Иск к Алвесу подали 2 бразильских композитора. Они претендуют на авторство текста песни, которую он опубликовал в 2020 году

Дани Алвес снова предстанет перед судом.

Напомним, суд решил выпустить бывшего защитника «Барселоны», приговоренного к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, под залог в размере 1 млн евро. Алвеса лишили всех паспортов и обязали еженедельно отмечаться в суде.

Как сообщает As со ссылкой на UOL, в Бразилии к Алвесу подали еще один судебный иск – за нарушение авторских прав.

В 2020 году бразилец опубликовал песню под названием Avião рамках проекта ООН по борьбе с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса.

В записи этой песни приняли участие такие певцы, как Карлиньос Браун, Фабио Жуниор, Роберта Миранда, Сандра де Са и Нандо Рейс. Бразильские композиторы Жулиано Матеус и Тиаго Матеус, претендующие на авторство текста песни, подали в суд на Алвеса.

« обманным путем исключил имена истинных создателей. Другими словами, для проведения кампании против фэйковых новостей ООН использовала произведение ложного авторства», – заявили музыканты.

Жулиано добавил, что эта песня была посвящена его деду. По его словам, Дани был тронут, когда услышал ее.

Защита футболиста отрицает обвинения: «Работа была создана исключительно Даниэлем Алвесом. Текст песни Avião даже отдаленно не связан с данью уважения чьему-либо дедушке», – заявили адвокаты.

Кроме того, они обвинили композиторов в «желании незаконно обогатиться» за счет футболиста.

Алвес предстанет перед бразильским судом. Он будет давать показания по видеосвязи.