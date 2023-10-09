«Челси» готов продать Лукаку за 37 млн фунтов летом 2024 года. Между ними есть договоренность
Ромелу Лукаку может быть продан примерно за 37 млн фунтов.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» готов отпустить форварда за такие деньги летом 2024 года. Между ними есть договоренность на этот счет.
Сейчас бельгиец выступает за «Рому» на правах аренды и забил 5 голов за 6 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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