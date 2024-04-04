Горшков о россиянах «Зенита» и «Спартака»: «Не думаю, что спартаковские лучше, но зенитовские не имеют игровой практики в основном составе»

Александр Горшков высказался о россиянах «Зенита» и «Спартака».

«Зенит» обыграл «Спартак» в первом полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 2:1.

После матча полузащитник «Спартака» заявил, что российские игроки « » готовы лучше, чем российские игроки «Зенита».

– Не думаю, что спартаковские российские игроки лучше зенитовских. Тут вопрос в другом, российские футболисты «Зенита» не имеют игровой практики в основном составе. Возможно, поэтому такую параллель провести можно только в контексте того, что у петербуржцев нет необходимого игрового тонуса.

– Соответствуют ли Коваленко с Ахметовым уровню «Зенита»?

– В составе сине-бело-голубых собраны очень сильные иностранцы, но для глубины состава, ротации, лимита нужны хорошие российские игроки.

В прошедшей кубковой встрече со «Спартаком» у «Зенита» была серьезная ротация, не было большей части основных футболистов в стартовом составе, с этим, наверное, можно связать тот факт, что мы увидели два совершенно разных тайма.

Конечно, ближайшие резервисты должны быть мотивированы, но мы уже в который раз видим, что без игровой практики, люди не очень хорошо выглядят на футбольном поле.

«Спартак» в первом тайме был лучше, они были активнее и превосходили «Зенит» во многих аспектах игры. Я это связываю тем, что с начала встречи мы не увидели сильнейших питерских легионеров, – сказал бывший игрок « » .