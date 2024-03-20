Экс-судья Итурральде о судействе в Ла Лиге: «Клубы хотят контролировать его в своих интересах. Никто в футболе не желает справедливости – все хотят выгоды»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига УЕФА ФИФА судьи Пьерлуиджи Коллина Хавьер Тебас Флорентино Перес Роберто Розетти Эдуардо Итурральде Гонсалес Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес поделился мнением о судействе в Испании.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес призвал испанское правительство внести изменения в организацию судейства в Испании, упомянув дело Негрейры. Прошлым летом глава Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что хотел бы создать новый независимый судейский орган.

«Ла Лига и клубы на самом деле не хотят менять организацию судейства. Они все хотят контролировать его в своих интересах. Если бы они действительно хотели перемен, они бы предлагали идеи, но они никогда этого не делают.

Никто в мире футбола на самом деле не желает справедливости, все хотят выгоды. Если вы действительно хотите справедливости, вы должны признать, что вы получили преимущество [из-за ошибки], и сказать: «Сегодня мы выиграли из-за неправильно назначенного пенальти». Но вы никогда этого не услышите», – отмечает бывший арбитр.

Ключевой проблемой, по мнению Итурральде, является то, что у судей нет собственных независимых органов, которые могли бы поддерживать и защищать их. Вместо этого, по его словам, все руководители судей зависят от кого-то еще, будь то национальные федерации, УЕФА или ФИФА, а эти органы больше заботятся о своей репутации среди болельщиков и клубов, чем о защите официальных лиц матча.

«Судейство никогда не станет сильным, пока его организация полностью зависит от клубов и федераций. [Пьерлуиджи] Коллина и [Роберто] Розетти (бывший и нынешний руководители судейского комитета УЕФА – Sports) не могут делать то, что им действительно хотелось бы, если они хотят сохранить свои должности. Судейство должно быть полностью независимым, тогда оно было бы гораздо сильнее», – заявил Итурральде.

 

 

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Судьи должны быть независимы, получать больше, но и отвечать должны строже в том числе и деньгами.
+4
0
+4
В принципе это касается не только футбола.
+3
0
+3
Если б вы судили хоть немного качественнее, а ваша работа не выглядела как непрофессиональное посмешище то да. А так вам вообще не следует открывать свой рот.
+2
0
+2
Ответ meringue
доказательства покупки судьи будут? или ты сам придумал, обиженный?
Где болельщики Барселоны, а где здравая логика и подкрепление слов делом, я тебя умоляю
+3
-1
+2
Ответ meringue
Если б вы судили хоть немного качественнее, а ваша работа не выглядела как непрофессиональное посмешище то да. А так вам вообще не следует открывать свой рот.
У РМ не было бы половины КЧ.
+1
0
+1
пересу вообще лучше молчать насчёт судей, из года в год перес покупает судей ,греет шары, да ещё тв реал подключил.
+5
-4
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
А причём тут чак чак?
так как я не фанат Барселоны, чак чак
+1
0
+1
Ответ Vitto
У РМ не было бы половины КЧ.
да это все понятно. а доказательства сегодня будут?
0
0
0
Ответ No name
так как я не фанат Барселоны, чак чак
А это у тебя манера общения такая?Мммм, любопытно, ну будем знакомы Чак Чак, я Инсаф.
0
0
0
Ответ Vitto
Так они бесплатно подсуживают? Тогда надо портреты в музеях вешать, прямо над кубками.
давай мне примеры подсуживаний и доказательства подкупа хоть одного судьи мадридским Реалом.
0
0
0
Ответ Верховный Лорд
Где болельщики Барселоны, а где здравая логика и подкрепление слов делом, я тебя умоляю
А, ещё и в ЧС меня сразу закинули, немощное.
0
0
0
Ответ Верховный Лорд
Где болельщики Барселоны, а где здравая логика и подкрепление слов делом, я тебя умоляю
ну почему, вон оно мне заявило что весь мир в курсе.😁😁😁 и думает что это типо факты он предоставил.
0
0
0
Ответ No name
чак чак ? я не фан Барселоны
А причём тут чак чак?
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Фан Барсы обнаружен
чак чак ? я не фан Барселоны
+1
-1
0
Ответ No name
пересу вообще лучше молчать насчёт судей, из года в год перес покупает судей ,греет шары, да ещё тв реал подключил.
Фан Барсы обнаружен
0
0
0
Ответ No name
пересу вообще лучше молчать насчёт судей, из года в год перес покупает судей ,греет шары, да ещё тв реал подключил.
доказательства покупки судьи будут? или ты сам придумал, обиженный?
+1
-1
0
Ответ Cruel Snake
В этом направление ярко выделяется ребята платившие Негрейре
За что платили то, если минимум два чемпионства были упущены из за судей?
0
0
0
и не только в футболе
0
0
0
Вот это 100%. Я не помню ни одного случая, когда клуб официально заявил о том, что команда победила из-за решения судьи. А критиковать все могут
+1
-1
0
В этом направление ярко выделяется ребята платившие Негрейре
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий