Угальде дал затрещину Алипу, в ответ защитник «Зенита» толкнул форварда «Спартака» грудью и уронил на газон в 1-м тайме. Оба получили желтые, Алипа заменили в перерыве

Манфред Угальде и Нуралы Алип поссорились в матче «Спартака» с «Зенитом».

Команды встречаются в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, второй тайм).

В конце первого тайма форвард красно-белых Манфред Угальде дал затрещину , в ответ тот стал преследовать соперника и толкнул его грудью. Костариканец упал в картинной манере.

Ситуация вызвала волну возмущения на скамейке московской команды. В результате главный арбитр встречи Сергей Карасев показал желтые карточки обоим футболистам.

Алип был заменен Сергеем Семаком в перерыве.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.