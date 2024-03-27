Ямаль удостоился оваций на «Бернабеу» после замены в игре Испании с Бразилией. 16-летний хавбек «Барсы» сделал передачу и поучаствовал в эпизодах с двумя пенальти

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Ламин Ямаль удостоился аплодисментов на стадионе «Реала».

Сборные Испании и Бразилии (3:3) сыграли вничью в товарищеском матче.

16-летний полузащитник Ламин Ямаль вышел на поле в стартовом составе испанской команды и принял участие во всех трех голевых ситуациях.

На 12-й минуте футболист «Барселоны» заработал пенальти для сборной Испании, который реализовал хавбек Родри.

На 36-й минуте испанцы забили второй мяч – отличился Дани Ольмо, а результативную передачу ему сделал Ямаль.

На 87-й минуте Испания вновь реализовала пенальти – Родри сделал дубль. В этом эпизоде Ямаль отметился передачей на Даниэля Карвахаля, на котором нарушили правила в штрафной.

В добавленное ко второму тайму время Хесус Навас заменил Ямаля, которого трибуны «Сантьяго Бернабеу» проводили овациями.

125 комментариев
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Овации-то ладно, мелочь, а приятно, но! Почему в ТОВАРНЯКЕ с грубыми и разгорячёнными ни с того, ни с сего бразильцами (чай не финал Копы против аргентинцев) 16-летний паренёк играет весь матч до упора? Да и в целом тренер не балует заменами. Сборная Испании и их тренерский штаб из раза в раз - настоящие вредители, других слов нет🤷‍♂️
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Это ненормально!
Нормально давать 16 летнему юноше играть столько матчей и давть столько минут, тем более в ничего не значющем матче.
Хави даёт ему отдыхать, после возвращения Рафы стал это делать, но поведение Де Ла Фуэнтеса я понять не могу. Как и не понял почему Гави играл всегда, даже в товарищеском матче с Кипром.
+109
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+108
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Это означает что на Бернабеу НАСТОЯЩИЕ болельщики.
Играла Испания а не Реал, фанаты Испании на стадионе Реала
+69
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+59
Мое почтение юноше. Хотелось бы, чтобы не растратил свои возможности и способности как многие до него.
+46
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+44
Ответ Marslan Akmataliev
Это ненормально! Нормально давать 16 летнему юноше играть столько матчей и давть столько минут, тем более в ничего не значющем матче. Хави даёт ему отдыхать, после возвращения Рафы стал это делать, но поведение Де Ла Фуэнтеса я понять не могу. Как и не понял почему Гави играл всегда, даже в товарищеском матче с Кипром.
потому что это очередной грёбаный физрук у руля сборной.
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Ямаль в последнюю десятиминутку что-то нереальное творил. Как отдал пас на Карвахаля, а позже отработал в обороне и сохранил мяч под прессингом, сообразив «марсельскую рулетку». Реально талант
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Вполне заслуженно. Парнишка действительно интересный.
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Просто невероятный парнишка. Настоящий бриллиант вырастила Барселона
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Ты в их число никак не входишь. Даже илюзии подобные неуместны.
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Ламина с первых синут ломать начали... Но то что он делал с ними - это было чистым издевательством. Гордость сб. Испании. И это только начало...
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Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Шуллер, ну не смешно уже, тут пацану весь стадион аплодирует где он провёл действительно шикарный матч, а ты всё строишь теории заговора, причём только по игрокам Барсы(хотя я более чем уверен что в нынешней ситуации с травмами команда напротив старалась бы сохрранить игроков в своём расположении для уменьшения рисков перед ПО ЛЧ)
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+9
Талантливый малый, и за Барсу играет очень здраво и за сборную показал себя прекрасно. Если отнесется к карьере профессионально и избежит травм, то большое будущее у него
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Ответ meringue
"Этим и отличается столица от завистливой провинции"
Завистливая столица освистывает Гави))
+9
-1
+8
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
1) Как для вингера, статистика неплоха
2) Его часто не выпускают на весь матч, поэтому в его случае логичнее было бы смотреть на количество минут на результативное действие
3) Статичная голевая?
4) Как нужно смотреть футбол, чтобы называть Ямаля (!!!!) поленом?
+8
0
+8
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Чел, он лучший на поле вместе с Родри был
+9
-1
+8
Ответ meringue
"Этим и отличается столица от завистливой провинции"
После ухода Йерро, Рауля и Касильяса, в столице нет ни одного игрока, который это заслужил)
+11
-3
+8
Ответ los merengues
Комментарий скрыт
Грубиян и провокатор это Вини, Рамос, Пепе
+15
-8
+7
Ответ Reims Start 2023
Заслуженно, достойные болельщики Реала не такие, какие они на спортсру, не все имеется ввиду, есть достойные и здесь. Со всех сторон глорье к сожалению много. А Ямаль заслужил, очень хорош и желаю ему только удачи и много победных голов и голевых везде, где будет играть. Сегодня сыграл очень хорошо и можно сказать лучший игрок, на втором месте уж точно, если не лучший игрок этого матча.
если протереть глаза и еще раз перечитать, то можно понять, что играл не Реал, а сборная Испании
+7
-2
+5
Заслуженно, достойные болельщики Реала не такие, какие они на спортсру, не все имеется ввиду, есть достойные и здесь. Со всех сторон глорье к сожалению много. А Ямаль заслужил, очень хорош и желаю ему только удачи и много победных голов и голевых везде, где будет играть. Сегодня сыграл очень хорошо и можно сказать лучший игрок, на втором месте уж точно, если не лучший игрок этого матча.
+14
-9
+5
Ответ meringue
Ну если не заездят его, может и выйдет с него толк.
Толк с него уже есть
+5
-1
+4
Ответ Shuller18
Команда недели))) Агенты хорошо работают, я и говорю. Да и трижды попасть в команду недели из 28 туров это ещё ни о чем не говорит, можно ведь остальные 25 похерить. Испанцы сильнее есть, но они уже бегут из этого проплаченного цирка, я про Браима сейчас. Уж найти вингера со статой лучше, чем 4+3 несложно. Я просто уже лет 10 ржу над вашими жалкими попытками каждое своё дно пропиарить как нового Месси: Рафинья, Куэнка, Тельо, Суарес, Пуч, Аленья, Бартра, Педри, Гави, ща Кубарси с Ямалем... Причём ладно бы просто пиарили, так ещё же пропихивают их везде не по спортивному принципу, это просто плевок в лицо здравому смыслу.
У Браима 5+2, чем это лучше 4+3 Ямаля?)
+4
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+4
Ответ Shuller18
Команда недели))) Агенты хорошо работают, я и говорю. Да и трижды попасть в команду недели из 28 туров это ещё ни о чем не говорит, можно ведь остальные 25 похерить. Испанцы сильнее есть, но они уже бегут из этого проплаченного цирка, я про Браима сейчас. Уж найти вингера со статой лучше, чем 4+3 несложно. Я просто уже лет 10 ржу над вашими жалкими попытками каждое своё дно пропиарить как нового Месси: Рафинья, Куэнка, Тельо, Суарес, Пуч, Аленья, Бартра, Педри, Гави, ща Кубарси с Ямалем... Причём ладно бы просто пиарили, так ещё же пропихивают их везде не по спортивному принципу, это просто плевок в лицо здравому смыслу.
Когда ты смеешься над статистикой 4+3 и говоришь что найти вингера со статистикой лучше не сложно, а в виде альтернативы предлагаешь лишь одного игрока со статистикой 5+2 это звучит не очень убедительно)
Ну и напихал ты в кучу конечно вообще всех кого мог, странно что Фати не добавил, хотя что он, что Рафинья нереализовались в первую очередь из-за травм, Аленья, Куэнка, Тельо и Суарес вообще ни на одном этапе не были игроками даже около старта Пуч несмотря на талант раздолбай,с нынешней молодёжью только Бартру сравнить можно полноценно, да и он не выдавал перфомансов на уровне Кубарси против Наполи и Атлетико, Педри уже 2й сезон один из лидеров по созданным моментам в Европе, с Гави в основе брали Ла Лигу и Суперкубок где он главным героем был, уж не знаю как тебе, но я нашей молодёжью более чем доволен)
Ну и самый главный вопрос о котором я тебя спрашивал ещё год назад когда на футбольной ветке был намного чаще, но на который ты мне так и не дал ответа, зачем Барселоне при её нынешних финансовых проблемах вообще вкладываться в коррупцию на таком уровне для пиара своих игроков, если они всё равно в списке неприкосновенных и их не намерены продавать, до этого сетовал на Энрике, теперь и тренер ведь другой?)
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в 16 лет повозил бразильцев это тебе не хухры мухры
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Могли бы и пацану дать пробить хоть 1 пендаль, тем более что это товарняк, Ямаль красава👍🏻🔥
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Ответ Joe Black
Болельщики Мадрида и игрокам Барсы в Эль Классико аплодировали стоя. Как говорил недавно почивший классик, - "На Сантьяго Бернабеу аплодировали Роналдиньо, а вот у Камп Ноу кишка тонка поаплодировать Роналду, который провел выдающийся матч. Этим и отличается столица от завистливой провинции»
Я в прямом эфире слышал эту фразу, и уже тогда был не согласен. Когда СБ аплодировал Роналдиньо,тогда он в одно рыло разорвал Реал! Криш хоть и забивал на Камп ноу,но и близко не показывал подобного матча.
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Будущий хозяин Бернабеу
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Ответ banchik1
Мое почтение юноше. Хотелось бы, чтобы не растратил свои возможности и способности как многие до него.
Ну если не заездят его, может и выйдет с него толк.
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Ответ Аврал
Вы не путайте рамсы.Игра прошедшая на Бернабеу была игра сборной,а испанцы способны разделять игры сборной и игры своей команды.Поэтому "овации на Бернабеу" считаю набросом.Малец играл за Испанию,а не Барселону.
Странно, почему то это разделение не сработало, когда оскорбляли Гави, хотя он тоже трофей за сборную взял.
https://www.sports.ru/amp/news/1115241376-fanaty-skandirovali-puta-bara-vo-vremya-vystupleniya-gavi-na-chempions/
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-6
+3
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
А о том факте что у него лучшая оценка в матче после Родри ты умолчишь, как и о том что он 3жды в этом сезоне в команду недели Ла Лиги попадал и в ЛЧ запомнился сильным матчем с Наполи из игроков с испанским гражданство много кандидатов сильнее на его позицию?
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Ямаль хозяин бернабеу
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