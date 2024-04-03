Угальде дал затрещину Алипу, в ответ защитник «Зенита» толкнул форварда «Спартака» грудью и уронил на газон в 1-м тайме. Оба получили желтые, Алипа заменили в перерыве
Манфред Угальде и Нуралы Алип поссорились в матче «Спартака» с «Зенитом».
Команды встречаются в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, второй тайм).
В конце первого тайма форвард красно-белых Манфред Угальде дал затрещину Нуралы Алипу, в ответ тот стал преследовать соперника и толкнул его грудью. Костариканец упал в картинной манере.
Ситуация вызвала волну возмущения на скамейке московской команды. В результате главный арбитр встречи Сергей Карасев показал желтые карточки обоим футболистам.
Алип был заменен Сергеем Семаком в перерыве.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.