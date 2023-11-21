«Рома» выкупит Лукаку за 37 млн фунтов летом, если у него не будет спадов. Зарплату придется снизить в 2 раза (Evening Standard)

«Челси» надеется, что сможет продать Ромелу Лукаку летом.

Нападающий забил 9 голов в 14 матчах этого сезона за «Рому», а позавчера оформил покер в игре квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Азербайджана (5:0).

Несмотря на такую форму, «Челси» все равно хочет продать Лукаку летом, пишет Evening Standard. Лондонский клуб хочет купить нового нападающего либо зимой, либо летом.

«Челси» установил цену на Лукаку – за него хотят 37 млн фунтов (около 42 млн евро). « » готова столько заплатить, если продолжит хорошо играть. Тренер римлян Жозе Моуринью поддержит выкуп Лукаку. При этом, как отмечается, португалец может уйти из «Ромы» летом.

Ради полноценного перехода в «Рому» Лукаку придется снизить зарплату как минимум в 2 раза. Он по-прежнему остается самым высокооплачиваемым игроком «Челси», его зарплата – 325 тысяч фунтов в неделю.

Статистику 30-летнего форварда, за которого « » заплатил 115 млн евро летом 2021 года, можно найти здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?