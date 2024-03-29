Иск к Алвесу подали 2 бразильских композитора. Они претендуют на авторство текста песни, которую он опубликовал в 2020 году

Теги высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия ООН музыка Футбол

Дани Алвес снова предстанет перед судом.

Напомним, суд решил выпустить бывшего защитника «Барселоны», приговоренного к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, под залог в размере 1 млн евро. Алвеса лишили всех паспортов и обязали еженедельно отмечаться в суде.

Как сообщает As со ссылкой на UOL, в Бразилии к Алвесу подали еще один судебный иск – за нарушение авторских прав.

В 2020 году бразилец опубликовал песню под названием Avião рамках проекта ООН по борьбе с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса.

В записи этой песни приняли участие такие певцы, как Карлиньос Браун, Фабио Жуниор, Роберта Миранда, Сандра де Са и Нандо Рейс. Бразильские композиторы Жулиано Матеус и Тиаго Матеус, претендующие на авторство текста песни, подали в суд на Алвеса. 

«Дани Алвес обманным путем исключил имена истинных создателей. Другими словами, для проведения кампании против фэйковых новостей ООН использовала произведение ложного авторства», – заявили музыканты.

Жулиано добавил, что эта песня была посвящена его деду. По его словам, Дани был тронут, когда услышал ее. 

Защита футболиста отрицает обвинения: «Работа была создана исключительно Даниэлем Алвесом. Текст песни Avião даже отдаленно не связан с данью уважения чьему-либо дедушке», – заявили адвокаты. 

Кроме того, они обвинили композиторов в «желании незаконно обогатиться» за счет футболиста.

Алвес предстанет перед бразильским судом. Он будет давать показания по видеосвязи. 

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14 комментариев
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Болельщик кинувщий банан, не собирается в суд подать , за то что Алвес его банан съел ?
+40
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+40
Ему реально лучше сесть или одни суды на свободе 🤣
+9
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+6
Жулиано добавил, что эта песня была посвящена его деду...
известно что бразильцы порой бывают неравнодушны к экзотическим именам... но неужто его деда Коронавирусом звали
+4
0
+4
Ещё 1 миллион Алвесу придётся искать.
+2
-1
+1
"Акелла промахнулся " и понеслась
+1
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Очень похоже что пошёл хайм вокруг имени Алвеса и его теперь будут обвинять во всех смертных грехах.
+1
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Скоро поэты подадут иск на Алвеса.
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Гиены подтянулись
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Если песне минимум 4 года, то она должна быть где-то размещена с регистрацией авторства.
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Болельщик кинувщий банан, не собирается в суд подать , за то что Алвес его банан съел ?
Текст поменяли скорее всего. В новости указаны что “композиторы” подали жалобу
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