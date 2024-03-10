Глава Ла Лиги Тебас: «Винисиус – пример для подражания в борьбе с расизмом. Один из лучших игроков мира»
Президент Ла Лиги назвал Винисиуса образцовым борцом с расизмом.
«Винисиус – пример для подражания в борьбе с расизмом. Он хочет оправдать себя как личность, и я вижу в этом положительный момент.
Винисиус – игрок с характеристиками, которые привлекают много внимания. Он такой, какой он есть, и такой, на что он претендует. Я считаю его одним из лучших игроков в мире.
Преследование? Любой, кто лидирует в каком-либо вопросе, всегда подвергается нападкам, но нужно смотреть больше на положительные стороны», – сказал Хавьер Тебас в интервью Movistar Plus.
Карло Анчелотти: «Ни одного игрока не преследовали так, как Винисиуса: его пинают, освистывают, оскорбляют. Каждый должен изменить отношение к нему»
И нафиг его талант не нужен с таким поведением, многие раньше Неймара хейтили за поведение, а теперь этим ребятам нужно бы перед ним извиниться 😃
Странно, что Карло его защищает и потакает ему.