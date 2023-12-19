Нуньес, Рюдигер, Лукаку, Мэддисон, Мората, Меньян, Дэвис, Ди Мария – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 71-го по 100-е
The Guardian составила список 100 лучших футболистов 2023 года.
Английская газета опубликовала список игроков, занявших место с 100-го по 71-е. Полностью рейтинг объявят в пятницу.
Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.
Рейтинг лучших футболистов года по версии The Guardian, места с 100-го по 71-е:
100. Маркус Тюрам, «Интер»;
99. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ»;
98. Олли Уоткинс, «Астон Вилла»;
97. Дензел Думфрис, «Интер»;
96. Альфонсо Дэвис, «Бавария»;
95. Тео Эрнандес, «Милан»;
94. Марцело Брозович, «Аль-Наср»;
93. Гранит Джака, «Байер»;
92. Рияд Марез, «Аль-Ахли»;
91. Антонио Рюдигер, «Реал»;
90. Лои Опенда, «РБ Лейпциг»;
89. Ян Облак, «Атлетико»;
88. Кристиан Ромеро, «Тоттенхэм»;
87. Александер Исак, «Ньюкасл»;
86. Орельен Тчуамени, «Реал»;
85. Габриэл Жезус, «Арсенал»;
84. Майк Меньян, «Милан»;
83. Анхель Ди Мария, «Бенфика»;
82. Энцо Фернандес, «Челси»;
81. Давид Алаба, «Реал»;
80. Ромелу Лукаку, «Рома»;
79. Алессандро Бастони, «Интер»;
78. Дарвин Нуньес, «Ливерпуль»;
77. Джеймс Мэддисон, «Тоттенхэм»;
76. Рандаль Коло-Муани, «ПСЖ»;
75. Сантьяго Хименес, «Фейеноорд»;
74. Алекс Гримальдо, «Байер»;
73. Альваро Мората, «Атлетико»;
72. Серу Гирасси, «Штутгарт»;
71. Каору Митома, «Брайтон».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре