Ламин Ямаль: «10-й номер «Барсы» – мечта любого, никто не отказался бы. Надеюсь стать легендой»
Ламин Ямаль заявил, что хочет стать легендой «Барселоны».
– Президент Лапорта говорил в интервью, что отклонил предложение по вам на 200 миллионов. Что вы думаете о ставке, которую «Барса» делает на вас?
– Я очень счастлив, что моя работа и мой футбол получают признание, но я сконцентрирован на следующей игре.
– Когда вы получаете информацию о предложениях через отца или агента Жорже Мендеша, вы все равно сохраняете четкий план на будущее?
– Да, я сконцентрирован на игре.
– Ваш контракт рассчитан до 2026-го. Есть договоренность, что после 18-летия вы продлите его до 2030-го. Фанатам стоится беспокоиться о вашем будущем? Что бы вы сказали тем, кто опасается, что деньги изменят ситуацию?
– Я абсолютно спокоен. До следующего контракта еще два года. И я хочу насладиться ими.
– Но вы подпишете контракт с «Барсой» почти на всю жизнь, как Хави, Иньеста, Пуйоль или Месси?
– Конечно. Надеюсь, я смогу стать легендой «Барсы».
– Если в июле вам предложат 10-й номер в случае ухода Фати, то что бы вы сказали об игре под ним на обновленном «Камп Ноу» в год 125-летия клуба? Это давило бы на вас?
– Как вы сказали, 10-й номер принадлежит Ансу. Но если он уйдет, то возможность носить 10-й номер стала бы для меня источником гордости. Быть 10-м номером в «Барсе» – мечта любого ребенка. Никто в мире не отказался бы, но это дело клуба, – сказал 16-летний вингер.
В этом сезоне Ямаль забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за клуб. Полную статистику игрока можно найти здесь.
Сейчас же 10 номера раздают кому попало и это печалит
Вы же ими так гордитесь )
Но что-то смотрю на состав и вообще не вижу молодых игроков, стабильно играющих у вас, как Ямаль в Барселоне )