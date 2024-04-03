Галактионов хочет подать в отставку с поста тренера «Локо», клуб намерен оставить его до лета. Рассмотрят кандидатуры Николича и Черчесова, если не получится (Андрей Панков)

Михаил Галактионов хочет подать в отставку с поста главного тренера «Локомотива».

«Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубке России. Главный тренер железнодорожников заявил, что будет инициировать встречу с руководством клуба после вылета команды из турнира.

По информации журналиста Андрея Панкова, Галактионов хочет подать в отставку с поста тренера « ». Руководство клуба не хочет ухода тренера и попробует уговорить его доработать действующий контракт, срок которого истекает этим летом.

По словам источника, если сделать это не удастся, то двумя главными кандидатами на замену Галактионову будут и .