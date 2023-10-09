«Челси» готов продать Лукаку за 37 млн фунтов летом 2024 года. Между ними есть договоренность

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку деньги Фабрицио Романо Футбол

Ромелу Лукаку может быть продан примерно за 37 млн фунтов.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» готов отпустить форварда за такие деньги летом 2024 года. Между ними есть договоренность на этот счет.

Сейчас бельгиец выступает за «Рому» на правах аренды и забил 5 голов за 6 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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Акира_1
Ответ Fazy10
да кому он нужен Господи
По меркм Сериала он топ нападающий. Им он и нужен
+22
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мимоКрокодил
Ответ Fazy10
да кому он нужен Господи
Игрок забивает 7 мячей за 8 игр. Интересно кому он такой нужен??? Вопрос риторический
+18
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+18
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Morning Again
Не был бы Ромелу таким глупым и был бы более стабильным при изменчивых внешних обстоятельствах - мог бы стать легендой одного из клубов, за которые он играл.
+17
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Tun
Гастроли продолжаются) самый лакомый игрок для агентов за всю историю
+7
0
+7
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Liquidozz
Ответ Morning Again
Не был бы Ромелу таким глупым и был бы более стабильным при изменчивых внешних обстоятельствах - мог бы стать легендой одного из клубов, за которые он играл.
Он и был легендой эвертона
+5
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Андрей
Ответ мимоКрокодил
Игрок забивает 7 мячей за 8 игр. Интересно кому он такой нужен??? Вопрос риторический
забил как весь челси +-
+2
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Назар Игорь
Ответ Morning Again
Не был бы Ромелу таким глупым и был бы более стабильным при изменчивых внешних обстоятельствах - мог бы стать легендой одного из клубов, за которые он играл.
А клубов этих было ровным счëтом 10, в среднем около 2 сезонов за каждый клуб. Не каждый может похвастаться такой статистикой. А болельщики МЮ его любили, кричалка даже была - " У нашего Лукаку пенис 50 дюймов".
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Morning Again
Ответ Liquidozz
Он и был легендой эвертона
Сложно назвать легендой игрока отыгравшего за клуб всего 4 сезона. В Эвертоне на статус легенды больше претендуют такие игроки как, например, Лейтон Бейнс, Стивен Пиенар, Тим Кэйхилл, Фил Ягелка, Тим Ховард. Да тот же Микель Артета скорее будет называться легендой Эвертона чем Лукаку.
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Локоть Артеста
А ведь он сейчас пригодился бы в Челси.
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alexmixer9
Если бы не беды с башкой, мог бы быть топ форвардом
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Олег Кондратов
Неужели хоселу лучше что его даже рассматривать не хотят в Мадриде
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Зизуха
Ответ Morning Again
Не был бы Ромелу таким глупым и был бы более стабильным при изменчивых внешних обстоятельствах - мог бы стать легендой одного из клубов, за которые он играл.
он и так легенда Андерлехта ))
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Итачи Учиха
Ответ Morning Again
Сложно назвать легендой игрока отыгравшего за клуб всего 4 сезона. В Эвертоне на статус легенды больше претендуют такие игроки как, например, Лейтон Бейнс, Стивен Пиенар, Тим Кэйхилл, Фил Ягелка, Тим Ховард. Да тот же Микель Артета скорее будет называться легендой Эвертона чем Лукаку.
Коулмена забыл. Да и Пикфорд через года два уже сможет называть себя легендой за выслугу лет
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Born is the King
Ответ Tun
Гастроли продолжаются) самый лакомый игрок для агентов за всю историю
Джанго от футбола
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Direct free kick
Ответ Tun
Гастроли продолжаются) самый лакомый игрок для агентов за всю историю
А когда-то считалось, что за Робби Кина много платят
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Tun
Ответ Direct free kick
А когда-то считалось, что за Робби Кина много платят
Сейчас бы за праймового Кина меньше сотки предложить постеснялись
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Ман Сити требл
Кому он нужен в 31 год за 40 млн евро 🤦‍♂️
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Грозовая Тень
Продать, чтобы потом снова купить
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Direct free kick
Летом 2024 надо обменять Абрахама на Лукаку
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