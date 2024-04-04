Антони сделал первый ассист в сезоне АПЛ – на Гарначо в матче с «Челси». У бразильца 32 игры и 4 (2+2) очка во всех турнирах
Антони совершил первое результативное действие в сезоне АПЛ.
Вингер «Манчестер Юнайтед» ассистировал Алехандро Гарначо в матче против «Челси» (3:2, второй тайм).
Это первый результативный пас бразильца в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Голов в этом сезоне АПЛ он еще не забивал.
Всего на счету Антони 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» во всех турнирах в этом сезоне, он проводит 32-ю игру. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
Стоит ли оставлять Тен хага? Думаю нет. Но кем заменить? Думаю ни кем. Может Сульшера вернуть.. Хотелось бы Зидана видеть.
По матчу.. Я уже это видел, МЮ бьётся хвостом как рыба на берегу, ни сдохнуть не может, ни в м оре попасть. Это конвульсии, агония того, что вся эта система, все эти идеи НЕ РАБОТАЮТ.
Нет лёгкости, есть только загон скота, нет творчества, есть только страх, страх ошибиться. Нет стержня, и духа, даже когда проигрываем, это всегда должно быть, должен быть костяк, которые впоследствии даст плоды, но этого нет, есть только песочный дом, который то стоит (победа), то посыпается (ничья) то валиться (проигрыш) и хрупкость.
У Тена Хага есть философия, ок, она не подходит МЮ. Вот и всё. Нужно разбегаться.