Гарначо забил «Челси» после обреза Кайседо. Вингер «МЮ» перехватил мяч на чужой половине
Мойсес Кайседо совершил результативную ошибку в матче с «Манчестер Юнайтед».
«Челси» принимает манкунианцев в 31-м туре АПЛ (2:2, первый тайм).
На 34-й минуте полузащитник хозяев Мойсес Кайседо отдал неточную поперечную передачу на своей половине поля. Вингер гостей Алехандро Гарначо перехватил мяч, вышел один на один с вратарем Джордже Петровичем и забил гол.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадр из трансляции beIN Sports
Но есть нюанс