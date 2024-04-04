«Челси» предложил Лукаку саудовцам. «Синие» хотят 60 млн евро за трансфер форварда (Саша Тавольери)

«Челси» хочет расстаться с Ромелу Лукаку.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, лондонский клуб связался с Федерацией футбола Саудовской Аравии, предложив услуги бельгийского нападающего.

«Синие» прилагают усилия, чтобы максимизировать доходы от продажи игроков этим летом, чтобы соответствовать финансовым правилам . « » хочет получить компенсацию за трансфер и избавиться от необходимости выплачивать ему зарплату.

Изначально лондонцы запросили за переход игрока в саудовскую лигу 60 миллионов евро, но могут согласиться отпустить его примерно за 40 млн.

Текущий сезон Ромелу проводит в «Роме» на правах аренды. Римский клуб рассмотрит возможность выкупа форварда только в том случае, если гарантирует себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

В текущем сезоне Серии А 30-летний футболист провел 27 матчей, отличившись 10 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.