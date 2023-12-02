«Ньюкасл» готов купить Лукаку у «Челси» за 38 млн евро, но Ромелу сомневается и хочет игрой на Евро привлечь другие клубы (Voetbalkrant)
«Ньюкасл» готов выкупить Ромелу Лукаку.
Как передает Voetbalkrant, «Рома» вряд ли сможет себе позволить выкуп арендованного у «Челси» форварда за требуемые 38 млн евро, а вот «сороки» готовы заплатить эту сумму и видят в бельгийце идеального лидера атаки.
При этом сам Лукаку сомневается в том, что «Ньюкасл» – лучший вариант для него. Форвард надеется, что успешное выступление на Евро-2024 поможет привлечь другие клубы.
В текущем сезоне 30-летний нападающий забил 6 голов за 11 туров Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Саудовские?
Ни одному суперклубу он не нужен даже если на Евро 10 голов забьет. Весной будет уже 31.
Рома, Сороки хороший вариант. Чуть ли не лучший, кажется.
Кейну вон в этом сезоне уже 31 будет
И баварию не шибко смутил этот факт
Просто Лукаку сам по себе не топ форвард
Неплохой,и то специфический игрок
Просто кому-то возврата не помеха(Кейн, Лева, Бенз, Криш), а кому-то уже вопросы.