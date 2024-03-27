Ямаль удостоился оваций на «Бернабеу» после замены в игре Испании с Бразилией. 16-летний хавбек «Барсы» сделал передачу и поучаствовал в эпизодах с двумя пенальти
Ламин Ямаль удостоился аплодисментов на стадионе «Реала».
Сборные Испании и Бразилии (3:3) сыграли вничью в товарищеском матче.
16-летний полузащитник Ламин Ямаль вышел на поле в стартовом составе испанской команды и принял участие во всех трех голевых ситуациях.
На 12-й минуте футболист «Барселоны» заработал пенальти для сборной Испании, который реализовал хавбек Родри.
На 36-й минуте испанцы забили второй мяч – отличился Дани Ольмо, а результативную передачу ему сделал Ямаль.
На 87-й минуте Испания вновь реализовала пенальти – Родри сделал дубль. В этом эпизоде Ямаль отметился передачей на Даниэля Карвахаля, на котором нарушили правила в штрафной.
В добавленное ко второму тайму время Хесус Навас заменил Ямаля, которого трибуны «Сантьяго Бернабеу» проводили овациями.
Нормально давать 16 летнему юноше играть столько матчей и давть столько минут, тем более в ничего не значющем матче.
Хави даёт ему отдыхать, после возвращения Рафы стал это делать, но поведение Де Ла Фуэнтеса я понять не могу. Как и не понял почему Гави играл всегда, даже в товарищеском матче с Кипром.
2) Его часто не выпускают на весь матч, поэтому в его случае логичнее было бы смотреть на количество минут на результативное действие
3) Статичная голевая?
4) Как нужно смотреть футбол, чтобы называть Ямаля (!!!!) поленом?
Ну и напихал ты в кучу конечно вообще всех кого мог, странно что Фати не добавил, хотя что он, что Рафинья нереализовались в первую очередь из-за травм, Аленья, Куэнка, Тельо и Суарес вообще ни на одном этапе не были игроками даже около старта Пуч несмотря на талант раздолбай,с нынешней молодёжью только Бартру сравнить можно полноценно, да и он не выдавал перфомансов на уровне Кубарси против Наполи и Атлетико, Педри уже 2й сезон один из лидеров по созданным моментам в Европе, с Гави в основе брали Ла Лигу и Суперкубок где он главным героем был, уж не знаю как тебе, но я нашей молодёжью более чем доволен)
Ну и самый главный вопрос о котором я тебя спрашивал ещё год назад когда на футбольной ветке был намного чаще, но на который ты мне так и не дал ответа, зачем Барселоне при её нынешних финансовых проблемах вообще вкладываться в коррупцию на таком уровне для пиара своих игроков, если они всё равно в списке неприкосновенных и их не намерены продавать, до этого сетовал на Энрике, теперь и тренер ведь другой?)
https://www.sports.ru/amp/news/1115241376-fanaty-skandirovali-puta-bara-vo-vremya-vystupleniya-gavi-na-chempions/