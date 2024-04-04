Тен Хаг о Рэшфорде на скамейке в матче с «Челси»: «Это ротация. У «МЮ» две важные игры за три дня, нам нужны все»
Эрик тен Хаг объяснил, почему Маркус Рэшфорд не играет против «Челси» с первых минут.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в стартовый состав на сегодняшний матч. Он начнет игру на скамейке запасных.
«Маркус находится на скамейке запасных в порядке ротации, чтобы он и команда оставались свежими в напряженный период – в воскресенье состоится еще одна важная игра [с «Ливерпулем»].
У нас две важные игры за три дня, нам нужны все. Нам нужна скамейка запасных, и в последнее время она у нас была сильной. В последнее игроки, выходившие на замену, оказывали влияние – например, Мэйсон Маунт.
«Это огромное влияние, и это хороший результат – иметь Рэшфорда на скамейке запасных».