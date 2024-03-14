Рубиалеса вновь предлагают судить за поцелуй Эрмосо без согласия

Луиса Рубиалеса предлагают судить за поцелуй Дженнифер Эрмосо без согласия.

Напомним, после победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 , тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку .

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд (TAD).

Национальная судебная коллегия Испании настаивает на необходимости привлечения Рубиалеса к ответственности по делу о поцелуе без согласия.

Судья Франсиско де Хорхе «вновь предложил судить» экс-главу RFEF. Ранее суд уже говорил о необходимости рассмотрения дела в судебном порядке после завершения расследования.