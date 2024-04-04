Ямаль о выступлении на Евро-2024 и Олимпиаде: «Это было бы нелогично – я стараюсь не перегружать себя. Но если будет нужно, я поеду»

Ламин Ямаль высказался о возможности поучаствовать в Евро-2024 и Олимпиаде.

Оба турнира пройдут летом этого года.

– Летом пройдет эмоциональный чемпионат Европы. Если у тебя не будет травм и тебя вызовут на Олимпиаду после этого, ты согласишься?

– Было бы нелогично выступать на обоих турнирах, потому что, в конце концов, с самого начала я старался не перегружать себя и не играть слишком много, и не было бы смысла выступать на обоих турнирах. Но, конечно, если будет нужно, я поеду. В конце концов, играть за Испанию – это мечта.

– Но если бы это зависело от тебя, ты бы отказался от участия в Играх?

– Это еще зависит от того, как пройдет чемпионат Европы, но я думаю, что самым важным будет именно он.

– Может ли фактор Педри и то, что произошло с ним в результате чрезмерного количества матчей в 2021 году, повлиять на твои нынешние планы?

– Это пример того, что может произойти, потому что это единственный подобный случай на моей памяти, – сказал 16-летний вингер «Барселоны».

Ямаля могут вызвать на Евро-2024 и на Олимпиаду. «Барселона» опасается повторения ситуации с Педри