Экс-жена Алвеса опубликовала и удалила фото, намекающее на примирение с Дани. Испанская телеведущая Пардо осудила: «Пусть она осознает, что любит насильника»

Телеведущая Патрисия Пардо раскритиковала экс-жену Дани Алвеса Джоану Санс.

В марте 2023 года испанская модель подала на развод с Алвесом после его заключения под стражу по обвинению в изнасиловании. Экс-игрока «Барселоны» и сборной осудили на 4,5 года, однако на прошлой неделе Алвес вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро.

Как сообщает Marca, сегодня Санс опубликовала в соцсетях фотографию, на которой они с держатся за руки. Впоследствии пост был удален.

«Я вовсе не собираюсь осуждать эту женщину – каждый волен распоряжаться своей жизнью и чувствами так, как ему заблагорассудится.

Они [с Алвесом] всегда были вместе, она всегда его любила. Зачем было давать показания в его пользу? Просто она его любит. Пусть она осознает, что любит насильника – предположительно, ведь окончательного приговора еще нет. Вот и все», – сказала Пардо в эфире Telecinco.