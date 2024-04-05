Ламин Ямаль: «10-й номер «Барсы» – мечта любого, никто не отказался бы. Надеюсь стать легендой»

Ламин Ямаль заявил, что хочет стать легендой «Барселоны».

– Президент Лапорта говорил в интервью, что отклонил предложение по вам на 200 миллионов. Что вы думаете о ставке, которую «Барса» делает на вас?

– Я очень счастлив, что моя работа и мой футбол получают признание, но я сконцентрирован на следующей игре.

– Когда вы получаете информацию о предложениях через отца или агента Жорже Мендеша, вы все равно сохраняете четкий план на будущее?

– Да, я сконцентрирован на игре.

– Ваш контракт рассчитан до 2026-го. Есть договоренность, что после 18-летия вы продлите его до 2030-го. Фанатам стоится беспокоиться о вашем будущем? Что бы вы сказали тем, кто опасается, что деньги изменят ситуацию?

– Я абсолютно спокоен. До следующего контракта еще два года. И я хочу насладиться ими.

– Но вы подпишете контракт с «Барсой» почти на всю жизнь, как Хави, Иньеста, Пуйоль или Месси?

– Конечно. Надеюсь, я смогу стать легендой «Барсы».

– Если в июле вам предложат 10-й номер в случае ухода Фати, то что бы вы сказали об игре под ним на обновленном «Камп Ноу» в год 125-летия клуба? Это давило бы на вас?

– Как вы сказали, 10-й номер принадлежит Ансу. Но если он уйдет, то возможность носить 10-й номер стала бы для меня источником гордости. Быть 10-м номером в «Барсе» – мечта любого ребенка. Никто в мире не отказался бы, но это дело клуба, – сказал 16-летний вингер.

В этом сезоне забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за клуб. Полную статистику игрока можно найти здесь.