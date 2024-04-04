Гарначо забил «Челси» после обреза Кайседо. Вингер «МЮ» перехватил мяч на чужой половине

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Мойсес Кайседо Алехандро Гарначо Футбол

Мойсес Кайседо совершил результативную ошибку в матче с «Манчестер Юнайтед».

«Челси» принимает манкунианцев в 31-м туре АПЛ (2:2, первый тайм). 

На 34-й минуте полузащитник хозяев Мойсес Кайседо отдал неточную поперечную передачу на своей половине поля. Вингер гостей Алехандро Гарначо перехватил мяч, вышел один на один с вратарем Джордже Петровичем и забил гол. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Фото: кадр из трансляции beIN Sports

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9 комментариев
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Ответ Jazzzz
Кайседо 100 млн и Райс 100 млн. Но есть нюанс
Антони за 100 млн отдал пас на Кайседо за 100 млн, но тоже есть нюанс
+16
0
+16
Кайседо 100 млн и Райс 100 млн.
Но есть нюанс
+12
-1
+11
Команды видимо соревнуются кто больше сам себе привезет.
+8
-2
+6
Ответ corazon blanco
Команды видимо соревнуются кто больше сам себе привезет.
так из того, что залетело, один привоз по факту
+1
0
+1
Ответ Футбол_это_жизнь
Эти две команды соревнуются в номинации мем года и в очной встрече хотят выяснить кто круче?
Да
+2
-1
+1
Эти две команды соревнуются в номинации мем года и в очной встрече хотят выяснить кто круче?
+3
-3
0
Ответ Тумбочка Тевеса
Антони за 100 млн отдал пас на Кайседо за 100 млн, но тоже есть нюанс
Двухсот-миллионное безумие какое-то
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