Гарначо забил «Челси» после обреза Кайседо. Вингер «МЮ» перехватил мяч на чужой половине

Мойсес Кайседо совершил результативную ошибку в матче с «Манчестер Юнайтед».

« » принимает манкунианцев в 31-м туре (2:2, первый тайм).

На 34-й минуте полузащитник хозяев отдал неточную поперечную передачу на своей половине поля. Вингер гостей перехватил мяч, вышел один на один с вратарем Джордже Петровичем и забил гол.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции beIN Sports