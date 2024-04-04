Ямаль о выступлении на Евро-2024 и Олимпиаде: «Это было бы нелогично – я стараюсь не перегружать себя. Но если будет нужно, я поеду»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу олимпийская сборная Испании Олимпийский футбольный турнир Педри Евро-2024 Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль высказался о возможности поучаствовать в Евро-2024 и Олимпиаде.

Оба турнира пройдут летом этого года. 

– Летом пройдет эмоциональный чемпионат Европы. Если у тебя не будет травм и тебя вызовут на Олимпиаду после этого, ты согласишься?

– Было бы нелогично выступать на обоих турнирах, потому что, в конце концов, с самого начала я старался не перегружать себя и не играть слишком много, и не было бы смысла выступать на обоих турнирах. Но, конечно, если будет нужно, я поеду. В конце концов, играть за Испанию – это мечта.

– Но если бы это зависело от тебя, ты бы отказался от участия в Играх?

– Это еще зависит от того, как пройдет чемпионат Европы, но я думаю, что самым важным будет именно он. 

– Может ли фактор Педри и то, что произошло с ним в результате чрезмерного количества матчей в 2021 году, повлиять на твои нынешние планы?

– Это пример того, что может произойти, потому что это единственный подобный случай на моей памяти, – сказал 16-летний вингер «Барселоны». 

Ямаля могут вызвать на Евро-2024 и на Олимпиаду. «Барселона» опасается повторения ситуации с Педри

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6 комментариев
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Парнишка с мозгами
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Ответ corazon blanco
Ну на Евро безусловно поедет, но Олимпиаду стоит пропускать, не тот турнир чтобы рисковать, пропускать всю предсезонку и вкатываться в турнир. Нужно беречь себя, примеры Педри и Фати перед глазами.
Да хватит Фати ради плюсиков(не ты конкретно)везде пихать ! Фати получил травму в жестком стыке,а не из-за переизбытка игр
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Дураки учатся на своих ошибках, а умные — на чужих.

Пока Ямаль производит впечатление умного и адекватного человека
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Ну на Евро безусловно поедет, но Олимпиаду стоит пропускать, не тот турнир чтобы рисковать, пропускать всю предсезонку и вкатываться в турнир. Нужно беречь себя, примеры Педри и Фати перед глазами.
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Ответ wadwill13
жёсткие стыки это всегда твоя физическая форма. если предел мышц или связок потрачен то либо этот стык либо 5 лёгких и будет надрыв это логично и обычное дело.
В этом что то есть конечно,но стыки тоже бывают разными! Можно быть на 100% быть в физической форме,но всё равно порваться! Я хоть и не проф спортсмен,но играл на достаточно высоком уровне! И два раза рвал кресты на обеих ногах… в первом случае мне было 20 и был в отличной форме,но всё равно сломали жестко! Во втором случае,уже 32 и сам чувствовал слабость…. И легкий стык порвал связку
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