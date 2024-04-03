Рубиалес об обвинениях в незаконных сделках: «Мои деньги – это результат моей работы и сбережений»

Луис Рубиалес утверждает, что все обвинения в незаконных сделках являются ложью.

«Это ложь, что я совершал махинации с недвижимостью здесь [в Доминиканской Республике], ложь, что у меня есть бейсбольная команда, ложь, что я сорвал большой куш в Кабо-Верде, и это ложь, что у меня есть земля для строительства отелей в Саудовской Аравии.

Реальность не имеет ничего общего с заявлениями СМИ. Мои деньги – это результат моей работы и моих сбережений», – сказал бывший глава Королевской испанской футбольной федерации в интервью La Sexta.

Ранее сообщалось, что участвует в строительстве элитного жилья вместе с компанией, которая могла получить выгоду от реконструкции полей во время его президентства в RFEF.

Кроме того, Национальная судебная коллегия Испании настаивает на необходимости привлечения Рубиалеса к ответственности по делу о поцелуе футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо без ее согласия.