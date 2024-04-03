«Новосибирск» лидирует в «Золоте» Второй лиги А, ни разу не проиграв. Клуб поднялся из «Серебра»
«Новосибирск» продлил серию без поражений в «Золоте» до 5 матчей.
Сегодня команда Алексея Медведева обыграла «Челябинск» (3:1) в матче 6-го тура LEON Второй лиги А.
«Новосибирск» лидирует в группе «Золото» с 11 очками (3 победы, 2 ничьих). Клуб не проиграл ни одного матча в весенней части сезона.
«Новосибирск» занял первое место в группе «Серебро» в осенней части чемпионата.
Команды, занявшие первые два места в «Золоте» весной, напрямую выйдут в Мелбет Первую лигу. Клуб с третьего места получит право на участие в стыковых матчах за повышение либо попадет в Первую лигу напрямую.
Второе место занимает «Уфа», третье – «Краснодар-2». У обеих команд по 8 очков.