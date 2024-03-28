Бразильская активистка через суд потребовала убрать статую Алвеса в его родном городе: «Мы должны формировать общество, где изнасилования не будут нормой»

Активистка потребовала убрать статую Дани Алвеса после изнасилования.

В понедельник бывший защитник «Барселоны», приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу. При этом у Алвеса забрали паспорта и обязали еженедельно отмечаться в суде.

Бразильская активистка Мануэлла Тайлер Медрадо обратилась в суд с требованием убрать статую, посвященную Алвесу, в его родном городе Жуазейру. По ее словам, статуя вызывает возмущение «всех женщин Жуазейру», города с населением около 220 000 человек. Медрадо считает, что это прекрасная возможность дать понять, что «сексуальные преступления должны быть отвергнуты», в данном случае с потерей признания у «национального героя».

«Мы должны формировать общество, в котором изнасилования не будут считаться нормой», – говорит Медрадо.

Прокуратура штата Баия сообщила на прошлой неделе, что получила запрос Мануэллы Медрадо через Центр оперативной поддержки по правам человека и направила его в прокуратуру муниципалитета для анализа и принятия соответствующих мер.

После изнасилования статуя, открытая в 2020 году на центральном проспекте города Жуазейру, стала объектом вандализма. В конце прошлого года статуя, изображающая игрока в футболке сборной в натуральную величину, была обмотана мешком для мусора и скотчем, а в феврале ее покрыли белой краской. 8 марта, в Международный женский день, несколько женщин устроили вокруг него демонстрацию с лозунгами «Нет культуре изнасилования», «Хватит нас убивать» и «Даниэл Алвес насильник».

Городской совет Жуазейру заявил, что не будет занимать позицию по статуе до тех пор, пока суд над Алвесом не завершится, после того как он объявил, что будет обжаловать решение суда.

Алвес после освобождения из тюрьмы устроил вечеринку до 5 утра в честь дня рождения отца. Несколько друзей Дани приехали к его дому на такси и в капюшонах