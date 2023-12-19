Нуньес, Рюдигер, Лукаку, Мэддисон, Мората, Меньян, Дэвис, Ди Мария – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 71-го по 100-е

The Guardian составила список 100 лучших футболистов 2023 года.

Английская газета опубликовала список игроков, занявших место с 100-го по 71-е. Полностью рейтинг объявят в пятницу.

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.

Рейтинг лучших футболистов года по версии The Guardian, места с 100-го по 71-е:

100. , «Интер»;

99. -Эмери, «ПСЖ»;

98. , « »;

97. , «Интер»;

96. Альфонсо Дэвис, «Бавария»;

95. Тео Эрнандес, «Милан»;

94. Марцело Брозович, «Аль-Наср»;

93. Гранит Джака, «Байер»;

92. Рияд Марез, «Аль-Ахли»;

91. Антонио Рюдигер, «Реал»;

90. Лои Опенда, «РБ Лейпциг»;

89. Ян Облак, «Атлетико»;

88. Кристиан Ромеро, «Тоттенхэм»;

87. Александер Исак, «Ньюкасл»;

86. Орельен Тчуамени, «Реал»;

85. Габриэл Жезус, «Арсенал»;

84. Майк Меньян, «Милан»;

83. Анхель Ди Мария, «Бенфика»;

82. Энцо Фернандес, «Челси»;

81. Давид Алаба, «Реал»;

80. Ромелу Лукаку, «Рома»;

79. Алессандро Бастони, «Интер»;

78. Дарвин Нуньес, «Ливерпуль»;

77. Джеймс Мэддисон, «Тоттенхэм»;

76. Рандаль Коло-Муани, «ПСЖ»;

75. Сантьяго Хименес, «Фейеноорд»;

74. Алекс Гримальдо, «Байер»;

73. Альваро Мората, «Атлетико»;

72. Серу Гирасси, «Штутгарт»;

71. Каору Митома, «Брайтон».

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