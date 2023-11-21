«Рома» выкупит Лукаку за 37 млн фунтов летом, если у него не будет спадов. Зарплату придется снизить в 2 раза (Evening Standard)

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку деньги Футбол

«Челси» надеется, что сможет продать Ромелу Лукаку летом.

Нападающий забил 9 голов в 14 матчах этого сезона за «Рому», а позавчера оформил покер в игре квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Азербайджана (5:0).

Несмотря на такую форму, «Челси» все равно хочет продать Лукаку летом, пишет Evening Standard. Лондонский клуб хочет купить нового нападающего либо зимой, либо летом.

«Челси» установил цену на Лукаку – за него хотят 37 млн фунтов (около 42 млн евро). «Рома» готова столько заплатить, если Ромелу продолжит хорошо играть. Тренер римлян Жозе Моуринью поддержит выкуп Лукаку. При этом, как отмечается, португалец может уйти из «Ромы» летом.

Ради полноценного перехода в «Рому» Лукаку придется снизить зарплату как минимум в 2 раза. Он по-прежнему остается самым высокооплачиваемым игроком «Челси», его зарплата – 325 тысяч фунтов в неделю.

Статистику 30-летнего форварда, за которого «Челси» заплатил 115 млн евро летом 2021 года, можно найти здесь.

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12 комментариев

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Семён Жуйло
Спад будет сразу после выкупа.
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KeriLLo
Интересно, если Рома готова будет в итоге его выкупить Лукаку опять игнорить будет?
+8
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Максим Табаран
ценник адекватный, надеюсь, что выкупят
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Spartakus 1984
Летом будет вести переговоры с Лацио
+4
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ta-tosha
Выкупит. Осталось только придумать, где взять 37М фунтов :)))))
+2
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KMR
Какой процент уйдет сборной Азербайджана?
+1
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Христиан Юла
Большой Рома забил четыре Азербайджану и вполне способен стать четвёртым футболистом в истории, кто забил 100 и более голов за национальную сборную.
+1
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Христиан Юла
Ответ ta-tosha
Выкупит. Осталось только придумать, где взять 37М фунтов :)))))
Л. Федун одолжит. Ему это выгодно.
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.ru
по полтора ляма за дюйм... практически
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Юрий Доронин
Пожалуйста, пусть всё получиться и его продажа выгорит.
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Тухель
Челси в последнее время везет нереально. И со Шпорами повезло и с Арсеналом отчасти и вот это шикарная новость, да даже ничья Италии с Украиной для Челси это хорошо, чем меньше игроков Челси будет на Евро тем лучше.
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