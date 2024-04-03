Гильермо Абаскаль: «Зенит» не был готов к матчу, вероятно. «Спартак» был, но не реализовал преимущество. Умярову и Угальде дали позорные желтые, и мы больше не могли прессинговать как прежде»

Гильермо Абаскаль упрекнул Сергея Карасева за желтые карточки игрокам «Спартака».

– В игре было два разных тайма. Почему у «Спартака» что‑то перестало получаться после перерыва?

– Очень жаль. К сожалению, вся та работа, которая была проделана в первом тайме: и прессинг, и отношение, и проникающие передачи… Мы атаковали. Во втором тайме замены не помогли, они не усилили команду. Результат сегодня такой.

У нас две замены были вынужденными, а еще две желтые карточки, на мой взгляд, позорные: у и . В прессинге мы не могли играть так, как до этого. Это тоже обусловило ход игры.

– По ходу матча «Зенит» поменял схему и игроков в ней.

– Вероятно, они не были готовы к матчу. Мы были готовы, но нам не удалось реализовать преимущество и воспользоваться тем, что создали в первом тайме. Нужно смотреть на ответный матч. Поедем в Санкт‑Петербург за победой, – сказал главный тренер « » после 1:2 с « » в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.