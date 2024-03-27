Ямаль удостоился оваций на «Бернабеу» после замены в игре Испании с Бразилией. 16-летний хавбек «Барсы» сделал передачу и поучаствовал в эпизодах с двумя пенальти

Ламин Ямаль удостоился аплодисментов на стадионе «Реала».

Сборные Испании и Бразилии (3:3) сыграли вничью в товарищеском матче.

16-летний полузащитник вышел на поле в стартовом составе испанской команды и принял участие во всех трех голевых ситуациях.

На 12-й минуте футболист «Барселоны» заработал пенальти для сборной Испании, который реализовал хавбек Родри.

На 36-й минуте испанцы забили второй мяч – отличился Дани Ольмо, а результативную передачу ему сделал Ямаль.

На 87-й минуте Испания вновь реализовала пенальти – Родри сделал дубль. В этом эпизоде Ямаль отметился передачей на , на котором нарушили правила в штрафной.

В добавленное ко второму тайму время Хесус Навас заменил Ямаля, которого трибуны « » проводили овациями.