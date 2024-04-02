Экс-жена Алвеса опубликовала и удалила фото, намекающее на примирение с Дани. Испанская телеведущая Пардо осудила: «Пусть она осознает, что любит насильника»
Телеведущая Патрисия Пардо раскритиковала экс-жену Дани Алвеса Джоану Санс.
В марте 2023 года испанская модель подала на развод с Алвесом после его заключения под стражу по обвинению в изнасиловании. Экс-игрока «Барселоны» и сборной Бразилии осудили на 4,5 года, однако на прошлой неделе Алвес вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро.
Как сообщает Marca, сегодня Санс опубликовала в соцсетях фотографию, на которой они с Алвесом держатся за руки. Впоследствии пост был удален.
«Я вовсе не собираюсь осуждать эту женщину – каждый волен распоряжаться своей жизнью и чувствами так, как ему заблагорассудится.
Они [с Алвесом] всегда были вместе, она всегда его любила. Зачем было давать показания в его пользу? Просто она его любит. Пусть она осознает, что любит насильника – предположительно, ведь окончательного приговора еще нет. Вот и все», – сказала Пардо в эфире Telecinco.
С женой Алвесу почему-то очень повезло, единственная девушка как он сказал, с которой познакомился не в клубе.
Занавес просто ,приговора нет ,но любит напильника 🥳
В Европе, вероятно, не в себе уже многие..