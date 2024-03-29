Хави о Ямале и Кубарси: «Барса» – самый высокий уровень. Они могут ознаменовать эпоху не только в клубе, но и в мировом футболе»

Хави поделился мыслями об игре 16-летнего Ламина Ямаля и 17-летнего Пау Кубарси.

«Дайте им возможность поддерживать свой уровень. В «Барсе» – он самый высокий, также в сборной .

Задача состоит в том, чтобы оставаться в элитном футболе на протяжении многих лет, у них есть все предпосылки для этого.

У нас есть два игрока, которые могут ознаменовать эпоху не только в клубе, но и в мировом футболе», – сказал главный тренер «Барселоны» .