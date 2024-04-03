Рубиалес об обвинениях в незаконных сделках: «Мои деньги – это результат моей работы и сбережений»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига бизнес Федерация футбола Испании деньги Футбол

Луис Рубиалес утверждает, что все обвинения в незаконных сделках являются ложью.

«Это ложь, что я совершал махинации с недвижимостью здесь [в Доминиканской Республике], ложь, что у меня есть бейсбольная команда, ложь, что я сорвал большой куш в Кабо-Верде, и это ложь, что у меня есть земля для строительства отелей в Саудовской Аравии. 

Реальность не имеет ничего общего с заявлениями СМИ. Мои деньги – это результат моей работы и моих сбережений», – сказал бывший глава Королевской испанской футбольной федерации в интервью La Sexta.

Ранее сообщалось, что Луис Рубиалес участвует в строительстве элитного жилья вместе с компанией, которая могла получить выгоду от реконструкции полей во время его президентства в RFEF. 

Кроме того, Национальная судебная коллегия Испании настаивает на необходимости привлечения Рубиалеса к ответственности по делу о поцелуе футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо без ее согласия. 

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18 комментариев
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Дани Алвес просто обязан заглянуть к Эрмосо
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+17
Ответ Пацанчик реальный
Если бы Месси так поцеловал Регину,то она не поднимала бы такой шумихи!😉😉
Регина Дубовицкая?
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+10
Свободу Луису Рубиалесу!:) держись, мужик, борись с системой. если че - дуй к нам примем, паспорт дадим.
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-8
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Если бы Месси так поцеловал Регину,то она не поднимала бы такой шумихи!😉😉
+9
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+7
Везде успел - и по бабам, и по взяткам. Тот ещё молодец!
+5
0
+5
"Я работал, как раб на галерах" (с)
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-2
+4
Ответ ДнепрЧемпион1983
Свободу Луису Рубиалесу!:) держись, мужик, борись с системой. если че - дуй к нам примем, паспорт дадим.
Контракты на застройку
+7
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+4
Ответ Мысли Стетхема
Регина Дубовицкая?
Тодоренко
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0
+4
Совсем запинали мужика. Лежачего не бьют вообще-то
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+2
Ответ ДнепрЧемпион1983
Свободу Луису Рубиалесу!:) держись, мужик, борись с системой. если че - дуй к нам примем, паспорт дадим.
"Если че" он профсоюзом рулил много лет... а хотя да, таких мы и собираем ))
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Мои деньги это мои деньги🤣🤣🤣
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Сейчас все на него повесят :) А не надо целовать нецелуемых )))
Как там в Англии этот вид футбола назвали ?
Лесбобол по-моему ?
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Ответ OldRedWhite
Как там в Англии этот вид футбола назвали ? Лесбобол по-моему ?
Новые словечки от Бартона пошли в массы !
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Твой последний поцелуй
И нам уже пора прощаться
За улыбкой прячем грусть
Не надо нам больше встречаться
Твой последний поцелуй
И наши на закате танцы
Это больше не вернуть
Но каждый ещё встретит счастье
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Сейчас все на него повесят :)
А не надо целовать нецелуемых )))
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ваши деньги это мои деньги, а мои деньги это мои деньги.
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