Галактионов хочет подать в отставку с поста тренера «Локо», клуб намерен оставить его до лета. Рассмотрят кандидатуры Николича и Черчесова, если не получится (Андрей Панков)

Теги Локомотив Станислав Черчесов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Марко Николич Михаил Галактионов Футбол

Михаил Галактионов хочет подать в отставку с поста главного тренера «Локомотива».

«Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубке России. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством клуба после вылета команды из турнира.

По информации журналиста Андрея Панкова, Галактионов хочет подать в отставку с поста тренера «Локомотива». Руководство клуба не хочет ухода тренера и попробует уговорить его доработать действующий контракт, срок которого истекает этим летом.

По словам источника, если сделать это не удастся, то двумя главными кандидатами на замену Галактионову будут Марко Николич и Станислав Черчесов.

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69 комментариев
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Галактионова ещё не уволили, а Саламыч уже готов нас, во-первых, приветствовать)
+125
-2
+123
Ответ Aleksey Yashin
Галактионова ещё не уволили, а Саламыч уже готов нас, во-первых, приветствовать)
Я вас во-первых приветствую, во-вторых всегда готов
+52
-1
+51
Ответ Antony Klestoff
Некоторые болельщики Локо заслуживают черчесова за свои слова о Галактионове. Я не буду смотреть матчи Локо пока усатый индюк будет тренером(если будет)
напугал ты всех уххх))))
+42
-10
+32
Руководству Локо нужно сейчас звонить Черчесову.
Возможно, часа через три-четыре он уже будет работать в Спартаке. ))
+31
-3
+28
Ответ Aleksey Yashin
Галактионова ещё не уволили, а Саламыч уже готов нас, во-первых, приветствовать)
Фамилия как твоя? Яшин? Уважаю
+24
0
+24
Ответ CoMoBo3
Смысл Галактионова увольнять? Нормально он работает с имеющимся у него набором игроков. Вылет из кубка несправедлив, там пенальти на Пиняе 100%
т.е. игра на равных с Уралом который там рядом с зоной вылета это нормальная работа?? Хорошие у вас амбиции
+25
-4
+21
Некоторые болельщики Локо заслуживают черчесова за свои слова о Галактионове. Я не буду смотреть матчи Локо пока усатый индюк будет тренером(если будет)
+36
-15
+21
Смысл Галактионова держать до лета? Чем раньше новый тренер придёт, тем лучше, тем более что летнее межсезонье короткое.
И скорее всего, этим тренером Черчесов будет)
+14
-5
+9
Если Галактика уйдёт, то ждём Николича! Никакого Черчесова.
+8
-1
+7
Болею за Локо с 98 года, если назначат усатого прекращу это делать.
+7
-1
+6
Возвращение Николича было бы символичным признанием ошибки с приглашением немецких шарлатанов.
+9
-3
+6
Краснодар хорошего тренера уволил. Не зевайте паровозики! Удачи!
+6
0
+6
Болел за Локо с 2000 года.
С огромной болью пережил предательство Лоськова, этап с жабой в виде президента, снова ожила любовь благодаря Геркусу и Палычу.
Я любил Локо Палыча за семейную атмосферу, где тренер за игроков. Не в трофеях дело.
Но после выкрутасов Кикнадзе уже абсолютно плевать на клуб и его результаты.
Увы.
+11
-5
+6
Палыч? ))
+5
0
+5
Ответ vallabaza
напугал ты всех уххх))))
У меня не было цели напугать кого-то. Просто высказал свое мнение. Судя по плюсам я тут не один с такой точкой зрения
+14
-10
+4
Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
Хейтер Локомотива - это нечто новенькое ))
+5
-2
+3
Ну,уж простите ,но при Николиче тяжело было матчи смотреть ,ну настолько это скучно ,по пальцам одной руки можно пересчитать действительно интересные и уверенно выигранные игры.
+3
0
+3
Ответ Antony Klestoff
Некоторые болельщики Локо заслуживают черчесова за свои слова о Галактионове. Я не буду смотреть матчи Локо пока усатый индюк будет тренером(если будет)
ишь какая цаца!)
+3
0
+3
Только не Черчесова
+2
0
+2
Смысл был Николича увольнять? Ради немецких шарлатанов?
+3
-1
+2
Ответ superbro
Я вас во-первых приветствую, во-вторых всегда готов
Не «всегда готов», а «постоянно в рабочем тонусе».
+2
0
+2
Ответ CoMoBo3
Смысл Галактионова увольнять? Нормально он работает с имеющимся у него набором игроков. Вылет из кубка несправедлив, там пенальти на Пиняе 100%
Так можно было бы сказать, если бы был виден рисунок игры. Сейчас же все рандомно
+3
-2
+1
Ответ Igor Shalamov
Согласен, до лета смысла нет. В этом сезоне у Локомотива пропало главное, что помогало пол года, когда Галактионов пришел. Это характер с яйцами.
У Локо - больше всего волевых очков набрано в РПЛ, на одних яйцах, увы, далеко не уедешь
+1
0
+1
Ответ ГШ68
Руководству Локо нужно сейчас звонить Черчесову. Возможно, часа через три-четыре он уже будет работать в Спартаке. ))
Дай то Боже, пускай СС работает в СМ, если слухи про Николича правдивы, пускай он возглавит Локо
+1
0
+1
Ответ Aleksey Yashin
Галактионова ещё не уволили, а Саламыч уже готов нас, во-первых, приветствовать)
вдова Федотова не даст соврать
+1
0
+1
Ответ Ola BP
Болел за Локо с 2000 года. С огромной болью пережил предательство Лоськова, этап с жабой в виде президента, снова ожила любовь благодаря Геркусу и Палычу. Я любил Локо Палыча за семейную атмосферу, где тренер за игроков. Не в трофеях дело. Но после выкрутасов Кикнадзе уже абсолютно плевать на клуб и его результаты. Увы.
Болел за Локо с матча с АЕКОМ в Кубке Кубков. Перестал болеть после того, как Кикнадзе по-скотски обошёлся с Семиным
+3
-2
+1
Черчесов точно нет
Все будут не довольны то что орет и истерит
Все будут плохо играть и сольют его
+1
0
+1
Ивича берите, если Галактионов уходить собрался.
+1
0
+1
Полевой командир дождался. Гроссмейстер )
+2
-1
+1
Чем они на сборах занимались? Уволить! Но этих двоих не надо!
+2
-1
+1
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