, к сожалению! Люди не имеют никакого представления ни о правилах игры в футбол, ни о спорте вообще! Никакого пенальти, конечно, там и близко нет. )
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-2
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