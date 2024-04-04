Антони сделал первый ассист в сезоне АПЛ – на Гарначо в матче с «Челси». У бразильца 32 игры и 4 (2+2) очка во всех турнирах

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Антони Алехандро Гарначо Футбол

Антони совершил первое результативное действие в сезоне АПЛ.

Вингер «Манчестер Юнайтед» ассистировал Алехандро Гарначо в матче против «Челси» (3:2, второй тайм). 

Это первый результативный пас бразильца в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Голов в этом сезоне АПЛ он еще не забивал. 

Всего на счету Антони 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» во всех турнирах в этом сезоне, он проводит 32-ю игру. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

22 комментария
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Несмотря на все его косяки - пас выдал ну просто шикарный. Куарежма бы за такое пятюню бы отбил
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очень рад, что увидел этот эксклюзив своими глазами в прямом эфире. Событие!
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Ответ Devil123
Какое ЕВРО он же за сборную Бразилии играет
он там даже не играет)
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Ответ Зоновский петух
Продлить контракт немедленно!
Классный ник у тебя конечно
+8
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Ответ wadwill13
куарежма переоценка сильно. посмотри модрича. есть нарезки по 30-40 минут где он выдаёт такие передачи пачками и это только за сезон. не все реализуют моменты после его передач. согласен передача антони хороша была.
Он не переоценен. Он скорее не достиг того чего мог. Ему то прочили карьеру поркуче чем у Роналду. Просто у обоих было разное отношение к делу
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Ответ Катя.Х.
Он не переоценен. Он скорее не достиг того чего мог. Ему то прочили карьеру поркуче чем у Роналду. Просто у обоих было разное отношение к делу
Во во. Роналду сам говорил , что круче него по таланту был лишь Куарежма.
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Продлить контракт немедленно!
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Рано. Надо было еще чуть-чуть сохранять интригу.
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Кайседо конечно знатный челлендж начал. и все главное подхватили. ошибки за ошибкой.)
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Еврокубки однозначно пока.

Стоит ли оставлять Тен хага? Думаю нет. Но кем заменить? Думаю ни кем. Может Сульшера вернуть.. Хотелось бы Зидана видеть.

По матчу.. Я уже это видел, МЮ бьётся хвостом как рыба на берегу, ни сдохнуть не может, ни в м оре попасть. Это конвульсии, агония того, что вся эта система, все эти идеи НЕ РАБОТАЮТ.

Нет лёгкости, есть только загон скота, нет творчества, есть только страх, страх ошибиться. Нет стержня, и духа, даже когда проигрываем, это всегда должно быть, должен быть костяк, которые впоследствии даст плоды, но этого нет, есть только песочный дом, который то стоит (победа), то посыпается (ничья) то валиться (проигрыш) и хрупкость.

У Тена Хага есть философия, ок, она не подходит МЮ. Вот и всё. Нужно разбегаться.
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Ответ Катя.Х.
Несмотря на все его косяки - пас выдал ну просто шикарный. Куарежма бы за такое пятюню бы отбил
куарежма переоценка сильно. посмотри модрича. есть нарезки по 30-40 минут где он выдаёт такие передачи пачками и это только за сезон. не все реализуют моменты после его передач. согласен передача антони хороша была.
+2
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Ответ los merengues
Разогнался к решающим матчам ЛЧ и ЕВРО. Уверен, летом в Германии зажжет не по-детски.
Какое ЕВРО он же за сборную Бразилии играет
+2
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