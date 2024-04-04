«Челси» предложил Лукаку саудовцам. «Синие» хотят 60 млн евро за трансфер форварда (Саша Тавольери)
«Челси» хочет расстаться с Ромелу Лукаку.
Как сообщает журналист Саша Тавольери, лондонский клуб связался с Федерацией футбола Саудовской Аравии, предложив услуги бельгийского нападающего.
«Синие» прилагают усилия, чтобы максимизировать доходы от продажи игроков этим летом, чтобы соответствовать финансовым правилам АПЛ. «Челси» хочет получить компенсацию за трансфер Лукаку и избавиться от необходимости выплачивать ему зарплату.
Изначально лондонцы запросили за переход игрока в саудовскую лигу 60 миллионов евро, но могут согласиться отпустить его примерно за 40 млн.
Текущий сезон Ромелу проводит в «Роме» на правах аренды. Римский клуб рассмотрит возможность выкупа форварда только в том случае, если гарантирует себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
В текущем сезоне Серии А 30-летний футболист провел 27 матчей, отличившись 10 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.