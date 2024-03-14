Рубиалеса вновь предлагают судить за поцелуй Эрмосо без согласия

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Луиса Рубиалеса предлагают судить за поцелуй Дженнифер Эрмосо без согласия.

Напомним, после победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

Национальная судебная коллегия Испании настаивает на необходимости привлечения Рубиалеса к ответственности по делу о поцелуе без согласия.

Судья Франсиско де Хорхе «вновь предложил судить» экс-главу RFEF. Ранее суд уже говорил о необходимости рассмотрения дела в судебном порядке после завершения расследования.

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31 комментарий
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Да расстреляйте его уже и всё. Наверно даже в этом случае в покое не оставят.
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-3
+41
Да оставьте вы его уже в покое. И так жизнь поломали. Так хотите добить?
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https://tenor.com/ru/view/mr-bean-rowan-atkinson-handshake-no-hugs-funny-gif-17291070

Сейчас только так.
+11
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И правда, а то расслабился… да и делать больше нечего же!
+4
-2
+2
Когда уже святая испанская инквизиция уже сожжет его на костре, как в старые-добрые времена?
+4
-2
+2
Ответ Евгений Сидоров
Да расстреляйте его уже и всё. Наверно даже в этом случае в покое не оставят.
Ага, родным не разрешат поцеловать его на прощанье
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Ответ gukmamop
Да расстрелять его надо, в прямом эфире, это же ужаснейший проступок
Потом закопать, через полгода откопать и снова расстрелять 🤣🤣
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Ответ Вова Пупкин
У нас тягомотина с КБ-уголовником, а испанцы никак от Рубиалеса не отцепятся. Им там заняться больше нечем? Уже через 7 кругов Ада мужик прошёл, но всё равно его дёргают. Как бы есть вариант - дать Рубиалесу гражданство России. Хотя нет. Он же русский язык не знает, культуру тоже, историю и традиции и о них не в курсе. А ведь Монсон тоже не в курсе всего этого, но паспорт получил...😀
Просто он не того поцеловал. Засосал бы мужика был бы героем, а так натуралы в Европе сейчас не модны 😂
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Ответ Покерный Футбол
https://tenor.com/ru/view/mr-bean-rowan-atkinson-handshake-no-hugs-funny-gif-17291070 Сейчас только так.
🤣🤣 Бин не подражаем
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Ответ vzi
Заставят всех многостраничные договоры подписывать перед действом, так сказать )
Ну договор ничего не гарантирует - можно сказать, что подписала под угрозой. Надо чтоб за процессом ещё наблюдали нотариус и два понятых.
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То есть агрессивно трогать Савича в прямом эфире, во время матча за причиндалы - это сейчас нормально, всем плевать. А поцеловать женщину на эмоциях счастья, это уже ужасное преступление... Казнить, линчевать, уничтожить карьеру за такое подлецу. 🙈 А Тюрам значит продолжит играть в футбол? Что с этим миром не так? 😃
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Камызякский суд и тот адекватнее.
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Для рубиалеса в аду будет специальная сковородка для целования
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Это уже цирк какой то. Там скоро минет без согласия приплетут такими темпами
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Ответ Spaten
Надо было вдуть
Прямо на поле. Хуже бы не было
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Давно пора!
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Ответ Покерный Футбол
https://tenor.com/ru/view/mr-bean-rowan-atkinson-handshake-no-hugs-funny-gif-17291070 Сейчас только так.
Посадят и здесь, за рукоприкладство.
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Поцелуй Рубиалеса войдет в историю, как самый продолжительный.
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Ответ Hitgoe Himgob
Это уже цирк какой то. Там скоро минет без согласия приплетут такими темпами
Заставят всех многостраничные договоры подписывать перед действом, так сказать )
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Надо было вдуть
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Добавят проникновение языком в глотку—-там другая статья——какая разница чем проник???? Языком или ….
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Мда, современная сказка о спящей красавице была бы существенно короче.
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Инквизиция во всей своей красе).
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Это уже не лечится
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Да расстрелять его надо, в прямом эфире, это же ужаснейший проступок
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"Дебилы, бл...!" (с)😊
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Может расстрелять уже проще?
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У нас тягомотина с КБ-уголовником, а испанцы никак от Рубиалеса не отцепятся. Им там заняться больше нечем? Уже через 7 кругов Ада мужик прошёл, но всё равно его дёргают. Как бы есть вариант - дать Рубиалесу гражданство России. Хотя нет. Он же русский язык не знает, культуру тоже, историю и традиции и о них не в курсе. А ведь Монсон тоже не в курсе всего этого, но паспорт получил...😀
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Больные люди.
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