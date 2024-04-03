Галактионов хочет подать в отставку с поста тренера «Локо», клуб намерен оставить его до лета. Рассмотрят кандидатуры Николича и Черчесова, если не получится (Андрей Панков)
Михаил Галактионов хочет подать в отставку с поста главного тренера «Локомотива».
«Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубке России. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством клуба после вылета команды из турнира.
По информации журналиста Андрея Панкова, Галактионов хочет подать в отставку с поста тренера «Локомотива». Руководство клуба не хочет ухода тренера и попробует уговорить его доработать действующий контракт, срок которого истекает этим летом.
По словам источника, если сделать это не удастся, то двумя главными кандидатами на замену Галактионову будут Марко Николич и Станислав Черчесов.
Возможно, часа через три-четыре он уже будет работать в Спартаке. ))
И скорее всего, этим тренером Черчесов будет)
С огромной болью пережил предательство Лоськова, этап с жабой в виде президента, снова ожила любовь благодаря Геркусу и Палычу.
Я любил Локо Палыча за семейную атмосферу, где тренер за игроков. Не в трофеях дело.
Но после выкрутасов Кикнадзе уже абсолютно плевать на клуб и его результаты.
Увы.
Все будут не довольны то что орет и истерит
Все будут плохо играть и сольют его