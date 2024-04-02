Экс-жена Алвеса опубликовала и удалила фото, намекающее на примирение с Дани. Испанская телеведущая Пардо осудила: «Пусть она осознает, что любит насильника»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига светская хроника девушки и спорт Футбол

Телеведущая Патрисия Пардо раскритиковала экс-жену Дани Алвеса Джоану Санс.

В марте 2023 года испанская модель подала на развод с Алвесом после его заключения под стражу по обвинению в изнасиловании. Экс-игрока «Барселоны» и сборной Бразилии осудили на 4,5 года, однако на прошлой неделе Алвес вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро.

Как сообщает Marca, сегодня Санс опубликовала в соцсетях фотографию, на которой они с Алвесом держатся за руки. Впоследствии пост был удален.

«Я вовсе не собираюсь осуждать эту женщину – каждый волен распоряжаться своей жизнью и чувствами так, как ему заблагорассудится.

Они [с Алвесом] всегда были вместе, она всегда его любила. Зачем было давать показания в его пользу? Просто она его любит. Пусть она осознает, что любит насильника – предположительно, ведь окончательного приговора еще нет. Вот и все», – сказала Пардо в эфире Telecinco.

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19 комментариев
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Если приговора нет, какого хрена ты лезешь с осуждениями?
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Алвес: "Дорогая,с ней у нас был только секс,обычный грязный секс в туалете... с тобой же я занимаюсь любовью..."
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Эта Пардо как бабка на скамейке, лезет не в свое дело. Ну любит она Алвеса, а тебе то что?
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Ответ serginn
Ну так счета-то разблокируют когда-нибудь, есть смысл мириться.
Она любила его и до счетов, и пренап подписала, и очень верной была всегда (плюс семья у нее религиозная).
С женой Алвесу почему-то очень повезло, единственная девушка как он сказал, с которой познакомился не в клубе.
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Уважаемая телеведущая Патрисия Пардо, у нас в стране есть поговорка. Любовь зла, полюбишь и козла! )
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Пусть она осознает, что любит насильника - предположительно, ведь окончательного приговора еще нет.
Занавес просто ,приговора нет ,но любит напильника 🥳
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Да ей то какое дело, кого кому любить!?
В Европе, вероятно, не в себе уже многие..
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Ответ serginn
Ну так счета-то разблокируют когда-нибудь, есть смысл мириться.
Надо бы в курсе дела быть, чтоб о ней такое говорить. С ней ему действительно повезло
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Ответ Вова Паскаянц
Пусть она осознает, что любит насильника - предположительно, ведь окончательного приговора еще нет. Занавес просто ,приговора нет ,но любит напильника 🥳
Напильник норм тема!)
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Ответ Вова Паскаянц
Пусть она осознает, что любит насильника - предположительно, ведь окончательного приговора еще нет. Занавес просто ,приговора нет ,но любит напильника 🥳
Ляпнула, потом подумала. Вдруг оправдают? Затаскают по судам ведь.
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