Энрике об овациях для Ямаля на «Бернабеу»: «Болельщики «Реала» аплодировали 16-летнему игроку извечного соперника – это очень приятно и обнадеживающе»
Луис Энрике высказался о том, что болельщики «Реала» поддержали Ламина Ямаля.
16-летний полузащитник сыграл за сборную Испании в матче с Бразилией (3:3) и принял участие во всех трех голевых ситуациях. Футболист «Барселоны» удостоился оваций на «Сантьяго Бернабеу».
«Мне понравилось, что болельщики «Мадрида» аплодировали игроку «Барселоны», когда он играл за сборную Испании. Это было очень приятно.
Очень приятная и обнадеживающая деталь: они аплодировали 16-летнему игроку извечного соперника», – сказал главный тренер «ПСЖ», ранее работавший в «Барселоне».
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