Рианчо про Абаскаля: «В Испании говорят: «Грязные тряпки стирают дома». Критиковать игроков следует лично»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Рауль Рианчо Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Рауль Рианчо высказался о критике Гильермо Абаскаля в адрес игроков «Спартака».

Вчера «Спартак» проиграл «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

После окончания игры главный тренер московской команды раскритиковал игроков за недостаток страсти, самоотдачи и спортивной злости.

«Тренер может говорить своим игрокам все, что он думает, если у него есть для этого причины.

В Испании говорят: «Грязные тряпки стирают дома». Я за это!

Я считаю, что критиковать своих игроков следует лично, оставляя внешнюю критику болельщикам или прессе», – заявил бывший тренер «Спартака».

Абаскаль после 1:2 с «Зенитом»: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца. В первом тайме «Спартак» был великолепен, но мы не можем играть два разных тайма»

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3 комментария
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Маэстро словесности одарил нас очередным шедевром, после которого вновь взошло солнце☀️
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Чувак, ну даже в Спартаке руководство не настолько тупое, чтобы позвать тебя главным тренером. Можешь прекращать комментировать любой пук.
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Стирают под дождем и сушат на солнце, которые вышло позже))
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