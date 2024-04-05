В РФС допустили проведение матча к 95-летию «Ротора»: «Возможно, стоит отметить это праздником»
РФС может провести матч легенд, посвященный 95-летнему юбилею «Ротора».
Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
1 мая 2023 года в Волгограде прошел ретроматч, посвященный 80-летию Сталинградской битвы.
«Ретроматч Победы в Волгограде был посвящен важнейшей дате в истории нашей страны – 80-летию Сталинградской битвы – и представлял собой реконструкцию легендарного матча на руинах непокоренного Сталинграда. РФС не мог обойти вниманием это событие и совместно с правительством Волгоградской области постарался подарить людям праздник, отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны.
За игрой легенд отечественного футбола следили 36 тысяч зрителей на стадионе и несколько миллионов у экранов телевизоров. Матч стал главным событием прошлогодней весны. Причем не только спортивным, но и культурным, историческим, поскольку встречу сопровождало большое количество патриотических мероприятий с участием ветеранов, болельщиков, детей – это и возложение цветов на Мамаевом кургане, посадка деревьев в «Саду памяти», матч болельщиков, парад физкультурников и многое другое.
В этом году исполняется 95 лет волгоградскому «Ротору». Возможно, нам стоит отметить это событие не менее ярким футбольным праздником», – сказал Митрофанов.
этого :
До 1969 года включительно команда выступала с переменным успехом (именуясь в течение нескольких сезонов «Торпедо»). В конце 1969 года руководством тракторного завода было принято решение распустить команду мастеров. Заводской спортклуб «Родина», в который входила футбольная команда «Трактор», продолжил своё существование, в городских и областных соревнованиях заводская команда в дальнейшем играла под названием «Родина». На уровне команд мастеров продолжила выступления команда «Сталь», сформированная на базе «Сталеканатчика» (команды Сталинградского сталепроволочно-канатного завода), выступавшего до этого в первенстве города
или этого :
В 1970 и 1971 годах на уровне команд мастеров (вторая группа класса «А») выступала «Сталь». В конце сезона 1971 года в соответствии с регламентом выигравшая чемпионат области команда «Баррикады»[4] получила право на переходные матчи со «Сталью» за право играть во второй лиге и выиграла их (ранее, в 1968 году, команда «Баррикады» уже играла в переходных матчах с волжской «Энергией», но тогда уступила). Команда «Сталь» стала выступать на областном уровне, выиграла несколько чемпионатов, но пункт регламента, касающийся переходных матчей, уже был отменён. В 1972—1974 годах во Второй лиге играли «Баррикады»
а может вот этого :
в 2004 году «Ротор», заняв 16, последнее место в чемпионате, покинул премьер-лигу, а в начале 2005 года был лишён статуса профессионального клуба. В сезоне 2005 во втором дивизионе в зоне «Юг» играл ФК «Ротор-2», который раньше фактически был фарм-клубом «Ротора». В 2006 году «Ротор» был возрождён на базе команды «Ротор-2». В 2006—2009 годах возрождённый «Ротор» выступал во втором дивизионе.
но я уверен что всё таки вот этого :
В апреле 2015 года администрацией Волгоградской области было принято решение снять ФК «Ротор» с соревнований Второго дивизиона и ликвидировать юридическое лицо ГАУ ВО «ФК „Ротор“» в связи со многомиллионными долгами. Вместо него в структуре Волгоградского колледжа олимпийского резерва была создана команда «Ротор-Волгоград», взявшая с сезона 2015 старт в первенстве третьего дивизиона зоны «Черноземье»