Экс-судья Итурральде о судействе в Ла Лиге: «Клубы хотят контролировать его в своих интересах. Никто в футболе не желает справедливости – все хотят выгоды»

Эдуардо Итурральде Гонсалес поделился мнением о судействе в Испании.

Ранее президент «Реала» призвал испанское правительство внести изменения в организацию судейства в , упомянув дело Негрейры. Прошлым летом глава Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что хотел бы создать новый независимый судейский орган.

«Ла Лига и клубы на самом деле не хотят менять организацию судейства. Они все хотят контролировать его в своих интересах. Если бы они действительно хотели перемен, они бы предлагали идеи, но они никогда этого не делают.

Никто в мире футбола на самом деле не желает справедливости, все хотят выгоды. Если вы действительно хотите справедливости, вы должны признать, что вы получили преимущество [из-за ошибки], и сказать: «Сегодня мы выиграли из-за неправильно назначенного пенальти». Но вы никогда этого не услышите», – отмечает бывший арбитр.

Ключевой проблемой, по мнению Итурральде, является то, что у судей нет собственных независимых органов, которые могли бы поддерживать и защищать их. Вместо этого, по его словам, все руководители судей зависят от кого-то еще, будь то национальные федерации, УЕФА или , а эти органы больше заботятся о своей репутации среди болельщиков и клубов, чем о защите официальных лиц матча.

«Судейство никогда не станет сильным, пока его организация полностью зависит от клубов и федераций. [Пьерлуиджи] и [ ] Розетти (бывший и нынешний руководители судейского комитета УЕФА – Sports) не могут делать то, что им действительно хотелось бы, если они хотят сохранить свои должности. Судейство должно быть полностью независимым, тогда оно было бы гораздо сильнее», – заявил Итурральде.