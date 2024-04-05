Кафу об Алвесе: «Дани отвечает перед законом за то, что сделал. Моим другом он быть никогда не перестанет, вне зависимости от того, что совершил»

Кафу высказался о ситуации Дани Алвеса.

Бывший защитник «Барселоны» приговорен к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. Бразилец вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу. При этом у Алвеса забрали паспорта и обязали еженедельно отмечаться в суде.

– Могли бы рассказать о вашем отношении к после его проблем? Вы же знакомы?

– Знаю его, конечно. Мы весьма близки. Вообще, я привык говорить, что на каждое действие есть реакция. Мы должны быть ответственными за наши поступки. Дани Алвес отвечает перед законом за то, что сделал. При этом он никогда не перестанет быть моим другом, вне зависимости от того, что он совершил или не совершил.

– Вы обсуждали с ним эту тему?

– Нет, у нас не было возможности. В этот период ни у кого не было с ним связи, – сказал бывший игрок « » и сборной Бразилии Кафу.

1 млн евро на залог Алвесу дал бразильский журнал – в обмен на эксклюзивный материал о его жизни