«Ньюкасл» готов купить Лукаку у «Челси» за 38 млн евро, но Ромелу сомневается и хочет игрой на Евро привлечь другие клубы (Voetbalkrant)

«Ньюкасл» готов выкупить Ромелу Лукаку.

Как передает Voetbalkrant, « » вряд ли сможет себе позволить выкуп арендованного у « » форварда за требуемые 38 млн евро, а вот «сороки» готовы заплатить эту сумму и видят в бельгийце идеального лидера атаки.

При этом сам сомневается в том, что « » – лучший вариант для него. Форвард надеется, что успешное выступление на поможет привлечь другие клубы.

В текущем сезоне 30-летний нападающий забил 6 голов за 11 туров Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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