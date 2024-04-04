Директор РПЛ Мележиков против игроков с судимостью в лиге: «Я согласен с Алаевым, но объяснять в деталях не стану»

Евгений Мележиков согласен с мнением главы РПЛ, касаемо игроков с судимостью.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев высказался против выступления в российской лиге игроков, имеющих проблемы с законом.

– Алаев говорил, что РПЛ – это не лига для игроков с непогашенной судимостью. Как вы к этому относитесь? Есть истории Томпсона, Влута, Промеса.

– Комментировать слова президента лиги не буду, это некорректно. Я согласен с президентом, но объяснять в деталях не стану, – сказал исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков, ранее работавший в «Спартаке».

Напомним, что полузащитник «Спартака» арестован в ОАЭ и в настоящее время находится в дубайской тюрьме.

Защитнику « » в Чили предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, заявившей, что футболист избил ее и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Нападающего « » признали виновным в совершении ДТП в нетрезвом виде и приговорили к 2,5 годам колонии в Нидерландах.

Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков о назначении в РПЛ: «Свои личные предпочтения засуну глубоко-глубоко. Я должен быть равно приближен ко всем клубам лиги»