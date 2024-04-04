Зобнин о «Зените»: «Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими. Без обид питерским – мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее»

Роман Зобнин сравнил российских игроков «Зенита» и «Спартака».

« » проиграл «Зениту» на своем поле (1:2) в первом полуфинале Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Дублем за «Зенит» отметился бразилец Педро, за «Спартак» забил костариканец Манфред Угальде.



– Какой игрок «Спартака» мог бы заиграть в европейском клубе, кроме вас?

– Меня радует, что в «Спартаке» играют русские ребята. Это очень важно. Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими русскими ребятами.

Без обид питерским ребятам. Мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее, – заявил полузащитник «Спартака» .

Черчесов о словах Абаскаля про Бога: «Может, хотел, чтобы журналист отстал от него. Больше интересует, что видим на поле. От того, забил Соболев или нет, не должна зависеть судьба тренера»

Гендиректор «Спартака» Малышев об 1:2 от «Зенита»: «Проблем немало. 1-й тайм был приличный, что случилось во 2-м, надо спросить у тренера. Ответственность за результат на игроках, тренерах и руководстве»