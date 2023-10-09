«Челси» готов продать Лукаку за 37 млн фунтов летом 2024 года. Между ними есть договоренность

Ромелу Лукаку может быть продан примерно за 37 млн фунтов.

Как утверждает инсайдер , « » готов отпустить форварда за такие деньги летом 2024 года. Между ними есть договоренность на этот счет.

Сейчас бельгиец выступает за «Рому» на правах аренды и забил 5 голов за 6 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию