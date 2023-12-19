Нуньес, Рюдигер, Лукаку, Мэддисон, Мората, Меньян, Дэвис, Ди Мария – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 71-го по 100-е

Теги Бавария Байер Штутгарт ПСЖ Интер Рома Милан Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика высшая лига Нидерланды Фейеноорд Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Тоттенхэм Анхель Ди Мария высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Брайтон Ромелу Лукаку Давид Алаба Гранит Джака Ян Облак Аль-Ахли Джидда Альваро Мората РБ Лейпциг Антонио Рюдигер Алекс Гримальдо Марцело Брозович Майк Меньян Рияд Марез Тео Эрнандес Серу Гирасси Джеймс Мэддисон Дензел Думфрис Маркус Тюрам Габриэл Жезус Олли Уоткинс Александер Исак Альфонсо Дэвис Кристиан Ромеро Лои Опенда Алессандро Бастони Рандаль Коло-Муани Орельен Тчуамени Дарвин Нуньес Сантьяго Хименес Энцо Фернандес Каору Митома Уоррен Заир-Эмери Футбол

The Guardian составила список 100 лучших футболистов 2023 года.

Английская газета опубликовала список игроков, занявших место с 100-го по 71-е. Полностью рейтинг объявят в пятницу.

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.

Рейтинг лучших футболистов года по версии The Guardian, места с 100-го по 71-е:

100. Маркус Тюрам, «Интер»;

99. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ»;

98. Олли Уоткинс, «Астон Вилла»;

97. Дензел Думфрис, «Интер»;

96. Альфонсо Дэвис, «Бавария»;

95. Тео Эрнандес, «Милан»;

94. Марцело Брозович, «Аль-Наср»;

93. Гранит Джака, «Байер»;

92. Рияд Марез, «Аль-Ахли»;

91. Антонио Рюдигер, «Реал»;

90. Лои Опенда, «РБ Лейпциг»;

89. Ян Облак, «Атлетико»;

88. Кристиан Ромеро, «Тоттенхэм»;

87. Александер Исак, «Ньюкасл»;

86. Орельен Тчуамени, «Реал»;

85. Габриэл Жезус, «Арсенал»;

84. Майк Меньян, «Милан»;

83. Анхель Ди Мария, «Бенфика»;

82. Энцо Фернандес, «Челси»;

81. Давид Алаба, «Реал»;

80. Ромелу Лукаку, «Рома»;

79. Алессандро Бастони, «Интер»;

78. Дарвин Нуньес, «Ливерпуль»;

77. Джеймс Мэддисон, «Тоттенхэм»;

76. Рандаль Коло-Муани, «ПСЖ»;

75. Сантьяго Хименес, «Фейеноорд»;

74. Алекс Гримальдо, «Байер»;

73. Альваро Мората, «Атлетико»;

72. Серу Гирасси, «Штутгарт»;

71. Каору Митома, «Брайтон».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
«Среди прочих в жюри попали …, Томас Хитцльспергер…» я кажется догадываюсь кто будет на первом месте
+7
-2
+5
Джака, Гримальдо, и Опенда по любому должны быть выше. Заир ещё ладно, но в этом сезоне он лучший в ПСЖ.
+5
-3
+2
Ильюка вместо награждения "клоунов-стримеров" оказался в рейтинге лучших игроков года от The Guardian, настоящий МЧС
+2
-1
+1
как Тэо Эрнандес может быть на 95 месте в этом рейтинге
0
0
0
А кто лучший по версии Бурда Моден?
0
0
0
Мэд хорош
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий