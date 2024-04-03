Рубиалес об обвинениях в незаконных сделках: «Мои деньги – это результат моей работы и сбережений»
Луис Рубиалес утверждает, что все обвинения в незаконных сделках являются ложью.
«Это ложь, что я совершал махинации с недвижимостью здесь [в Доминиканской Республике], ложь, что у меня есть бейсбольная команда, ложь, что я сорвал большой куш в Кабо-Верде, и это ложь, что у меня есть земля для строительства отелей в Саудовской Аравии.
Реальность не имеет ничего общего с заявлениями СМИ. Мои деньги – это результат моей работы и моих сбережений», – сказал бывший глава Королевской испанской футбольной федерации в интервью La Sexta.
Ранее сообщалось, что Луис Рубиалес участвует в строительстве элитного жилья вместе с компанией, которая могла получить выгоду от реконструкции полей во время его президентства в RFEF.
Кроме того, Национальная судебная коллегия Испании настаивает на необходимости привлечения Рубиалеса к ответственности по делу о поцелуе футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо без ее согласия.
Лесбобол по-моему ?
И нам уже пора прощаться
За улыбкой прячем грусть
Не надо нам больше встречаться
Твой последний поцелуй
И наши на закате танцы
Это больше не вернуть
Но каждый ещё встретит счастье
А не надо целовать нецелуемых )))