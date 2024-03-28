Бразильская активистка через суд потребовала убрать статую Алвеса в его родном городе: «Мы должны формировать общество, где изнасилования не будут нормой»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Активистка потребовала убрать статую Дани Алвеса после изнасилования.

В понедельник бывший защитник «Барселоны», приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу. При этом у Алвеса забрали паспорта и обязали еженедельно отмечаться в суде.

Бразильская активистка Мануэлла Тайлер Медрадо обратилась в суд с требованием убрать статую, посвященную Алвесу, в его родном городе Жуазейру. По ее словам, статуя вызывает возмущение «всех женщин Жуазейру», города с населением около 220 000 человек. Медрадо считает, что это прекрасная возможность дать понять, что «сексуальные преступления должны быть отвергнуты», в данном случае с потерей признания у «национального героя».

«Мы должны формировать общество, в котором изнасилования не будут считаться нормой», – говорит Медрадо.

Прокуратура штата Баия сообщила на прошлой неделе, что получила запрос Мануэллы Медрадо через Центр оперативной поддержки по правам человека и направила его в прокуратуру муниципалитета для анализа и принятия соответствующих мер. 

После изнасилования статуя, открытая в 2020 году на центральном проспекте города Жуазейру, стала объектом вандализма. В конце прошлого года статуя, изображающая игрока в футболке сборной Бразилии в натуральную величину, была обмотана мешком для мусора и скотчем, а в феврале ее покрыли белой краской. 8 марта, в Международный женский день, несколько женщин устроили вокруг него демонстрацию с лозунгами «Нет культуре изнасилования», «Хватит нас убивать» и «Даниэл Алвес насильник».

Городской совет Жуазейру заявил, что не будет занимать позицию по статуе до тех пор, пока суд над Алвесом не завершится, после того как он объявил, что будет обжаловать решение суда.

Алвес после освобождения из тюрьмы устроил вечеринку до 5 утра в честь дня рождения отца. Несколько друзей Дани приехали к его дому на такси и в капюшонах

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35 комментариев
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Мы должны формировать общество, где шлюхи не будут писать заявы на невиновных мужиков
+63
-26
+37
Глупые баобабы..."Мы должны формировать общество, в котором изнасилования не будут считаться нормой..."
А сейчас типа считаются?
+40
-16
+24
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Комментарий скрыт
Статуя за изнасилование поставлена?
+20
-9
+11
Ответ cukken
Так зачем они тогда ходят с незнакомыми дядьками в туалет? Вот в чем вопрос 🤔
Чтобы потом обвинить в изнасиловании
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В Бразилии каждые 5 минут изнасиловании.
+5
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+4
Многие понимают, что это подстава.
+4
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Ответ Bestman
Статуя поставлена не за что то, а человеку. А заслуживает ли он этого, это вопрос
Ошибаешься, статуи ставятся именно за достижения конкретного человека. В данном случае - за его выдающиеся достижения в футболе.
За изнасилование ему поставили не статую, а отдельную коечку в тюремной камере.
+6
-3
+3
Ответ luu
Мы должны формировать общество, где шлюхи не будут писать заявы на невиновных мужиков
Алвес под какую категорию попадает?
+9
-6
+3
А почему она говорит от имени всех женщин города? Кто ее уполномочил
+3
-1
+2
Так зачем они тогда ходят с незнакомыми дядьками в туалет? Вот в чем вопрос 🤔
+2
0
+2
Ответ Заяцволк
О, этому комментарию кто-то минуса поставил, интересно ) Видимо это мечтающие, чтобы ш на них написали заявления ))
нет, минуса поставили те кто хотел чтобы их коммент был в рейтинге выше и собрал больше плюсов 🤣👍
+2
0
+2
Ответ luu
Мы должны формировать общество, где шлюхи не будут писать заявы на невиновных мужиков
О, этому комментарию кто-то минуса поставил, интересно ) Видимо это мечтающие, чтобы ш на них написали заявления ))
+6
-4
+2
Даже отцу народов памятники сносили, а тут какой-то Дани Алвес, даже не Мостовой.
+2
-1
+1
Ответ Alex Gelaev
В Бразилии каждые 5 минут изнасиловании.
Чуть реже чем убийства походу
+2
-1
+1
А я потребую через суд снести Ельцин-Центр.
И что дальше? Все побегут сносить? Ага.
И волосы назад.
+4
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+1
А есть активисты, которые выступают за запрет активистов?
+5
-5
0
Есть идея подменить в тюрьме настоящего Алвеса этой статуей. Ещё за хорошее поведение срок скостят.
+1
-1
0
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Чуть реже чем убийства походу
это да+
+1
-1
0
Ответ Dark.Babysitter
А я потребую через суд снести Ельцин-Центр. И что дальше? Все побегут сносить? Ага. И волосы назад.
Навряд ли ец закроют, его самолично ввп открывал.
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Ответ Михон Мясной
Статуя за изнасилование поставлена?
Статуя поставлена не за что то, а человеку. А заслуживает ли он этого, это вопрос
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А разве статую ему за изнасилование поставили?
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Не считаю Алвеса виноватым, только если в предательстве своей семьи. По мужски, дал в рот красивой(наверное) девушке, которая сама с ним пошла в туалет. Может просто не заплатил ей? А она горловой сделала.
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Вот бы Шурыгина что ли, что-нибудь такое заявила, ради хоромы))
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А ему статую за изнасилование успели поставить?
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Дани и её на кукан насадит
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