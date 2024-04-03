Тренер «Ротора» Попков о 2:3 с «Краснодаром-2»: «Не играли в футбол в 1-м тайме. Правильно нас наказали»

Теги Сергей Попков Ротор Краснодар-2 Вторая лига А Футбол

Тренер «Ротора» Сергей Попков остался недоволен поражением от «Краснодара-2».

Команда из Волгограда уступила на выезде (2:3) в 6-м туре LEON Второй лиги А, пропустив все голы в первом тайме.

«Два абсолютно разных тайма. Во втором проявляли характер, были шансы спасти игру, начали играть в футбол.

Но если проводить таким образом первый тайм, то по сумме получаем тот результат, который имеем. А имеем мы то, что не играли вообще в футбол. Вышли на хорошее поле и почему-то играли просто в длину, причем верхом, без мяча.

В игровой дисциплине также были вопросы. Хозяева наказали и правильно сделали. Слишком полосатый матч у нас оказался», – заявил Попков.

«Ротор» занимает четвертое место в группе «Золото», набрав 7 очков после 5 матчей. Клуб претендует на попадание в стыковые матчи за право выступать в Мелбет Первой лиге благодаря тому, что занял третье место в осенней части сезона.

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2 комментария
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Ротору удачи, в их непростом пути, по возрождению клуба, с такими славными традициями!
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Волгоград должен быть в РПЛ, жаль в 21м году не удержались. Славные были времена когда Ротор был в РПЛ )
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