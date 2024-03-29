Хави о Ямале и Кубарси: «Барса» – самый высокий уровень. Они могут ознаменовать эпоху не только в клубе, но и в мировом футболе»

Теги Барселона Хави Ла Лига Сборная Испании по футболу Ламин Ямаль Пау Кубарси Футбол

Хави поделился мыслями об игре 16-летнего Ламина Ямаля и 17-летнего Пау Кубарси.

«Дайте им возможность поддерживать свой уровень. В «Барсе» – он самый высокий, также в сборной Испании.

Задача состоит в том, чтобы оставаться в элитном футболе на протяжении многих лет, у них есть все предпосылки для этого.

У нас есть два игрока, которые могут ознаменовать эпоху не только в клубе, но и в мировом футболе», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

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16 комментариев
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кризис в клубе дает возможность молодым.
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Ответ войд
Комментарий удален модератором
А когда у Реала появится свой воспитанник, прошедший полностью школу Кастильи, чтобы о нем говорили хоть что-то и он хотя бы закрепился в ротации основы ?)
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Ответ Струс хозяин ролевиков
Комментарий скрыт
Ла Масия - 8 ЗМ
Кастилия - ???
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В Барселоне сейчас время молодых.
Это их шанс не упустить успех(поймать его за хвост).
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Ответ Эркинбек Апаканов
8 купленных для пешего
Если у величайшего футболиста купленные ЗМ, тогда у других какие?
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Отличие от предыдущих тренеров Хави раскрыл талант из академий и они отплатять игрой вбудущем ,надеюсь. Респект.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Никакого давления на молодых.
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Ответ itemme
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