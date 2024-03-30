Энрике об овациях для Ямаля на «Бернабеу»: «Болельщики «Реала» аплодировали 16-летнему игроку извечного соперника – это очень приятно и обнадеживающе»

Луис Энрике высказался о том, что болельщики «Реала» поддержали Ламина Ямаля.

16-летний полузащитник сыграл за сборную в матче с Бразилией (3:3) и принял участие во всех трех голевых ситуациях. Футболист «Барселоны» удостоился оваций на «Сантьяго Бернабеу».

«Мне понравилось, что болельщики « » аплодировали игроку «Барселоны», когда он играл за сборную Испании. Это было очень приятно.

Очень приятная и обнадеживающая деталь: они аплодировали 16-летнему игроку извечного соперника», – сказал главный тренер « », ранее работавший в «Барселоне».