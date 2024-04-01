Болельщик пронес пистолет на матч «Ротора» и «Уфы». Его оштрафовали на 3 тысячи рублей
Волгоградца оштрафовали за пронос пневматического оружия на матч «Ротора».
3 марта «Ротор» проиграл «Уфе» (0:1) в матче 1-го тура весенней части сезона LEON Второй лиги А. Сегодня стало известно, что один из зрителей пронес на стадион пневматический пистолет.
«Центральный районный суд Волгограда привлек к административной ответственности 46-летнего местного жителя за пронос пневматического пистолета на стадион во время футбольного матча между командами «Ротор» и «Уфа».
Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.31 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей», – говорится в заявлении пресс-службы судов Волгоградской области.
— Я имел ввиду автомат! Это у вас в Эфиопии, если потяжелее, сразу миномет берут?
— Я — русский!
— Русский он... Надеюсь, гранаты не взял?.