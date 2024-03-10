Глава Ла Лиги Тебас: «Винисиус – пример для подражания в борьбе с расизмом. Один из лучших игроков мира»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Президент Ла Лиги назвал Винисиуса образцовым борцом с расизмом.

«Винисиус – пример для подражания в борьбе с расизмом. Он хочет оправдать себя как личность, и я вижу в этом положительный момент.

Винисиус – игрок с характеристиками, которые привлекают много внимания. Он такой, какой он есть, и такой, на что он претендует. Я считаю его одним из лучших игроков в мире.

Преследование? Любой, кто лидирует в каком-либо вопросе, всегда подвергается нападкам, но нужно смотреть больше на положительные стороны», – сказал Хавьер Тебас в интервью Movistar Plus.

Карло Анчелотти: «Ни одного игрока не преследовали так, как Винисиуса: его пинают, освистывают, оскорбляют. Каждый должен изменить отношение к нему»

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прическа каждую неделю, куча симуляций, неуважительного отношения к болельщикам соперника и футболистам, куча нытья и непонятных интервью. Розыгрыш черной карты каждую неделю.Более противного персонажа давно не было в мировом футболе.
И нафиг его талант не нужен с таким поведением, многие раньше Неймара хейтили за поведение, а теперь этим ребятам нужно бы перед ним извиниться 😃
+77
-6
+71
Винисисус - пример провоцирования людей. До появления Винисиуса в Ла Лиге проблема расизма так остро не стояла почему-то.
+52
-3
+49
Может скорее, Винисиус пример того как разжигать ссоры на почве расизма
+46
-2
+44
Вопрос: почему именно к Винисиусу так негативно относятся трибуны?Ответ: потому что он провокатор по натуре. А люди это видят и соответственно реагируют!
+12
-2
+10
Ответ Гамарджоба Генацвале
Винисисус - пример провоцирования людей. До появления Винисиуса в Ла Лиге проблема расизма так остро не стояла почему-то.
Ну был Дани Алвес с бананом, но он просто не ныл
+10
-2
+8
Ответ ndelyanov
Комментарий удален пользователем
да как можно завидовать страшным прическам как у винисиуса?)) 😁
+9
-1
+8
Ответ Farkhod Tursunkulov
Может скорее, Винисиус пример того как разжигать ссоры на почве расизма
Пример провокатора. Сам провоцирует, сам борется. Только раса тут не причём...
+8
0
+8
Ответ Farkhod Tursunkulov
Может скорее, Винисиус пример того как разжигать ссоры на почве расизма
пытается нагадить, но забывает снять штаны
+7
0
+7
Хороший игрок не всегда хороший человек...
+6
0
+6
Если уже дети его оскорбляют, это о многом говорит, винисиусу пора задуматься
+6
-1
+5
Талантливый игрок, но лицемер, нытик и провокатор. В футболе много было чернокожих футболистов, которые вели себя достойно и тем самым намного больше сделали для борьбы с расизмом, чем Винисиус
+5
0
+5
Дерьмовые примеры для подражания нынче
+4
0
+4
Вот только весь свой потенциал "одного из лучших в мире" (а он действительно велик) тратит впустую на эту борьбу с ветряными мельницами. Но это от небольшого ума, обычно- а такие великими редко становятся. Даже в футболе)
+4
-1
+3
Нытик стал примером для подражания. Увы.
+3
0
+3
губашлёп правокатор.
+3
0
+3
винисиус пример для обратного подражания.
+5
-2
+3
винисиус пример, только другой. позорище
+3
-1
+2
Не знаю, как по мне то, что делает Винисиус, это нытье какое-то, а не борьба) Жест Дани Алвеса, когда в него кинули бананом и он съел его, вот это было легендарно
+2
0
+2
Винисиус провокатор, хоть как игрок и хороший.
+2
0
+2
Наверное даже чернокожие офигевают от выходок Вини
+1
0
+1
В мировой и европейском футболе было много выдающихся чернокожих игроков, но почему-то только вот "бедный Винни" стал сначала для "Реала", а потом и для Ла Лиги "символом борьбы с расизмом", ага. Почему-то Тчуамени или Камавингу - сокомандников - никто не оскорбляет, а вот Винисиуса... Может, таки разуть уже глаза и поменять лицемерную мину?
+1
0
+1
Отличие адекватного главы Лиги от Тебаса в том, что таких провокаторов как Винисиус наказывают, а не поощряют. Потом не удивляйтесь если кто-то в сердцах, проломит ему череп.
+1
0
+1
Пример для провокаторов.
+2
-1
+1
Если только это действительно борьба с расизмом, а не прикрытие для оправдания своего неуравновешенного характера. Это очень удобно - все свои выходки оправдывать расизмом.
+1
0
+1
Да не с чем он не борется.Дуркует по молодости и хайп ловит.Болелам не нравится вот и результат.
+1
0
+1
он этот расизм запускает на трибуны, а потом с ним "борется"
+1
0
+1
Винисиус пример того, почему расизм существует
+3
-2
+1
Не помню, что бы с Рональдиньо был связан хоть один расистский скандал:) винисиус это позор футбола, болельщики должны мочить его еще сильнее, потому что такие люди по другому не понимают:)) Провокатор, мерзкий и отвратительный игрок:))
+6
-5
+1
Это не расизм, а "винисиусизм", спровоцированный самым бразильцем
+2
-1
+1
Винисиус - пример для подражания, если хочешь научиться провоцировать и борзеть.
Странно, что Карло его защищает и потакает ему.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий