Антони сделал первый ассист в сезоне АПЛ – на Гарначо в матче с «Челси». У бразильца 32 игры и 4 (2+2) очка во всех турнирах

Антони совершил первое результативное действие в сезоне АПЛ.

Вингер « » ассистировал в матче против « » (3:2, второй тайм).

Это первый результативный пас бразильца в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Голов в этом сезоне он еще не забивал.

Всего на счету 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» во всех турнирах в этом сезоне, он проводит 32-ю игру. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.