«Ньюкасл» готов купить Лукаку у «Челси» за 38 млн евро, но Ромелу сомневается и хочет игрой на Евро привлечь другие клубы (Voetbalkrant)

Теги Рома Челси Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Бельгии по футболу возможные трансферы Ромелу Лукаку деньги Евро-2024 Футбол

«Ньюкасл» готов выкупить Ромелу Лукаку.

Как передает Voetbalkrant, «Рома» вряд ли сможет себе позволить выкуп арендованного у «Челси» форварда за требуемые 38 млн евро, а вот «сороки» готовы заплатить эту сумму и видят в бельгийце идеального лидера атаки.

При этом сам Лукаку сомневается в том, что «Ньюкасл» – лучший вариант для него. Форвард надеется, что успешное выступление на Евро-2024 поможет привлечь другие клубы.

В текущем сезоне 30-летний нападающий забил 6 голов за 11 туров Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев
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Какие другие клубы
Саудовские?
Ни одному суперклубу он не нужен даже если на Евро 10 голов забьет. Весной будет уже 31.

Рома, Сороки хороший вариант. Чуть ли не лучший, кажется.
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Какая же капризная Лукака
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Не другие клубы, а конкретный клуб, за который Лукаку с детства.
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На ЧМ уже привлек
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Ответ Mykytka
Какие другие клубы Саудовские? Ни одному суперклубу он не нужен даже если на Евро 10 голов забьет. Весной будет уже 31. Рома, Сороки хороший вариант. Чуть ли не лучший, кажется.
Да тут не в возрасте дело
Кейну вон в этом сезоне уже 31 будет
И баварию не шибко смутил этот факт
Просто Лукаку сам по себе не топ форвард
Неплохой,и то специфический игрок
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Ромелу в Чебаркуль!)
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Ответ SergioRamos92
Да тут не в возрасте дело Кейну вон в этом сезоне уже 31 будет И баварию не шибко смутил этот факт Просто Лукаку сам по себе не топ форвард Неплохой,и то специфический игрок
Тоже согласен.
Просто кому-то возврата не помеха(Кейн, Лева, Бенз, Криш), а кому-то уже вопросы.
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Ответ SergioRamos92
Да тут не в возрасте дело Кейну вон в этом сезоне уже 31 будет И баварию не шибко смутил этот факт Просто Лукаку сам по себе не топ форвард Неплохой,и то специфический игрок
Лукаку вполне возможно, что переписанный, так ещё и начал рано (о нём знали уже в 16 лет), Кейн же как раз на старте не феерил особо и выстрелил после 20-ти, поэтому Ромелу может уже скоро (годикам к 33-34) с футболом закончить, тем более с его-то массой и мышечными травмами, а также лодыжками.
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Ответ леннорыч-абрамович
Не другие клубы, а конкретный клуб, за который Лукаку с детства.
Сатурн ?
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Кажется колдун Вуду снова в деле
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Пусть валит к Арабам и завершит карьеру в сборной.
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Звучит как утка. Зачем Ньюкаслу третий игрок на позицию за такие деньги? Это как третьего вратаря покупать за тридцатку.
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МЮ его надо брать, вместо Онаны
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Ответ Акира_1
Какая же капризная Лукака
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Ответ Антон Борисов
Ромелу в Чебаркуль!)
А потом в ЦСКА?
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Ответ vadi-lee
А потом в ЦСКА?
Ахах) ну да) в хоккейный =D
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