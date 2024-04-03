Гильермо Абаскаль: «Зенит» не был готов к матчу, вероятно. «Спартак» был, но не реализовал преимущество. Умярову и Угальде дали позорные желтые, и мы больше не могли прессинговать как прежде»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Карасев Матч ТВ Наиль Умяров Манфред Угальде Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль упрекнул Сергея Карасева за желтые карточки игрокам «Спартака».

– В игре было два разных тайма. Почему у «Спартака» что‑то перестало получаться после перерыва?

– Очень жаль. К сожалению, вся та работа, которая была проделана в первом тайме: и прессинг, и отношение, и проникающие передачи… Мы атаковали. Во втором тайме замены не помогли, они не усилили команду. Результат сегодня такой.

У нас две замены были вынужденными, а еще две желтые карточки, на мой взгляд, позорные: у Умярова и Угальде. В прессинге мы не могли играть так, как до этого. Это тоже обусловило ход игры.

– По ходу матча «Зенит» поменял схему и игроков в ней.

– Вероятно, они не были готовы к матчу. Мы были готовы, но нам не удалось реализовать преимущество и воспользоваться тем, что создали в первом тайме. Нужно смотреть на ответный матч. Поедем в Санкт‑Петербург за победой, – сказал главный тренер «Спартака» после 1:2 с «Зенитом» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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51 комментарий
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Страшно представить, что сделал бы Зенит со Спартаком, если бы всё таки подготовился к матчу 😃
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От создателя мема "Желтая карточка на 12-й минуте сломала нам игру"
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Поговаривают в футболе ввели жёлтые карточки из-за всемирного заговора против Спартака
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У меня скорее риторический вопрос. Он реально не понимает в чем (в ком) причина победы Зенита и другой игры во втором тайме?
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+15
Ответ kaka10
Поговаривают в футболе ввели жёлтые карточки из-за всемирного заговора против Спартака
Футбол создали для заговора против Спартака)
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Да он прикалывается)) Я даже не могу представить чемпионат и имя судьи, который Умярову бы желтую не дал)
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"Умярову и Угальде дали позорные желтые, и мы больше не могли прессинговать как прежде"

Пхах, знаменитая ЖК на 10 минуте, убившая игра Спартака.
Что-то Абаскаль все больше и больше деградирует.
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Рыжий, ты играл против второго состава, а уничтожил тебя 18-ти летний пацан. Придётся поверить Мостовому, ты не тренер от слова совсем.
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Вот Гильермо Абаскаль
С кромки поля прискакаль.
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Страшно представить, что он сказал бы забей Зенит гол после паса рукой, как у соболева.
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Лол
Главный тренер рассуждает как сектанты со спортса
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Забавно, Зенит был не готов к матчу, а Спартак готов. Победил неготовый Зенит, а проиграл готовый Спартак.
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Ахаха!
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Клоун… Зенит играл 2 составом пол игры,а как вышло 50% основы (без Дуглоса)-сразу результат
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Опять жёлтые всю игру сломали!
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Ответ Caledon Hockley
Футбол создали для заговора против Спартака)
Бог создал Вселенную исключительно в рамках антиспартаковского заговора.
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Ответ fil_spb
"Умярову и Угальде дали позорные желтые, и мы больше не могли прессинговать как прежде" Пхах, знаменитая ЖК на 10 минуте, убившая игра Спартака. Что-то Абаскаль все больше и больше деградирует.
Хоть бы не уволили. Ну, пожалуйста. Дайте ему ещё поработать!
+4
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Абаскаль: Зенит не был готов к матчу .... Поэтому они победили.
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+4
Ответ Caledon Hockley
Футбол создали для заговора против Спартака)
Заговор придумали для заговора против Спартака
+3
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Не помню, за что дали карточку Умярову, но вот Угальде - точно позорная, надо было дать две - за дикий бессмысленный напрыг локтем вперед сзади в шею Алипу и за симуляцию и кривляния с хватаниями за лицо и корчи после толчка грудью в спину. Позорное поведение Угальды, тут Абаскаль прав.
+4
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+3
Очередное свиное нытье о судействе. Конечно, хорошо бы как в начале 2000х безнаказанно играть в кость соперника.
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Опять жёлтая игру ему сломала?)
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В Петербург за "Победой"..Сейчас трудно такую машинку найти,Гильермо!)
+2
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Ответ Celsius
Бог создал Вселенную исключительно в рамках антиспартаковского заговора.
Кругом обман. Бог участник заговора и в то же время определяет состав. Ну что тут можно поделать. И Бог раздал судьям желтые карточки, чтобы сломать игру Спартака.
+2
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Ответ Тасманиец
От создателя мема "Желтая карточка на 12-й минуте сломала нам игру"
Он ещё перед тем матчем сказал, что тренер Зенита сам не понимает, как играет его команда
+2
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Ответ mean machine/
Ахаха!
Привет !
Ну как наш молодчик , а ?
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Угальде карточка 100% за подзатыльник Алипу,а вот оправдания позорные у Абаскаля.
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Вендел конечно, когда в огне это просто другая игра, лучший игрок матча, не смотря на красивый гол Педро!
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Ответ OldRedWhite
Привет ! Ну как наш молодчик , а ?
Привет.
Жжот
Даже у меня, видавшего виды, слов нет.
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Ответ mean machine/
Привет. Жжот Даже у меня, видавшего виды, слов нет.
Уровень держать не просто , но он справляется ))
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