«Новосибирск» лидирует в «Золоте» Второй лиги А, ни разу не проиграв. Клуб поднялся из «Серебра»

«Новосибирск» продлил серию без поражений в «Золоте» до 5 матчей.

Сегодня команда обыграла « » (3:1) в матче 6-го тура LEON Второй лиги А.

« » лидирует в группе «Золото» с 11 очками (3 победы, 2 ничьих). Клуб не проиграл ни одного матча в весенней части сезона.

«Новосибирск» занял первое место в группе «Серебро» в осенней части чемпионата.

Команды, занявшие первые два места в «Золоте» весной, напрямую выйдут в Мелбет Первую лигу. Клуб с третьего места получит право на участие в стыковых матчах за повышение либо попадет в Первую лигу напрямую.

Второе место занимает «Уфа», третье – « ». У обеих команд по 8 очков.