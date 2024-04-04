«Челси» предложил Лукаку саудовцам. «Синие» хотят 60 млн евро за трансфер форварда (Саша Тавольери)

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Ромелу Лукаку Футбол

«Челси» хочет расстаться с Ромелу Лукаку.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, лондонский клуб связался с Федерацией футбола Саудовской Аравии, предложив услуги бельгийского нападающего. 

«Синие» прилагают усилия, чтобы максимизировать доходы от продажи игроков этим летом, чтобы соответствовать финансовым правилам АПЛ. «Челси» хочет получить компенсацию за трансфер Лукаку и избавиться от необходимости выплачивать ему зарплату. 

Изначально лондонцы запросили за переход игрока в саудовскую лигу 60 миллионов евро, но могут согласиться отпустить его примерно за 40 млн. 

Текущий сезон Ромелу проводит в «Роме» на правах аренды. Римский клуб рассмотрит возможность выкупа форварда только в том случае, если гарантирует себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. 

В текущем сезоне Серии А 30-летний футболист провел 27 матчей, отличившись 10 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Думаю, продадут за 20-40 млн максимум, еще и в рассрочку. И будут довольны, собственно.
+3
-1
+2
Ответ los merengues
Думаю, продадут за 20-40 млн максимум, еще и в рассрочку. И будут довольны, собственно.
Сейчас практически все трансферы в рассрочку
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий