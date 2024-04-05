В РФС допустили проведение матча к 95-летию «Ротора»: «Возможно, стоит отметить это праздником»

РФС может провести матч легенд, посвященный 95-летнему юбилею «Ротора».

Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза .

1 мая 2023 года в Волгограде прошел ретроматч, посвященный 80-летию Сталинградской битвы.

«Ретроматч Победы в был посвящен важнейшей дате в истории нашей страны – 80-летию Сталинградской битвы – и представлял собой реконструкцию легендарного матча на руинах непокоренного Сталинграда. не мог обойти вниманием это событие и совместно с правительством Волгоградской области постарался подарить людям праздник, отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны.

За игрой легенд отечественного футбола следили 36 тысяч зрителей на стадионе и несколько миллионов у экранов телевизоров. Матч стал главным событием прошлогодней весны. Причем не только спортивным, но и культурным, историческим, поскольку встречу сопровождало большое количество патриотических мероприятий с участием ветеранов, болельщиков, детей – это и возложение цветов на Мамаевом кургане, посадка деревьев в «Саду памяти», матч болельщиков, парад физкультурников и многое другое.

В этом году исполняется 95 лет волгоградскому «Ротору». Возможно, нам стоит отметить это событие не менее ярким футбольным праздником», – сказал Митрофанов.