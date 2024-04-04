Зобнин о «Зените»: «Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими. Без обид питерским – мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу Роман Зобнин Чемпионат.com Манфред Угальде Педро дос Сантос Футбол

Роман Зобнин сравнил российских игроков «Зенита» и «Спартака».

«Спартак» проиграл «Зениту» на своем поле (1:2) в первом полуфинале Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Дублем за «Зенит» отметился бразилец Педро, за «Спартак» забил костариканец Манфред Угальде.
 
– Какой игрок «Спартака» мог бы заиграть в европейском клубе, кроме вас?

– Меня радует, что в «Спартаке» играют русские ребята. Это очень важно. Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими русскими ребятами.

Без обид питерским ребятам. Мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее, – заявил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Черчесов о словах Абаскаля про Бога: «Может, хотел, чтобы журналист отстал от него. Больше интересует, что видим на поле. От того, забил Соболев или нет, не должна зависеть судьба тренера»

Гендиректор «Спартака» Малышев об 1:2 от «Зенита»: «Проблем немало. 1-й тайм был приличный, что случилось во 2-м, надо спросить у тренера. Ответственность за результат на игроках, тренерах и руководстве»

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35 комментариев
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В Спартаке выделялся только русский парень Угальде.
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Поговаривают, что Зобнин до сих пор пятится назад после дриблинга Педро )
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Это уже трофей или просто победа?
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Мы сегодня видели, как 18-летний пацан вас, перспективных, уничтожил.
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Видели как вас растоптал 18-ти летний пацан…
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Обиделся что ли?
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Мы видели основу спартака и 2-й состав Зенита, при +- равных тратах… вот и все
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Какой же бред... А о себе сказать не хочет, паспортист с завышенной зп...
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Ответ Red_Marlboro_
Поговаривают, что Зобнин до сих пор пятится назад после дриблинга Педро )
сопровождает. Попрошу уважения ветерану!
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Короче, Коваленко Спартак обыграл, а вот Вендела уже не смог
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это светлое будущее Спартак уже лет 20 ждёт, вот вот и наступит
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Можете тогда стабильно в тонусе проигрывать. Нет проблем.
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Сказал паспортист, который пас отдать нормально не может 👍🏻
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Все-таки победный 1й тайм заносим в музей!
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Перспективы у Спартака, результат у Зенита. Ну что ж, их путь.
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Деревня, нет питерских. Есть петербургские
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Что он курит?
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Вот интересно,почему он задницу ,в которой сейчас Спартак глубоко находится,тонусом называет?? Загадка!)
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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За хорошую игру россиян отдельные трофеи дают?
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Продолжайте быть в тонусе.
Наши на скамейке посидят, уму разуму пока набираться будут.
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О, новая ячейка. Теперь спартак ещё и чемпион по игре против российских резервистов
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Ответ sem_odin
О, новая ячейка. Теперь спартак ещё и чемпион по игре против российских резервистов
уже второй год вроде)
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Ответ Игорь Новиков
За хорошую игру россиян отдельные трофеи дают?
За хорошую могут и дать, но вот при чем тут Спартак?
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Ответ mean machine/
Тео и Дуарте тоже были неплохи.
Бабич феерил,чивоуштут.
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Ответ Дмитрий9779
В Спартаке выделялся только русский парень Угальде.
Тео и Дуарте тоже были неплохи.
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Все ОК. Чемпионы по тонусу. Так и продолжайте.
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Ни играть не умеют красиво, ни проигрывать. Склочное недоразумение.
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Вы сегодня увидели разницу между нашими паспортистами и качественными легионерами.
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