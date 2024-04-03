Угальде дал затрещину Алипу, в ответ защитник «Зенита» толкнул форварда «Спартака» грудью и уронил на газон в 1-м тайме. Оба получили желтые, Алипа заменили в перерыве

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Карасев Нуралы Алип Манфред Угальде Гильермо Абаскаль Футбол

Манфред Угальде и Нуралы Алип поссорились в матче «Спартака» с «Зенитом».

Команды встречаются в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, второй тайм).

В конце первого тайма форвард красно-белых Манфред Угальде дал затрещину Нуралы Алипу, в ответ тот стал преследовать соперника и толкнул его грудью. Костариканец упал в картинной манере.

Ситуация вызвала волну возмущения на скамейке московской команды. В результате главный арбитр встречи Сергей Карасев показал желтые карточки обоим футболистам.

Алип был заменен Сергеем Семаком в перерыве.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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8 комментариев
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Абаскаль вообще поехавший 😜, даже момента не видел, а прыгал как к.. л🤣🤣🤣
+45
-10
+35
актерская игра Угальде заслуживает золотой малины, упал будто в него сзади двумя ногами въехали 🤦🏻‍♂️
+28
-6
+22
Ничего криминального
+2
-1
+1
Угальде показал себя с нехорошей стороны в этом эпизоде 😤
+11
-11
0
Затрещину😆👍
0
0
0
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