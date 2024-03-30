Энрике об овациях для Ямаля на «Бернабеу»: «Болельщики «Реала» аплодировали 16-летнему игроку извечного соперника – это очень приятно и обнадеживающе»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу болельщики Луис Энрике Ламин Ямаль Футбол

Луис Энрике высказался о том, что болельщики «Реала» поддержали Ламина Ямаля.

16-летний полузащитник сыграл за сборную Испании в матче с Бразилией (3:3) и принял участие во всех трех голевых ситуациях. Футболист «Барселоны» удостоился оваций на «Сантьяго Бернабеу».

«Мне понравилось, что болельщики «Мадрида» аплодировали игроку «Барселоны», когда он играл за сборную Испании. Это было очень приятно.

Очень приятная и обнадеживающая деталь: они аплодировали 16-летнему игроку извечного соперника», – сказал главный тренер «ПСЖ», ранее работавший в «Барселоне». 

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48 комментариев
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Ответ ISkO
Причём тут Реал если играла сборная Испании и на стадионе были её болельщики
Когда освистали Морату, то это болелы Реала, а когда аплодировали Ямалю, то болельщики Реала не при чем🤣 бчк в своем стиле
+57
-13
+44
Лучо бы лучше удивлялся, если бы подобное произошло на Камп Ноу. На Бернабеу умеют аплодировать талантам и яркой игре принципиального соперника (Роналдиньо, Иньесте) в отличии от реакции провинции.
+54
-23
+31
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
Касильяс сделал не меньше Иньесты, а то, что делал Зидан Рональдиньо и не снилось.
+51
-24
+27
Ответ Bazilic
А кто из игроков Реала показывал на Камп Ноу хоть что-то близкое к футболу Месси и Рональдиньо на Бернабеу?
Бензема сделал хет трик,но какой нибудь игрок Реала хоть пента трик оформит,как говорил Уткин "у болельщиков Барсы кишка тонка аплодировать.."игроку Мадрида
+15
-2
+13
Ответ беда504
так реал Опладировал и Месси и Рональдиньо а на камп Ноу такого не было))
че то я не помню когда Месси аплодировали на Бернабеу?
+10
-1
+9
так реал Опладировал и Месси и Рональдиньо а на камп Ноу такого не было))
+17
-11
+6
Это матч сборной! Не путайте!
+9
-3
+6
Ответ alberto-m
Я не понимаю, откуда такая уверенность ,что аплодировали, только болельщики Мадрида 🤔🤔🤔🤔Что за глупость🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Не, ну когда свистят кому-то, так сразу обвиняем болел Реала. Как аплодируют - "откуда такая уверенность".
+8
-2
+6
Ответ aidos_1979
Ну например усадил в лужу весь состав реала на бернабеу в легендарном разгроме 0-3, когда весь стадион аплодировал ему стоя)
Это даже с хет-триком Бензема на камп ноу не сравнимо. А с Зиданом его сравнивать будет только больной на голову. Хотя тебе простительно, когда Зидан завершил карьеру, ты увлекался сворачиванием шариков из козявок.
+10
-6
+4
Ответ Bazilic
Но легендой и культовой личностью стал для Барсы
Культовой личностью он не был нигде
+6
-3
+3
Ответ Raul14
"Когда блистал Роналдиньо, ему аплодировал Бернабеу. А вот сегодня у Камп Ноу кишка тонка поаплодировать Криштиану Роналду." © Уткин
Потому что Роналдинью именно блистал, а Роналду просто забивал. Это разное. Посмотри на голы Роналдинью в том Классико. Это космос
+2
0
+2
Ответ Bazilic
А кто из игроков Реала показывал на Камп Ноу хоть что-то близкое к футболу Месси и Рональдиньо на Бернабеу?
Фигу😁
+2
0
+2
Вот не надоедает людям сраться даже под такими новостями )
+2
0
+2
Ответ Barry
Луис Энрике поиграл за оба извечных соперника.
Но легендой и культовой личностью стал для Барсы
+5
-3
+2
Ответ Abdul Aziz
Фигу😁
Ну ты не борщи )))
+1
0
+1
Ответ Mr-Apelsin Friend
Месси через матч хет-трик оформлял, что с того?
Фантазер
+1
0
+1
Ответ Игорь Климов
Точнее сказать, что это испанские болельщики аплодировали своему игроку сборной Испании, и естественно среди них были болельщики Реала.
большинство
+1
0
+1
а почему бы и нет, если игрок заслуживает оваций
+1
0
+1
Ответ Игорь Климов
Рауль признан величайшей семёркой Реала.
1 - Лучо
2 - Криш
3 - Рауль
+2
-1
+1
Ответ Abdul Aziz
Потому что Роналдинью именно блистал, а Роналду просто забивал. Это разное. Посмотри на голы Роналдинью в том Классико. Это космос
Это ты так решил?))
0
0
0
Ответ Bazilic
Но легендой и культовой личностью стал для Барсы
Да, как Фигу не костерят)
+2
-2
0
Ответ aidos_1979
Интересно что такое мог сделать Зидан, что не смог бы Рональлинью?) Но вот то что делал Ронни, ни один игрок реала не повторит!))
Что делала Касильяс, ни один вратарь Барсы не смог и не сможет...
+3
-3
0
Ответ Нефанатик
Интересно что делал ронни что не мог ни один игрок Реала? Ну кроме подделки документов
Ну например усадил в лужу весь состав реала на бернабеу в легендарном разгроме 0-3, когда весь стадион аплодировал ему стоя)
+7
-7
0
Ответ беда504
так реал Опладировал и Месси и Рональдиньо а на камп Ноу такого не было))
Бчк больше чем комплексы. У них духа не хватит на подобное
0
0
0
Луис Энрике поиграл за оба извечных соперника.
0
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