Тен Хаг о Рэшфорде на скамейке в матче с «Челси»: «Это ротация. У «МЮ» две важные игры за три дня, нам нужны все»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг объяснил, почему Маркус Рэшфорд не играет против «Челси» с первых минут.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в стартовый состав на сегодняшний матч. Он начнет игру на скамейке запасных. 

«Маркус находится на скамейке запасных в порядке ротации, чтобы он и команда оставались свежими в напряженный период – в воскресенье состоится еще одна важная игра [с «Ливерпулем»].

У нас две важные игры за три дня, нам нужны все. Нам нужна скамейка запасных, и в последнее время она у нас была сильной. В последнее игроки, выходившие на замену, оказывали влияние – например, Мэйсон Маунт.

«Это огромное влияние, и это хороший результат – иметь Рэшфорда на скамейке запасных».

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