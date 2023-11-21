«Рома» выкупит Лукаку за 37 млн фунтов летом, если у него не будет спадов. Зарплату придется снизить в 2 раза (Evening Standard)
«Челси» надеется, что сможет продать Ромелу Лукаку летом.
Нападающий забил 9 голов в 14 матчах этого сезона за «Рому», а позавчера оформил покер в игре квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Азербайджана (5:0).
Несмотря на такую форму, «Челси» все равно хочет продать Лукаку летом, пишет Evening Standard. Лондонский клуб хочет купить нового нападающего либо зимой, либо летом.
«Челси» установил цену на Лукаку – за него хотят 37 млн фунтов (около 42 млн евро). «Рома» готова столько заплатить, если Ромелу продолжит хорошо играть. Тренер римлян Жозе Моуринью поддержит выкуп Лукаку. При этом, как отмечается, португалец может уйти из «Ромы» летом.
Ради полноценного перехода в «Рому» Лукаку придется снизить зарплату как минимум в 2 раза. Он по-прежнему остается самым высокооплачиваемым игроком «Челси», его зарплата – 325 тысяч фунтов в неделю.
Статистику 30-летнего форварда, за которого «Челси» заплатил 115 млн евро летом 2021 года, можно найти здесь.
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