Ламин Ямаль: «10-й номер «Барсы» – мечта любого, никто не отказался бы. Надеюсь стать легендой»

Теги Барселона Ла Лига игровая форма Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль заявил, что хочет стать легендой «Барселоны».

– Президент Лапорта говорил в интервью, что отклонил предложение по вам на 200 миллионов. Что вы думаете о ставке, которую «Барса» делает на вас?

– Я очень счастлив, что моя работа и мой футбол получают признание, но я сконцентрирован на следующей игре.

– Когда вы получаете информацию о предложениях через отца или агента Жорже Мендеша, вы все равно сохраняете четкий план на будущее?

– Да, я сконцентрирован на игре.

– Ваш контракт рассчитан до 2026-го. Есть договоренность, что после 18-летия вы продлите его до 2030-го. Фанатам стоится беспокоиться о вашем будущем? Что бы вы сказали тем, кто опасается, что деньги изменят ситуацию?

– Я абсолютно спокоен. До следующего контракта еще два года. И я хочу насладиться ими.

– Но вы подпишете контракт с «Барсой» почти на всю жизнь, как Хави, Иньеста, Пуйоль или Месси?

– Конечно. Надеюсь, я смогу стать легендой «Барсы».

– Если в июле вам предложат 10-й номер в случае ухода Фати, то что бы вы сказали об игре под ним на обновленном «Камп Ноу» в год 125-летия клуба? Это давило бы на вас?

– Как вы сказали, 10-й номер принадлежит Ансу. Но если он уйдет, то возможность носить 10-й номер стала бы для меня источником гордости. Быть 10-м номером в «Барсе» – мечта любого ребенка. Никто в мире не отказался бы, но это дело клуба, – сказал 16-летний вингер.

В этом сезоне Ямаль забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за клуб. Полную статистику игрока можно найти здесь.

 

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28 комментариев
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Дожить до 20 лет здоровым - мечта молодых игроков Барселоны
+27
-3
+24
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Значение этого уникума сильно преувеличено, так как время показало, что без Негрейры или катарских судей Меся лишь обычный продукт.
🤡
+13
-3
+10
Вопросы Football Manager задавал?
+10
-2
+8
Приятно наблюдать за такими молодыми доморощенными парнями, как Араухо, Кубарси, Бальде, Гави, Фермин, Ямал...целая охапка своих талантов в основе. Вот за такие команды, у которых есть свое лицо, хочется и всегда приятно болеть.
+7
-3
+4
Был против того, чтобы после ухода Месси отдавали 10 номер Фати - и сейчас против. 10 номер нужно заслужить, а не получать авансом. Понимаю, что в Ла Лиге правила диктуют забивать все номера с 1 по 25, но давать культовый номер юниору, это слишком. И дело не столько в величии 10 только в рамках истории Барселоны, но и вообще мирового футбола.
Сейчас же 10 номера раздают кому попало и это печалит
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Ответ войд
Можно подумать Ямаль играет в основе Барсы потому что он топ игрок Если б не финансовый кризис Бчк никто б и не знал об этом шкете)
а в основе Испании он по какой причине играет, не подскажешь?
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барса надеется, что придёт новый Месси, который их спасёт, хотя вряд ли будет еще такой же уникум.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Значение этого уникума сильно преувеличено, так как время показало, что без Негрейры или катарских судей Меся лишь обычный продукт.
Ну да, а Нойер ногами играет на гитаре
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Значение этого уникума сильно преувеличено, так как время показало, что без Негрейры или катарских судей Меся лишь обычный продукт.
ты наверно ещё не родился когда он играл
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Ответ Apotamkin
... обязательно станешь легендой... Брайтона! )
А где в составе Реала легендарные молодые воспитанники Кастильи, можете подсказать ?)
Вы же ими так гордитесь )

Но что-то смотрю на состав и вообще не вижу молодых игроков, стабильно играющих у вас, как Ямаль в Барселоне )
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Ответ Dias Yessengulov
Ты у себя в профиле про 2 8 забыл
так же как и 6:2 сливки влетели от ЦСКА
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Араухо не доморощен но стал больше своим чем многие свои)
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А почему 10-й номер принадлежит Фати, если он играет в Брайтоне? Какой-то бред, если честно.
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Ты и так легенда, только в ином смысле
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Приятно наблюдать за такими молодыми доморощенными парнями, как Араухо, Кубарси, Бальде, Гави, Фермин, Ямал...целая охапка своих талантов в основе. Вот за такие команды, у которых есть свое лицо, хочется и всегда приятно болеть.
Сломанные Фати, Педри и Гави грустно смотрят на ваш пост. Нельзя так рано детей кидать на взрослый уровень!
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Был против того, чтобы после ухода Месси отдавали 10 номер Фати - и сейчас против. 10 номер нужно заслужить, а не получать авансом. Понимаю, что в Ла Лиге правила диктуют забивать все номера с 1 по 25, но давать культовый номер юниору, это слишком. И дело не столько в величии 10 только в рамках истории Барселоны, но и вообще мирового футбола. Сейчас же 10 номера раздают кому попало и это печалит
Сами раздуваете из этого культ. А по факту это просто цифра.
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