Болельщик пронес пистолет на матч «Ротора» и «Уфы». Его оштрафовали на 3 тысячи рублей

Теги происшествия болельщики Ротор Уфа Вторая лига А Футбол

Волгоградца оштрафовали за пронос пневматического оружия на матч «Ротора».

3 марта «Ротор» проиграл «Уфе» (0:1) в матче 1-го тура весенней части сезона LEON Второй лиги А. Сегодня стало известно, что один из зрителей пронес на стадион пневматический пистолет.

«Центральный районный суд Волгограда привлек к административной ответственности 46-летнего местного жителя за пронос пневматического пистолета на стадион во время футбольного матча между командами «Ротор» и «Уфа».

Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.31 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей», – говорится в заявлении пресс-службы судов Волгоградской области.

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33 комментария
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За калаш дали бы штраф 3500
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— Ты сказал пистолет и что-нибудь потяжелее...
— Я имел ввиду автомат! Это у вас в Эфиопии, если потяжелее, сразу миномет берут?
— Я — русский!
— Русский он... Надеюсь, гранаты не взял?.
+31
-2
+29
Мизерный штраф, наверно представитель новой элиты.
+19
-1
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легко отделался
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Ответ Антон Фалафель
Мизерный штраф, наверно представитель новой элиты.
Странный выбор оружия тогда !
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Ответ Чебурашка от Гены
Не юзер ли с ником Волгоградец? ☺
Шутишь штоле? Бгг
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А чё нельзя было?))
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Ответ Глебов Илья
с пневмой нездоровые люди ходят
почему нездоровые?))для самообороны самое то
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Ответ ss_podonok
пневматом? максимум синяк
ты не прошёл ещё эту жизнь, то что я видел.
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Ответ encaro_one
— Ты сказал пистолет и что-нибудь потяжелее... — Я имел ввиду автомат! Это у вас в Эфиопии, если потяжелее, сразу миномет берут? — Я — русский! — Русский он... Надеюсь, гранаты не взял?.
Классика
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Ответ Глебов Илья
я школу при союзе заканчивал там тир свой был с пневматики стреляли 6-8 класс а 9-10 с мелкана и когда я вижу пневматику в руках взрослого мужика мне это смешно
А когда направляют и стреляют в тебя - смешно другим?)
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Ответ v@mpir
Для детей что ли?)
я школу при союзе заканчивал там тир свой был с пневматики стреляли 6-8 класс а 9-10 с мелкана и когда я вижу пневматику в руках взрослого мужика мне это смешно
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Ответ Глебов Илья
Комментарий скрыт
Для детей что ли?)
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Ответ Glukinho
легко отделался
Пневмат же. С травмой уже бутылку смазывал бы...
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Вот тебе и безопасность с фан уйди
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ну чем не повод чтобы ввести фан ай ди и во второй лиге...
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И ничего… В Техасе почти все с пушками ходят)))
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ау люди. судя по комментам вы все путаете травмат и пневмат
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Очень сурово!
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Здоровый умственно человек не пронесёт пневмат на стадион. Надо было пожестче наказать, 3к это смешно.
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мог бы и царь-пушку подкатить..
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3тысячи? А выстрел по ноге игрока др команды в какую цену?
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Это же не детей обыскивать и воду с шоколадками конфисковывать
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с пневмой нездоровые люди ходят
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