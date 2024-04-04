Рианчо про Абаскаля: «В Испании говорят: «Грязные тряпки стирают дома». Критиковать игроков следует лично»
Рауль Рианчо высказался о критике Гильермо Абаскаля в адрес игроков «Спартака».
Вчера «Спартак» проиграл «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).
После окончания игры главный тренер московской команды раскритиковал игроков за недостаток страсти, самоотдачи и спортивной злости.
«Тренер может говорить своим игрокам все, что он думает, если у него есть для этого причины.
В Испании говорят: «Грязные тряпки стирают дома». Я за это!
Я считаю, что критиковать своих игроков следует лично, оставляя внешнюю критику болельщикам или прессе», – заявил бывший тренер «Спартака».
Абаскаль после 1:2 с «Зенитом»: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца. В первом тайме «Спартак» был великолепен, но мы не можем играть два разных тайма»